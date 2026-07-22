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Khoảng cách giá vàng trong nước và thế giới giảm gần 60% sau mức đỉnh giữa tháng 3

M Mai Nhi

Trong phiên sáng 22/7, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới sụt 18,5 triệu đồng/lượng từ mức đỉnh được thiết lập vào phiên 20/3 là 32,1 triệu đồng/lượng, tương đương với mức giảm 57,6% đối với vàng miếng SJC...

Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới sụt 18,5 triệu đồng/lượng từ mức đỉnh. Nguồn ảnh: Bảo Tín Minh Châu
Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới sụt 18,5 triệu đồng/lượng từ mức đỉnh. Nguồn ảnh: Bảo Tín Minh Châu

Trong phiên giao dịch sáng ngày 22/07/2026, giá vàng trong nước ghi nhận đà tăng mạnh trên diện rộng. Sự hồi phục này tiếp tục được duy trì sau nhịp tăng nhẹ khoảng 400 nghìn đồng/lượng ghi nhận vào cuối phiên giao dịch ngày hôm qua (21/7).

Đóng cửa phiên sáng, các hệ thống kinh doanh lớn như Công ty SJC, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng đồng loạt được điều chỉnh tiến lên ngưỡng 144 triệu đồng/lượng (mua vào) và 147 triệu đồng/lượng (bán ra). So với giá chốt phiên 21/7, giá mua, bán vàng miếng tại ba doanh nghiệp trên đều tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Giá bán vàng miếng SJC niêm yết tại PNJ và Bảo Tín Minh Châu cũng đặt ở ngưỡng 147 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua tại hai doanh nghiệp trên niêm yết lần lượt tại 143,5 triệu đồng/lượng và 143,7 triệu đồng/lượng.

Trong phiên sáng 22/7, chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC và giá vàng thế giới thu hẹp 18,5 triệu đồng/lượng so với mốc đỉnh ngày 20/3 là  32,1 triệu đồng/lượng, tương đương 57,6%. Đối với vàng nhẫn, mức chênh lệch này giảm từ 56,07% tới 61,25%,  tuỳ từng thường hiệu. Đây là ngưỡng chênh lệch thấp nhất kể từ đầu tháng 7/2026

So với giá chốt phiên 20/7, giá mua, bán vàng miếng tại PNJ tăng đều 600 nghìn đồng/lượng, trong khi giá mua vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu tăng tới 1,1 triệu đồng/lượng, gấp đôi chiều bán, ở mức 600 nghìn đồng/lượng.

Tương tự, Phú Quý cũng điều chỉnh tăng giá mua mạnh hơn giá bán, lần lượt là 700 nghìn đồng/lượng và 600 nghìn đồng/lượng. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng chốt phiên sáng tại 143,2 triệu – 147 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, sau hai nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp trong phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng tăng nhẹ 400 nghìn đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này neo giá mua vàng miếng ở ngưỡng 144,2 triệu đồng/lượng trong khi giá bán là 145,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá mua vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm chốt phiên sáng tăng 500 nghìn đồng/lượng còn giá bán tăng tới 1 triệu đồng/lượng, đặt giá giao dịch tại mức 143,5 triệu – 147 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC trong phiên sáng 22/7. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp
Giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC trong phiên sáng 22/7. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Ở phân khúc vàng nhẫn “4 số 9”, giá giao dịch nên yết tại các hệ thống kinh doanh lớn cũng nằm trong xu thế tăng. Dù bám sát diễn biến giá vàng miếng SJC nhưng biên độ điều chỉnh tăng giữa các doanh nghiệp không đồng đều, phổ rộng từ 300 nghìn – 800 nghìn đồng/lượng. Cá biệt, một đơn vị phía Nam tăng giá mua, bán vàng nhẫn gấp 5 lần so với mặt bằng chung.

Cụ thể, Ngọc Thẩm là đơn vị ghi nhận mức điều chỉnh tăng mạnh trên thị trường trong phiên sáng nay nhưng giá giao dịch vẫn duy trì ở ngưỡng thấp.

Sau khi tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên 21/7, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 1,5 đồng/lượng mỗi chiều trong phiên sáng nay. Ngọc Thẩm đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 129,5 triệu và giá bán là 133 triệu đồng/lượng và giữ nguyên trong suốt phiên sáng.

Giá miếng SJC và vàng nhẫn “4 số 9” đồng loạt tăng phổ biếntừ 300 nghìn – 800 nghìn đồng/lượng, tương đương 0,21% - 0,68% so với giá chốt phiên 21/7. Trong khi đó, giá vàng trên thị trường thế giới bật tăng gần 1,3%, gấp 6 lần so với giá vàng trong nước.

Công ty SJC áp dụng mức điều chỉnh đối với vàng nhẫn gần như tương đương với vàng miếng khi cùng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán ngay khi mở cửa phiên. Đóng cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại doanh nghiệp này neo ở ngưỡng 142,5 triệu – 146 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở ngưỡng 144 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán vàng nhẫn neo tại 147 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng với cả hai chiều mua và bán.

Đóng cửa phiên sáng, giá giao dịch vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ cũng tăng 600 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán, niêm yết giá mua ở mức 140,8 triệu đồng/lượng và giá bán vàng nhẫn là 145,8 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, đây là doanh nghiệp ghi nhận mức chênh lệch cao nhất, lên tới 5 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 duy trì ổn định tại mức 142,7 triệu – 146,7 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên ngày 21/7, giá vàng nhẫn tại đơn vị này tăng 700 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán.

Chênh lệch giá vàng trong nước so với thế giới trong tháng 7/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Chênh lệch giá vàng trong nước so với thế giới trong tháng 7/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

DOJI và Bảo Tín Minh Châu là hai doanh nghiệp điều chỉnh giá bán tăng mạnh hơn giá mua trên phân khúc vàng nhẫn. Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI tăng lần lượt 300 nghìn đồng/lượng với chiều mua và 800 nghìn đồng/lượng với chiều bán.

Doanh nghiệp này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng chốt phiên sáng tại 143,5 triệu – 147 triệu đồng/lượng, kéo chênh lệch giá mua, bán tăng 500 nghìn đồng/lượng, lên ngưỡng chung là 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 800 nghìn đồng/lượng, trong khi giá mua tăng sát 700 nghìn đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu đặt giá giao dịch vàng nhẫn tròn trơn tại mức 143,7 triệu – 147,5 triệu đồng/lượng, ngưỡng cao nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.

Trên thị trường thế giới, tính đến 12 giờ ngày 22/7 (giờ Việt Nam), hợp đồng giá vàng giao ngay tăng mạnh 1,27%, tiến lên ngưỡng 4.130 USD/oz.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới phổ biến ở ngưỡng 13,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này thấp hơn, dao động từ 12,4 triệu – 13,6 triệu đồng/lượng, tùy từng doanh nghiệp. Riêng tại Ngọc Thẩm, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này neo thấp hơn vàng thế giới khoảng 400 nghìn đồng/lượng.

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