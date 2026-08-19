Đức xếp thứ hai thế giới về số lượng người nhập cư

Theo dữ liệu người di cư quốc tế năm 2025 của Our World in Data và Cơ quan Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc (UN DESA), người sinh tại Ba Lan là nhóm lớn nhất trong cộng đồng nhập cư ở Đức, với khoảng 1,9 triệu người, tương đương 11% tổng số.
Đứng tiếp theo là những người sinh tại Thổ Nhĩ Kỳ, với 1,5 triệu người, chiếm 9%. Ukraine xếp thứ ba với 1,4 triệu người, tương đương 8,5%, trong khi Nga đứng thứ tư với 1,1 triệu người, chiếm 6,8%.
Các nhóm lớn khác gồm Romania với 970.000 người, Kazakhstan 900.000 người và Syria 860.000 người. Số người sinh tại Italy đang sống ở Đức vào khoảng 440.000 người, trong khi Afghanistan và Séc lần lượt có 360.000 và 340.000 người.
Đằng sau các con số trên là những dòng người di cư hình thành trong các giai đoạn và hoàn cảnh khác nhau.
Cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ tại Đức gắn với thỏa thuận tuyển dụng lao động năm 1961. Trong khi đó, dòng người từ Ba Lan và Romania chủ yếu phản ánh hoạt động di cư lao động trong Liên minh châu Âu (EU).
Những năm gần đây, Đức còn tiếp nhận các dòng người tị nạn đến từ Ukraine, Syria và Afghanistan. Sự đan xen giữa di cư lao động lâu năm và các làn sóng tị nạn mới khiến cơ cấu người nhập cư tại Đức có nguồn gốc đa dạng.
Đồ họa chỉ liệt kê 10 quốc gia xuất xứ lớn nhất. Số người còn lại đến từ khoảng 150 quốc gia khác.
Ở chiều ngược lại, số người sinh tại Đức nhưng sinh sống lâu dài ở nước ngoài nhỏ hơn đáng kể, vào khoảng 4,3 triệu người.
Mỹ là điểm đến lớn nhất, với 1,1 triệu người sinh tại Đức đang sinh sống tại đây, chiếm 26% tổng số. Thụy Sỹ đứng thứ hai với 370.000 người, tương đương 8,7%, theo sau là Thổ Nhĩ Kỳ với 360.000 người, chiếm 8,5%.
Anh và Áo lần lượt tiếp nhận 290.000 và 270.000 người sinh tại Đức. Những điểm đến lớn khác gồm Italy với 195.000 người, Pháp 190.000 người, Tây Ban Nha 170.000 người, Hà Lan 125.000 người và Hy Lạp 124.000 người.
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