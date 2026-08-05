Các “ông lớn” dầu khí tiếp tục báo lãi đậm

Sau các công ty dầu khí lớn của Mỹ, hai tên tuổi lớn khác trong ngành này là BP và Saudi Aramco tiếp tục công mức lợi nhuận khổng lồ của quý 2/2026...

Ảnh minh họa - Ảnh: Al Jazeera.

Giá nhiên liệu hóa thạch tăng do cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đã mang lại lợi ích đáng kể cho các công ty này, khi họ tận dụng được sự biến động của thị trường để tối đa hóa lợi nhuận.

BP, tập đoàn dầu khí hàng đầu của Anh, vào ngày 4/8 công bố lợi nhuận dựa trên chi phí thay thế cốt lõi (underlying replacement cost profit) - một thước đo thay thế cho lợi nhuận ròng - đạt 5,7 tỷ USD trong quý 2. Con số này vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích là 5 tỷ USD - theo một cuộc khảo sát của công ty dữ liệu LSEG.

Cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận ròng của BP chỉ đạt 2,35 tỷ USD, và trong quý 1 năm nay, con số này là 3,2 tỷ USD. Như vậy, lợi nhuận quý 2 của BP tăng gần 143% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng gần 80% so với quý 1.

Mức lợi nhuận lớn của BP đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vào đầu tuần này chỉ trích các tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ như Exxon Mobil và Chevron vì kiếm được quá nhiều tiền từ giá nhiên liệu cao trong bối cảnh chiến tranh Iran, đồng thời yêu cầu giảm giá xăng dầu.

Tuần trước, Exxon công bố lợi nhuận quý 2 tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước lên 14,5 tỷ USD. Lợi nhuận của Chevron tăng gần 400% lên 12 tỷ USD so với 2,5 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Khi công bố báo cáo tài chính, BP cũng tuyên bố tăng cổ tức lên 4% lên 8,66 cent mỗi cổ phiếu thường cho quý 2. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của công ty đạt 10,9 tỷ USD sau khi tính đến khoản tăng vốn lưu động điều chỉnh 1 tỷ USD. Nợ ròng của BP giảm xuống còn 22,25 tỷ USD vào cuối quý 2, từ mức 25,3 tỷ USD vào cuối tháng 3.

CEO Meg O’Neill của BP cho biết kết quả kinh doanh quý 2 khả quan của công ty là kết quả từ hiệu suất hoạt động mạnh mẽ trong toàn tập đoàn. Bà cũng đã phản hồi chỉ trích của ông Trump nhằm vào các công ty dầu khí lớn.

Trao đổi với hãng tin CNBC, bà O'Neill nhấn mạnh rằng BP đang tập trung vào những gì có thể làm để giúp giải quyết tình hình, bao gồm việc tối ưu hóa hoạt động khai thác dầu thô và sản xuất các sản phẩm tinh chế để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Cũng trong ngày 4/8, công ty quốc doanh Saudi Aramco của Saudi Arabia, hãng dầu khí lớn nhất thế giới, báo cáo lợi nhuận ròng đã điều chỉnh của quý 2 đạt 125,2 tỷ riyal, tương đương 33,4 tỷ USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích là 31,59 tỷ USD.

Aramco đã tận dụng đường ống Đông-Tây dài 1.200 km để duy trì xuất khẩu ở mức tối đa 7 triệu thùng mỗi ngày, bù đắp phần thiệt hại do tình trạng gián đoạn lưu thông qua eo biển Hormuz.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Aramco đạt 25,4 tỷ USD trong quý 2, với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 6,2% vào cuối tháng 6, so với 4,8% vào cuối quý 1.

Chủ tịch kiêm CEO của Aramco, ông Amin H. Nasser, cho biết công ty đã duy trì được sự liên tục trong kinh doanh nhờ vào cơ sở tài sản đa dạng và kế hoạch dài hạn, bao gồm cơ sở hạ tầng chiến lược như đường ống Đông-Tây, kho lưu trữ và các cảng xuất khẩu.

Aramco cũng thông báo sẽ chi trả cổ tức cơ bản quý 2 là 21,9 tỷ USD trong 3 tháng tới. Công ty cho biết tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận quý 2 chủ yếu nhờ giá bán cao hơn của các sản phẩm tinh chế và hóa chất, mặc dù khối lượng bán ra của dầu thô và các sản phẩm tinh chế và hóa chất đều giảm.

Ông Nasser cho biết thế giới đã mất hơn 2,6 tỷ thùng dầu kể từ khi cuộc chiến nổ ra vào cuối tháng 2, nhấn mạnh rằng đây là cú sốc cung ứng dầu lớn nhất trong lịch sử, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các ngành từ nông nghiệp, bán dẫn, ô tô, hóa chất và đến chế biến - chế tạo.

Cũng theo vị CEO này, ngay cả khi eo biển Hormuz được mở lại ngay, thế giới vẫn sẽ mất tới 18 tháng với tốc độ tích trữ bình quân 2,1 triệu thùng dầu mỗi ngày để làm đầy các kho dự trữ đã cạn kiệt.