Giá các loại khoáng sản quan trọng thay đổi thế nào trong hơn 1 năm qua?

Sau vài năm thị trường diễn biến kém tích cực, giá nhiều khoáng sản quan trọng tăng mạnh trong giai đoạn từ tháng 1/2025 đến tháng 4/2026...

Nhu cầu gia tăng từ các ngành năng lượng, quốc phòng và công nghệ cao tiếp tục đẩy giá đi lên, trong bối cảnh nguồn cung nhiều loại khoáng sản vốn đã hạn chế.

Dựa trên số liệu từ báo cáo Triển vọng Khoáng sản Quan trọng Toàn cầu 2026 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng 27 loại khoáng sản theo mức tăng giá trong giai đoạn trên.

GIÁ TUNGSTEN (VONFRAM) TĂNG HƠN 600%

Tungsten (vonfram) ghi nhận mức tăng vượt trội, với giá tăng tới 622% từ tháng 1/2025 đến tháng 4/2026. Con số này cao hơn gấp ba lần mức tăng của tantalum, khoáng sản đứng thứ hai trong bảng xếp hạng.

Tungsten được sử dụng rộng rãi để sản xuất dụng cụ cắt, linh kiện hàng không vũ trụ, thiết bị điện tử và các sản phẩm quốc phòng. Nhu cầu lớn, cùng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc, khiến nguồn cung càng thêm thắt chặt và đẩy giá khoáng sản này tăng vọt.

Giá cobalt và lithium lần lượt tăng 134% và 108%. Lithium tăng giá nhờ nhu cầu lưu trữ năng lượng mạnh trong khi nguồn cung hạn chế. Trong khi đó, giá cobalt chịu tác động từ các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Cộng hòa Dân chủ Congo.

Giá axit phosphoric tinh chế (PPA) tăng 42%, còn manganese và nickel cùng tăng 16%. Than chì tăng tương đối khiêm tốn, ở mức 5%.

Theo IEA, nhu cầu pin toàn cầu tăng hơn 35% trong năm 2025, vượt 1,5 terawatt giờ. Sự tăng trưởng này góp phần thúc đẩy nhu cầu đối với những nguyên liệu quan trọng dùng trong sản xuất pin.

ĐẤT HIẾM DÙNG CHO NAM CHÂM TĂNG GIÁ MẠNH

Các nguyên tố đất hiếm dùng để sản xuất nam châm cũng nằm trong nhóm tăng giá mạnh nhất. Giá neodymium tăng 116%, praseodymium tăng 107%, còn terbium tăng 37%.

Những nguyên tố này đóng vai trò thiết yếu trong việc sản xuất nam châm vĩnh cửu hiệu suất cao, được sử dụng trong xe điện, turbine gió, thiết bị công nghiệp và đồ điện tử tiêu dùng. Nhu cầu ngày càng lớn đối với các công nghệ này khiến chuỗi cung ứng đất hiếm trở nên quan trọng hơn về mặt chiến lược.

Theo IEA, Trung Quốc chiếm khoảng 70% sản lượng tinh luyện của các khoáng sản năng lượng chủ chốt trên toàn cầu trong năm 2025. Việc nguồn cung tập trung phần lớn tại một quốc gia khiến chuỗi cung ứng toàn cầu dễ bị tổn thương trước các biện pháp hạn chế xuất khẩu và những gián đoạn khác, từ đó làm giá khoáng sản biến động mạnh hơn.