Finacial Times: Mỹ cân nhắc cho phép thành lập quỹ đầu tư 300 tỷ USD để tái thiết Iran

Theo nguồn tin của tờ báo Finacial Times, chính quyền Tổng
thống Mỹ Donald Trump hiện sẵn sàng cho phép thành lập một quỹ đầu tư trị giá
300 tỷ USD cho Iran, nếu Tehran chấp nhận thỏa thuận cuối cùng nhằm chấm dứt
chiến tranh. Thỏa thuận này sẽ bao gồm cả một thỏa thuận về chương trình hạt
nhân của Iran.
Nguồn tin là một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Washington đã
thảo luận khả năng nới lỏng trừng phạt và cho phép thành lập “một quỹ lớn 300 tỷ USD để tái
thiết Iran”. Những hỗ trợ này sẽ phụ thuộc vào mức độ Iran
thực hiện các cam kết trong bản ghi nhớ dự kiến được ký chính thức tại Thụy Sỹ
vào thứ Sáu tuần này (19/6).
Theo một nguồn tin nắm được nội dung đàm phán, quỹ đầu tư
trên chỉ được triển khai nếu các bên đạt thỏa thuận cuối cùng trong khuôn khổ bản
ghi nhớ. Trước đó, lệnh ngừng bắn cần được gia hạn thêm 60 ngày, eo biển Hormuz
được mở cửa trở lại và các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân tiếp tục tiến
triển.
Nguồn tin này cho biết quỹ sẽ không sử dụng tiền từ các
chính phủ. Thay vào đó, đây sẽ là cơ chế dành cho các doanh nghiệp muốn đầu tư
vào Iran, quốc gia có khoảng 90 triệu dân và nguồn tài nguyên năng lượng dồi
dào. Hiện chưa rõ quỹ sẽ được xây dựng và quản lý theo cơ chế nào.
“Rất nhiều doanh nghiệp ở châu Âu, châu Á, Hàn Quốc, Nhật Bản
và cả Mỹ quan tâm tới cơ hội này. Nếu các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ, quy mô của
quỹ sẽ rất lớn”, nguồn tin nói với Financial Times.
Chia sẻ trên chương trình CBS Mornings ngày thứ Hai (15/6),
Phó Tổng thống JD Vance cho biết quỹ tái thiết 300 tỷ USD là một cơ chế mà Iran
có thể tiếp cận, miễn là Tehran thực hiện đúng phần nghĩa vụ của mình.
Quy mô các biện pháp hỗ trợ tài chính của Mỹ dành cho Iran
là một trong những chủ đề gây tranh cãi trong các cuộc đàm phán. Đây cũng là vấn
đề nhạy cảm về mặt chính trị đối với Tổng thống Trump, bởi ông không muốn bị
nhìn nhận là đang trao phần thưởng cho chính quyền Iran.
Ông Trump từng chỉ trích gay gắt quyết định của chính quyền
cựu Tổng thống Barack Obama khi cùng các cường quốc khác ký thỏa thuận hạt nhân với Iran vào năm 2015. Thỏa thuận khi đó mở đường cho việc nới lỏng trừng phạt đối với
Tehran. Ông Trump sau đó nhiều lần chỉ trích rằng chính quyền Obama đã trao cho Iran “những khoản tiền mặt lớn”.
Hiện tại, những người chỉ trích bản ghi nhớ mà Mỹ và Iran dự kiến ký tại
Thụy Sỹ cho rằng các biện pháp hỗ trợ tài chính đang được thảo luận lần này có
thể lớn hơn nhiều so với những gì Tehran từng nhận được theo thỏa thuận hạt
nhân năm 2015 dưới thời ông Obama.
Trong ngày thứ Hai, một quan chức cấp cao Mỹ nói với truyền thông rằng chưa có “một USD nào” được chuyển cho Iran kể từ khi ông Trump,
ông Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf thông qua văn kiện
này từ xa.
Nguồn tin của Financial Times cho biết theo các điều khoản của
bản ghi nhớ, mọi biện pháp nới lỏng trừng phạt - bao gồm việc dỡ phong tỏa các
tài sản của Iran ở nước ngoài - sẽ được triển khai theo từng giai đoạn. Tiến độ
này phụ thuộc vào diễn biến của các cuộc đàm phán hạt nhân và thỏa thuận cuối
cùng.
Tuy nhiên, các quan chức cấp cao trong chính quyền ông Trump
cho biết Mỹ có thể đưa ra một số biện pháp hỗ trợ tài chính quy mô nhỏ trong
giai đoạn đầu, nhằm xây dựng lòng tin giữa hai bên. Việc cho phép Iran tiếp cận
những khoản tiền lớn hơn về sau sẽ phụ thuộc vào đánh giá của Washington, thay
vì dựa trên các tiêu chí cụ thể.
“Việc nới lỏng trừng phạt không gắn với một hành động cụ thể
nào của Iran. Điều này phụ thuộc vào việc Tehran có hành xử phù hợp hay không.
Và rõ ràng, vấn đề chúng tôi quan tâm nhất là chương trình hạt nhân”, một quan
chức cấp cao nói với báo chí hôm thứ Hai.
Trong khuôn khổ bản ghi nhớ, Tehran và Washington đã nhất
trí xử lý lượng uranium làm giàu đang tồn kho theo một cơ chế do hai bên thống
nhất. Cam kết tối thiểu là toàn bộ số uranium này sẽ được pha loãng tại chỗ, dưới
sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) - theo nguồn tin nắm
được nội dung đàm phán.
Quan chức cấp cao Mỹ nói trên cho biết chương trình hạt nhân
của Iran “về cơ bản đã bị phá hủy một cách có hệ thống”. Ông đưa ra nhận định
này khi nhắc tới việc Mỹ ném bom 3 cơ sở hạt nhân chính của Iran trong cuộc chiến
kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran vào tháng 6 năm ngoái. Dù vậy, chính quyền
ông Trump vẫn muốn có các biện pháp bảo đảm Iran “sẽ không tái xây dựng chương
trình này”.
Iran hiện có hơn 9.000 kg uranium làm giàu. Phần lớn số này
được làm giàu ở mức thấp, nhưng khoảng 440 kg đã được làm giàu lên gần cấp độ
dùng cho vũ khí.