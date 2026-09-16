Dòng tiền ngoại mua vào nâng hạng sẽ "đỡ" cho thông tin dự báo Fed tăng lãi suất?

Điều này cũng có thể giúp thị trường cân bằng tốt hơn trong bối cảnh những thông tin bất lợi từ bên ngoài đang tác động đến tâm lý nhà đầu tư, chẳng hạn như thông tin về Fed nâng lãi suất.

Nhận định về triển vọng thị trường ở thời điểm hiện tại, ông Nghiêm Đình Hinh, Trưởng phòng Tư vấn Chứng khoán SSI cho rằng hiện tại thị trường đang phải theo dõi một số câu chuyện quan trọng.

Thứ nhất là diễn biến giá dầu, khi giá dầu đã leo lên trên 100 USD.

Thứ hai là vấn đề lãi suất, trong đó có diễn biến lãi suất hiện tại của Việt Nam.

Thứ ba là câu chuyện liên quan đến lãi suất của Fed. Chúng ta đang chờ đợi quyết định về việc tăng lãi suất của Fed vào rạng sáng ngày 17/9 tới đây và sẽ có kết quả sau đó. Bên cạnh đó, thị trường cũng đang chờ đợi những động thái từ một số ngân hàng trung ương khác, chẳng hạn như Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.

Đây là một trong những giai đoạn được đánh giá là tương đối quan trọng và cần theo dõi sát. Trước hết là diễn biến của dòng tiền, tiếp đó là những động thái liên quan đến chính trị, kinh tế và các thành phần đang tham gia trên thị trường.

Khi Việt Nam chuẩn bị bước vào câu chuyện nâng hạng, chúng ta sẽ bước chân vào thị trường tài chính toàn cầu. Đây là một sân chơi lớn hơn, với các khách hàng khác hơn và dòng vốn ngoại vào Việt Nam cũng sẽ mạnh hơn. Đây là một trong những cơ hội của thị trường Việt Nam, đặc biệt là đối với thị trường vốn.

Thời gian vừa qua, câu chuyện liên quan đến lãi suất ngân hàng và vấn đề huy động vốn cho nền kinh tế chủ yếu vẫn tập trung vào các ngân hàng tín dụng. Điều này có thể phần nào làm mất cân bằng dòng vốn. Do đó, trái phiếu cổ phiếu cần được xem là một trong những kênh huy động vốn chung và dài hạn tốt cho nền kinh tế.

Đối với dòng vốn ngoại, ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu, Trưởng nhóm chiến lược đầu tư, SSI Research cho rằng thông thường, trong tháng vừa qua, hành vi của khối ngoại khá khác biệt. Hoạt động mua bán ròng trong mỗi phiên thường tập trung vào một vài cổ phiếu. Nhưng ngày hôm qua lại là một phiên giải ngân tương đối rộng, với khá nhiều cổ phiếu.

Ông Hiếu đánh giá đây là hoạt động khá giống với một đợt giải ngân phục vụ nâng hạng. Nếu điều này là đúng, có thể dự báo rằng những hoạt động giải ngân tương tự có thể diễn ra không chỉ vào thứ Sáu mà còn trong các phiên còn lại của tuần này.

Như vậy, chúng ta có thể sẽ không chỉ có một ngày cơ cấu, mà là một tuần cơ cấu theo hướng mua. Đồng thời, cần lưu ý rằng không có hoạt động bán nào đối với chỉ số liên quan đến nhóm cận biên. Vì vậy, kỳ vọng đây có thể là một lực đỡ vô hình hỗ trợ thị trường trong tuần này, tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Điều này cũng có thể giúp thị trường cân bằng tốt hơn trong bối cảnh những thông tin bất lợi từ bên ngoài đang tác động đến tâm lý nhà đầu tư, chẳng hạn như thông tin về Fed nâng lãi suất.

Về chi tiết từng nhóm ngành, theo ông Hinh, trong ngắn hạn sẽ có rất nhiều biến động trái chiều, liên quan đến các nguồn thông tin từ thế giới cũng như những yếu tố nội tại của Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn có nhiều cơ hội tại những vùng giá cổ phiếu đang tương đối thấp như hiện tại.

Ở giai đoạn hiện tại có một nhóm đang thu hút dòng tiền rất mạnh, đó là nhóm dầu khí gắn với câu chuyện giá dầu tăng.

Nhóm thứ hai liên quan đến lãi suất cao trên thị trường Việt Nam, đó là nhóm bảo hiểm.

Đối với nhóm bảo hiểm, câu chuyện đầu tiên liên quan đến lượng tiền gửi mà các doanh nghiệp này đang có. Thứ hai là dòng tiền đầu tư vào trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp. Khi lãi suất thay đổi và biến động, những doanh nghiệp bảo hiểm sẽ khá nhạy với diễn biến lãi suất tăng. Điều này cũng có thể tạo ra lợi nhuận cho các doanh nghiệp bảo hiểm.

Đó cũng là lý do trong giai đoạn vừa rồi, đặc biệt là trong ngày hôm qua, nhóm cổ phiếu bảo hiểm, trong đó có cổ phiếu BVH, đã thu hút được dòng tiền.

Thêm một nhóm cổ phiếu trong thời gian này cũng được dòng tiền quan tâm, đó là một cổ phiếu đặc biệt liên quan đến vận tải dầu khí. Câu chuyện của nhóm này liên quan đến khả năng mở rộng đội tàu, thứ hai là giá cước vận tải dầu khí. Đây là những cổ phiếu đang nhận được sự hỗ trợ về mặt thông tin.

Còn nếu nhìn dài hơn, chúng ta có thể sẽ không thể bỏ qua một nhóm ngành đặc biệt trong nền kinh tế, đó là nhóm ngân hàng. Ngân hàng vẫn là trụ cột của nền kinh tế, vì vậy những dòng tiền lưu chuyển trong hệ thống ngân hàng và trong toàn bộ nền kinh tế đều sẽ phải đi qua ngân hàng.

Do đó, trong những giai đoạn thị trường có biến động mạnh, nếu nhóm ngân hàng có mức độ chiết khấu đủ tốt nhà đầu tư hoàn toàn có thể cân nhắc lựa chọn nhóm ngành này.

Một nhóm ngành nữa liên quan đến phát triển vốn trên thị trường chứng khoán, đó là nhóm chứng khoán. Nhóm ngành chứng khoán sẽ đi cùng với tốc độ tăng trưởng của Việt Nam, câu chuyện tăng trưởng vốn và câu chuyện về GDP. Nói chung, nhóm ngành chứng khoán cũng sẽ là một mắt xích trong sự vận hành của nền kinh tế, vì vậy chúng ta cũng sẽ không bỏ qua nhóm ngành này.

"Cho dù tại thời điểm hiện tại, thanh khoản của thị trường đang tương đối thấp, do vậy dòng tiền chưa thể lan tỏa hết đến tất cả các nhóm ngành.

Đối với nhóm chứng khoán, câu chuyện quan trọng liên quan đến thanh khoản. Khi thanh khoản tăng và dòng tiền quay trở lại thị trường, các bạn sẽ thấy nhóm ngành chứng khoán cũng sẽ có những câu chuyện hấp dẫn hơn", ông Hinh nhấn mạnh.