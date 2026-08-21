Giá vàng chững lại do lợi suất trái phiếu bật tăng, SPDR Gold Trust tiếp tục mua mạnh

Theo giới phân tích, diễn biến của phiên này phản ánh những yếu tố tác động trái chiều...

Diễn biến giá vàng thế giới 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá vàng thế giới giữ trên mốc 4.500 USD/oz khi kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm (20/8), khi hoạt động chốt lời nhanh và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng trở lại khiến thị trường kim loại quý không giữ được đà tăng mạnh của phiên ngày hôm trước, nhưng kỳ vọng lãi suất giảm xuống vẫn giữ vai trò hỗ trợ.

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng với tốc độ mạnh mẽ.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay dừng ở mức 4.520 USD/oz, giảm 4 USD/oz so với chốt phiên ngày hôm trước, tương đương giảm gần 0,1% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đạt 68,2 USD/oz, tăng 1,06 USD/oz, tương đương tăng 1,6%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 tăng 0,6%, đóng cửa ở mức 4.571,4 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay giảm về mức dưới 4.450 USD/oz, nhưng nhịp hồi cuối phiên đã giúp mốc giá chủ chốt 4.500 USD/oz được thiết lập trở lại.

Theo giới phân tích, diễn biến của phiên này phản ánh những yếu tố tác động trái chiều.

Một mặt, giá vàng đương đầu với sức ép giảm từ hoạt động chốt lời nhanh của một số nhà đầu tư sau phiên tăng bùng nổ ngày hôm trước, và mối lo lạm phát cao hơn lâu hơn sẽ dẫn tới việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.

Mặt khác, giá vàng được hỗ trợ khi Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố có thể gia tăng thêm mức độ hỗ trợ thanh khoản cho thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ.

Hôm thứ Tư, giá vàng tăng 4,4% do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ sụt giảm sau khi Bộ Tài chính Mỹ cho biết sẽ tăng gấp đôi lượng mua vào trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ sụt giảm mạnh sau tuyên bố này, làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng.

“Như một thói quen, áp lực chốt lời đã xuất hiện sau phiên tăng mạnh của phiên trước”, nhà phân tích Jim Wyckoff của sàn giao dịch American Gold Exchange nhận định với hãng tin Reuters về phiên ngày thứ Năm.

Mối lo lạm phát tiếp tục tăng theo giá dầu thô trong bối cảnh tình trạng bế tắc kéo dài ở eo biển Hormuz và căng thẳng không hề xuống thang mà đang leo thang lên ngưỡng cao hơn giữa Mỹ và Iran. Giá dầu duy trì xu hướng tăng sau khi ông Bessent - trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC - tuyên bố Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhất trong lịch sử lên Iran.

“Chúng tôi đã có lệnh cấm vận, và chúng tôi sẽ có các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất trong lịch sử. Các làm này sẽ mang lại hiệu quả”, ông Bessent nói.

Giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London tăng 2,4%, đóng cửa ở mức 93,78 USD/thùng, cao nhất trong hơn 3 tuần trở lại đây.

Giá dầu cao đặt ra rủi ro lạm phát cao hơn trên toàn cầu, có thể đòi hỏi các ngân hàng trung ương lớn như Fed phải tăng lãi suất, dẫn tới một môi trường không có lợi cho một tài sản không mang lãi suất như vàng.

Dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME hiện cho thấy khả năng hơn 67% Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn tính đến việc Fed có thể tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 hoặc tháng 12.

Biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed, được công bố hôm thứ Tư, cũng cho thấy nhiều quan chức Fed sẵn sàng tăng lãi suất nếu cần.

Mối lo lãi suất tăng được phản ánh qua việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng trở lại sau cú sụt giảm của phiên ngày hôm trước.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 5 điểm cơ bản, đạt 4,704%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng hơn 5 điểm cơ bản, đạt 5,248%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng gần 1 điểm cơ bản, đạt 4,185%.

Giá vàng đã thoát đáy của phiên sau khi nhận được lực hỗ trợ từ phát biểu mà Bộ trưởng Bessent đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn CNBC. Ông nói Chính phủ Mỹ có thể tăng lượng mua lại trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài lên hơn mức 4 tỷ USD mỗi lần.

“Chúng tôi sẽ tăng quy mô của việc mua lại trái phiếu. Tôi xin lưu ý là lượng mua có thể nhiều hơn 4 tỷ USD mỗi lần”, ông Bessent cho biết.

Việc Bộ Tài chính tăng mua lại trái phiếu có thể làm giảm, hoặc ít nhất hạn chế đà tăng, của lợi suất, theo đó hỗ trợ giá vàng.

“Vàng đang được giúp sức bởi triển vọng lãi suất thực dài hạn thấp hơn”, nhà phân tích độc lập Tai Wong ở New York nói với Reuters.

Một báo cáo của Morgan Stanley nhận định Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong năm nay và giá vàng có thể tăng vượt mốc 5.000 USD/oz trong năm 2027. Tuy nhiên, các nhà phân tích của ngân hàng đầu tư này cũng cảnh báo về mức độ biến động giá tăng của giá vàng.

Đồng USD chững giá trong phiên ngày thứ Năm, sau cú giảm mạnh của phiên trước. Chỉ số Dollar Index duy trì trên ngưỡng 98,8 điểm.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 4,2 tấn vàng trong phiên này, nâng khối lượng nắm giữ lên gần 1.038,9 tấn vàng. Trong hai phiên vừa qua, quỹ mua ròng tổng cộng gần 14 tấn vàng.

Đầu giờ sáng nay (21/8) tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc giằng co nhẹ quanh ngưỡng đóng cửa phiên Mỹ.

Lúc 7h25 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao đứng ở mức 4.520 USD/oz, còn giá bạc giao ngay ở mức 68,24 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 143,3 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 0,2 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 25.900 đồng (mua vào) và 26.310 đồng (bán ra), giảm 60 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.