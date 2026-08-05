Nhà đầu tư nước ngoài hào hứng với cơ hội trong ngành dầu khí Venezuela

Tuy nhiên, có những rủi ro lớn đối với các công ty đang có ý định tìm kiếm lợi nhuận trong lĩnh vực dầu khí ở Venezuela, quốc gia sở hữu trữ lượng dầu đã được chứng minh lớn nhất thế giới 300 tỷ thùng...

Một cơ sở dầu khí của Venezuela - Ảnh: Getty.

Tại một buổi hội thảo được tổ chức gần đây ở trung tâm thủ đô London của Anh, khoảng 200 người làm việc trong lĩnh vực năng lượng đã tụ họp để thảo luận về một đề xuất mà chỉ 8 tháng trước đây còn bị coi là điều không tưởng: đầu tư vào ngành dầu khí ở Venezuela.

"Thời điểm là bây giờ”, hãng tin CNN dẫn lời ông Greig Gilbert, CEO của công ty đầu tư Apertura Energy, nói tại hội thảo.

Công ty của ông Gilbert đang hy vọng sẽ triển khai các dự án đầu tư lớn vào ngành dầu khí đang xuống cấp của Venezuela. Apertura Energy đã đổi tên và cải tổ chiến lược chỉ vài tháng sau khi Mỹ lật đổ cựu Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela vào đầu năm nay - động thái mở đường cho các nhà đầu tư nước ngoài tiến vào một ngành công nghiệp lâu nay bị chi phối bởi công ty dầu khí nhà nước.

Apertura là một trong số các nhà đầu tư, công ty thương mại và công ty dầu khí tham dự hội thảo trên. Đây là sự kiện dẫn đường cho Tuần lễ Năng lượng Venezuela, một hội nghị lớn hơn nhiều dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm nay tại Caracas.

Tuy nhiên, có những rủi ro lớn đối với các công ty đang có ý định tìm kiếm lợi nhuận trong lĩnh vực dầu khí ở Venezuela, quốc gia sở hữu trữ lượng dầu đã được chứng minh lớn nhất thế giới 300 tỷ thùng. Các diễn giả tại hội thảo ngày 30/7 ở London đã thừa nhận những trở ngại mà các công ty nước ngoài phải đối mặt ở Venezuela, bao gồm cơ sở hạ tầng đang xuống cấp, tình hình chính trị còn chưa ổn định, và những khó khăn do trận động đất nghiêm trọng vào tháng 6 gây ra.

Dù vậy, ông Gilbert vẫn kêu gọi các nhà đầu tư nắm bắt cơ hội. "Có một cửa sổ đang mở ra. Có một cơ hội ngay bây giờ, và chúng ta không thể bỏ lỡ điều đó”, ông nói.

Hiện tại, mới chỉ có một số ít các công ty dầu khí và công ty đầu tư nước ngoài đang tiến hành đầu tư hoặc mở rộng hoạt động hiện có của họ tại Venezuela, dưới thời quyền Tổng thống Delcy Rodriguez. Bà Rodriguez từng là Phó tổng thống trong chính quyền ông Maduro nhưng có quan điểm thân thiện với doanh nghiệp nước ngoài.

Các cải cách của bà Rodriguez đã loại bỏ yêu cầu lâu nay rằng PDVSA, công ty dầu khí nhà nước của Venezuela, phải được nắm giữ cổ phần đa số trong các dự án dầu khí liên doanh.

"Các công ty tư nhân giờ đây có thể vận hành các mỏ trực tiếp, nắm giữ cổ phần lớn hơn và giữ lại nhiều lợi nhuận hơn” - bà Claire Jungman, Giám đốc rủi ro hàng hải và tình báo tại công ty dữ liệu năng lượng Vortexa, nói với CNN.

Từ tháng 1 năm nay, Mỹ đã tận dụng cơ hội mà tài nguyên dầu lửa dồi dào của Venezuela mang lại, nới lỏng một số lệnh trừng phạt để giúp các công ty Mỹ dễ dàng bán và xuất khẩu dầu từ quốc gia Nam Mỹ này hơn trước. Việc nới lỏng các lệnh trừng phạt dường như đã có hiệu quả. Tháng trước, Venezuela đã xuất khẩu 28 triệu thùng dầu thô, tăng gần 69% so với cùng tháng năm ngoái, theo Vortexa.

Hơn một nửa dầu xuất khẩu của Venezuela trong năm nay có điểm đến là Mỹ, nơi các nhà máy lọc dầu ở bờ Vịnh Mỹ có khả năng xử lý dạng dầu thô nặng, nhớt của nước này - bà Jungman cho biết. Trước tháng 1 năm nay, gần 3/4 lượng dầu thô xuất khẩu của Venezuela hướng đến Trung Quốc, còn Mỹ đứng ở vị trí thứ hai với một khoảng cách lớn.

Cũng theo bà Jungman, Ấn Độ là khách người mua lớn khác, chiếm khoảng 1/4 lượng dầu xuất khẩu của Venezuela. Các nước châu Âu như Tây Ban Nha và Hà Lan cũng nằm trong danh sách các nước nhập khẩu dầu Venezuela.

Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông đã thu được hơn 13 tỷ USD từ việc bán dầu của Venezuela kể từ khi ông Maduro bị bắt giữ.

Chính phủ Mỹ đã nói rằng họ sẽ giữ số tiền thu được từ việc bán dầu của Venezuela trong các tài khoản do Mỹ kiểm soát với tư cách là "người giám hộ" và có ý định trả lại số tiền cho Venezuela. Các đảng viên Dân chủ trong Quốc hội Mỹ đã kêu gọi minh bạch hơn trong quá trình này.

Sau khi ông Maduro bị lật đổ, ông Trump đã vẽ ra một bức tranh đơn giản cho các công ty năng lượng: Hãy vào Venezuela, chi tiêu lớn và sửa chữa cơ sở hạ tầng đang sụp đổ.

Nhưng thực tế sẽ khó khăn hơn nhiều. Nhiều năm chịu các biện pháp trừng phạt quốc tế và khủng hoảng kinh tế đã làm suy yếu ngành công nghiệp dầu khí từng phát triển mạnh của Venezuela.

Venezuela là nơi “không thể đầu tư được” - CEO Darren Woods của hãng dầu lửa Mỹ ExxonMobil tuyên bố trong một cuộc họp tại Nhà Trắng vào tháng 1 năm nay với sự tham gia các CEO dầu khí lớn. ExxonMobil là một trong số ít các công ty nước ngoài bị trục xuất khỏi Venezuela vào năm 2007 sau khi bị Chính phủ nước này tịch thu tài sản.

Ký ức về việc tịch thu tài sản sẽ là điều khó quên. Các công ty dầu khí cũng cần đầu tư cho dài hạn, và - mặc dù Chính phủ của Tổng thống Rodriguez hiện đang chào đón các công ty nước ngoài - bất kỳ một sự thay đổi lãnh đạo nào ở Venezuela cũng có thể nhanh chóng biến đổi bức tranh đó. Chưa kể, cần những khoản đầu tư khổng lồ để nâng cấp cơ sở hạ tầng đang xuống cấp của Venezuela sau nhiều năm thiếu đầu tư và bảo trì ít ỏi.

Ông Homayoun Falakshahi, trưởng bộ phận phân tích dầu thô tại công ty Kpler, nhận định rằng các dự án mới có thể sẽ không thấy được kết quả trong vòng 5 năm tới và chi phí sẽ rất lớn. “Tôi cho rằng lượng vốn đầu tư cần thiết là 50-100 tỷ USD trong 5-10 năm tới”, ông nói.