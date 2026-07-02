Giá bitcoin trượt xuống mức thấp nhất gần 2 năm

Giá bitcoin giảm xuống mức thấp nhất trong 21 tháng qua, khi mối lo lãi suất tăng và rủi ro suy giảm nhu cầu từ nhà đầu tư bitcoin hàng đầu cùng lúc phủ bóng lên thị trường tiền số...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Trong phiên giao dịch ngày 1/7, giá bitcoin có lúc giảm còn 57.742 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 17/9/2024. Sáng nay (2/7), giá đồng tiền số lớn nhất thế giới phục hồi về trên mức 60.000 USD.

Giá bitcoin đương đầu áp lực giảm trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra những bình luận cứng rắn, làm gia tăng kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay.

Trong bài phát biểu được giới đầu tư toàn cầu dõi theo tại hội nghị thường niên của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) ở Sintra, Bồ Đào Nha vào ngày 1/7, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh cam kết kiên định với mục tiêu lạm phát 2% của ngân hàng trung ương này, nhấn mạnh rằng bất kỳ ai kỳ vọng vào một chính sách tiền tệ nới lỏng hơn sẽ phải thất vọng. "Nếu mọi người nghĩ rằng Fed dễ dàng chấp nhận một mục tiêu lạm phát trên 2%, họ sẽ thất vọng”, ông nói.

Trước đó, tại cuộc họp báo đầu tiên với tư cách là Chủ tịch Fed vào tháng trước, ông Warsh đã làm rõ rằng Fed sẽ không bỏ qua lạm phát cao - một tuyên bố thúc đẩy kỳ vọng về lãi suất cao hơn và đưa đồng USD tăng giá mạnh.

Các quan chức Fed khác cũng gần đây đã chỉ ra khả năng thắt chặt chính sách. Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, bà Beth Hammack, nói với hãng tin CNBC rằng ngân hàng trung ương này có thể cần tăng lãi suất để đưa lạm phát xuống mục tiêu 2%.

Triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn đã khiến các nhà đầu tư rút vốn khỏi các tài sản không mang lại lợi tức như tiền điện tử và vàng trong những tháng gần đây. Riêng trong tháng 6, các quỹ ETF bitcoin niêm yết tại Mỹ đã bị rút vốn ròng tổng cộng 4 tỷ USD, mức thoái vốn lớn nhất kể từ khi các quỹ này đi vào hoạt động cách đây 2 năm.

Trao đổi với hãng tin Bloomberg, ông Tony Sycamore - một nhà phân tích tại công ty IG Australia - nói rằng giá bitcoin “đang gặp trở ngại ngày càng lớn từ sự thay đổi kỳ vọng về lãi suất của Fed và đồng USD mạnh hơn”. Báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ dự kiến công bố vào ngày 2/7 có thể gây thêm áp lực bán tháo trên thị trường tiền số nếu số liệu đó củng cố xu hướng cứng rắn của Fed.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD đã tăng gần 2% trong 1 tháng trở lại đây.

Ngoài ra, sự đảo ngược niềm tin ban đầu vào nỗ lực cải tổ tài chính công ty của Chủ tịch Michael Saylor, người sáng lập và điều hành công ty “kho bạc bitcoin” Strategy Inc., đã làm dấy lên lo ngại rằng Strategy - một trong những nhà đầu tư bitcoin lớn nhất - có thể không còn là nguồn cầu ổn định. Ban đầu, các nhà đầu tư hoan nghênh triển vọng Strategy có thể mua lại cổ phiếu và có trong tay dự trữ tiền mặt lớn hơn, nhưng sau đó, họ sự chú ý nhanh chóng hướng sự chú ý sang việc Strategy có thể bán ra bitcoin và ưu tiên việc quản lý bảng cân đối kế toán hơn là chỉ tích lũy bitcoin.

Giá bitcoin hiện đã giảm hơn 50% so với mức cao kỷ lục trên 126.000 USD thiết lập vào tháng 10 năm ngoái và đang ở dưới mức trung bình động 200 tuần - một mức kỹ thuật có thể báo hiệu thị trường giá xuống kéo dài.

Diễn biến giá bitcoin trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/bitcoin - Nguồn: Trading Economics.

Trong một báo cáo công bố ngày 1/7, ngân hàng Citigroup giảm dự báo về mức giá mục tiêu 12 tháng tới của bitcoin và ether, cho rằng sự suy yếu trong khẩu vị đầu tư, dòng vốn ETF rút đi, và sự thiếu tiến triển trong luật tài sản kỹ thuật số của Mỹ đã ảnh hưởng đến triển vọng của hai đồng tiền điện tử lớn nhất. Các nhà phân tích của Citigroup giảm mục tiêu giá 12 tháng cho bitcoin xuống còn 82.000 USD từ 112.000 USD và cho ether xuống còn 2.240 USD từ 3.175 USD.

Kịch bản xấu nhất của Citi, giả định điều kiện kinh tế vĩ mô suy thoái và dòng vốn ETF tiếp tục rút ra, định giá bitcoin ở mức 53.000 USD và ether ở mức 1,094 USD trong năm tới.

Citi cho biết việc điều chỉnh dự báo giá bitcoin này được đưa ra trên cơ sở cắt giảm giả định dòng vốn chảy ròng vào các quỹ ETF bitcoin trong 12 tháng tới về mức 0 từ kỳ vọng trước đó là 10 tỷ USD.

"Dòng vốn ETF, một động lực quan trọng cho sự tăng giá bitcoin, đã chuyển sang trạng thái âm trong thời gian gần đây”, báo cáo nhấn mạnh và cho rằng nhà đầu tư sẽ giữ tâm lý chờ đợi cho đến khi xuất hiện một chất xúc tác mới.