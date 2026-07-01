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Giá vàng nhẫn rơi thẳng, bên mua thiệt tới hơn 20 triệu đồng/lượng sau nửa năm

M Mai Nhi

Trong phiên sáng 1/7, giá mua vàng miếng SJC phổ biến ở mức 143 triệu - 143,4 triệu đồng/lượng. So với giá bán thời điểm đầu năm (157,1 triệu đồng/lượng), phiên sáng nay người mua thiệt tới 15,1 triệu đồng/lượng. Với vàng nhẫn “4 số 9”, mức thiệt còn lớn hơn, dao động từ 9,6 triệu – 20,5 triệu đồng/lượng…

Bên mua thiệt tới hơn 20 triệu đồng/lượng sau nửa năm
Bên mua thiệt tới hơn 20 triệu đồng/lượng sau nửa năm

Mở cửa phiên sáng 1/7/2026, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh tiếp tục lao dốc. Tuy nhiên biên độ giảm phổ biến chỉ bằng một nửa so với phiên hôm qua (30/6).

Cập nhật bảng giá niêm yết trên thị trường, Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng đặt giá mua, bán vàng miếng SJC mở cửa phiên sáng ở ngưỡng 143,4 triệu – 146,4 triệu đồng/lượng.

Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn được duy trì ổn định. So với giá chốt phiên 30/6, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp này giảm 600 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Sau nửa đầu năm 2026, giá mua, bán vàng miếng SJC giảm từ 9,8 đến 12,1 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu. So với mức giá bán đầu năm (5/1) là 157,1 triệu đồng/lượng, người mua vàng miếng SJC thiệt tới 15,1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, với vàng nhẫn “4 số 9”, mức thiệt dao động từ 9,6 đến 15,1 triệu đồng/lượng, tùy từng hệ thống kinh doanh. Riêng tại Ngọc Thẩm, người mua chịu mức lỗ cao nhất lên tới 20,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý và Mi Hồng là ba doanh nghiệp điều chỉnh giảm không đồng đều giữa chiều mua và chiều bán trong phiên sáng nay.

Tại Bảo Tín Minh Châu, thương hiệu này cũng niêm yết giá bán vàng miếng tại 146,4 triệu đồng/lượng trong khi giá mua là 142,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 30/6, giá mua, bán vàng miếng giảm lần lượt 500 nghìn đồng/lượng và 600 nghìn đồng/lượng.

Cùng chung mức điều chỉnh trên, Phú Quý cũng niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC tại ngưỡng 143 triệu – 146,4 triệu đồng/lượng (mua – bán) trong suốt phiên sáng.

Sau hai nhịp giảm liên tiếp trong đầu phiên sáng nay, giá mua, bán vàng miếng tại Mi Hồng giảm lần lượt 500 nghìn đồng/lượng và 700 nghìn đồng/lượng. Thương hiệu này niêm yết giá mua vàng miếng SJC tại 144 triệu đồng/lượng còn giá bán là 145,5 triệu đồng/lượng.

Khác với nhóm giảm nhẹ, giá vàng miếng tại Ngọc Thẩm điều chỉnh giảm mạnh nhất trong phiên sáng nay. Giá vàng miếng tại thương hiệu này neo ở ngưỡng 142 triệu – 145 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên không đổi.

Giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC trong phiên sáng 1/7. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp
Giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC trong phiên sáng 1/7. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Xu hướng giảm giá cũng xuất hiện trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9” với biên độ dao động trải rộng từ 500 nghìn – 1 triệu đồng/lượng, tuỳ từng doanh nghiệp.

Ngọc Thẩm là doanh nghiệp neo giá vàng nhẫn thấp nhất trên thị trường trong phiên sáng nay. Tính đến 11 giờ, giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm neo tại ngưỡng 131,5 triệu đồng/lượng còn giá bán là 135 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. So với giá niêm yết vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn tại đơn vị này thấp hơn tới 11,4 triệu đồng/lượng.

Cùng chung mức điều chỉnh giảm trên, PNJ niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn trơn 9999 tại ngưỡng 143 triệu – 146 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng.

Mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại Công ty SJC niêm yết tại ngưỡng 143,3 triệu – 146,3 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên. So với giá chốt phiên 30/6, giá mua, bán vàng nhẫn tại đơn vị này giảm 600 nghìn đồng/lượng.

Tại DOJI, giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng cũng giảm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch tại 143,4 triệu – 146,4 triệu đồng/lượng và duy trì ổn định trong suốt phiên sáng.

Tính đến 11 giờ, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ổn định ở ngưỡng 142,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán vàng nhẫn neo tại 146,2 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 30/6, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại đơn vị này cũng giảm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Người mua chịu thiệt khi mua vàng miếng vàng nhẫn sau nửa đầu năm 2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Người mua chịu thiệt khi mua vàng miếng vàng nhẫn sau nửa đầu năm 2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Giá mua, bán sản phẩm vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức giảm khiêm tốn nhất trong phiên sáng nay. Thương hiệu này đều niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn và vàng miếng vàng Rồng Thăng Long tại ngưỡng 142,5 triệu – 146 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 30/6. Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên không đổi.

Riêng tại Phú Quý, giá giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 tại thương hiệu này giảm lần lượt 500 nghìn đồng/lượng với chiều mua và 1 triệu đồng/ượng với chiều bán. Doanh nghiệp này đặt giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 ở ngưỡng 143 triệu – 146 triệu đồng/lượng và giữ nguyên trong suốt phiên sáng.

Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng trong ngày 1/7 tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý vẫn giữ khoảng cách quanh ngưỡng 3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Mi Hồng duy trì mức chênh lệch thấp nhất thị trường, khoảng 1,5 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng. Mức chênh lệch cao nhất thuộc về Bảo Tín Minh Châu với 3,9 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn 9999, Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận chênh lệch giá vàng nhẫn cao hơn so với vàng miếng, ở ngưỡng 4 triệu đồng/lượng. Tương tự, Bảo Tín Minh Châu và Ngọc Thẩm cũng thuộc nhóm có mức chênh lệch lớn nhất với 3,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, tính đến 11 giờ ngày 1/7 (giờ Việt Nam), hợp đồng giá vàng giao ngay giảm hơn 0,75%, quay về ngưỡng 3.977,1 USD/oz. 

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và giá vàng thế giới phổ biến tại ngưỡng 18,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 17,8 triệu – 18,2 triệu đồng/lượng, tùy từng doanh nghiệp. Tại Ngọc Thẩm, mức chênh lệch này chỉ ở ngưỡng 6,8 triệu đồng/lượng.

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