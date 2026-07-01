Giá vàng nhẫn rơi thẳng, bên mua thiệt tới hơn 20 triệu đồng/lượng sau nửa năm
MMai Nhi
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Trong phiên sáng 1/7, giá mua vàng miếng SJC phổ biến ở mức 143 triệu - 143,4 triệu đồng/lượng. So với giá bán thời điểm đầu năm (157,1 triệu đồng/lượng), phiên sáng nay người mua thiệt tới 15,1 triệu đồng/lượng. Với vàng nhẫn “4 số 9”, mức thiệt còn lớn hơn, dao động từ 9,6 triệu – 20,5 triệu đồng/lượng…
Mở cửa phiên sáng
1/7/2026, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh tiếp tục lao dốc. Tuy
nhiên biên độ giảm phổ biến chỉ bằng một nửa so với phiên hôm qua (30/6).
Cập nhật bảng giá niêm yết trên thị trường,
Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng đặt giá mua, bán vàng miếng SJC
mở cửa phiên sáng ở ngưỡng 143,4 triệu – 146,4 triệu đồng/lượng.
Tính đến 11 giờ,
mức giá giao dịch trên vẫn được duy trì ổn định. So với giá chốt phiên 30/6, giá
vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp này giảm 600 nghìn đồng/lượng đối với cả hai
chiều mua và bán.
Sau nửa đầu năm 2026, giá mua, bán vàng miếng SJC giảm từ 9,8 đến 12,1 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu. So với mức giá bán đầu năm (5/1) là 157,1 triệu đồng/lượng, người mua vàng miếng SJC thiệt tới 15,1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, với vàng nhẫn “4 số 9”, mức thiệt dao động từ 9,6 đến 15,1 triệu đồng/lượng, tùy từng hệ thống kinh doanh. Riêng tại Ngọc Thẩm, người mua chịu mức lỗ cao nhất lên tới 20,5 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý
và Mi Hồng là ba doanh nghiệp điều chỉnh giảm không đồng đều giữa chiều mua và chiều
bán trong phiên sáng nay.
Tại Bảo Tín Minh Châu, thương hiệu này
cũng niêm yết giá bán vàng miếng tại 146,4 triệu đồng/lượng trong khi giá mua
là 142,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 30/6, giá mua, bán vàng miếng giảm
lần lượt 500 nghìn đồng/lượng và 600 nghìn đồng/lượng.
Cùng chung mức điều chỉnh trên, Phú Quý cũng
niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC tại ngưỡng 143 triệu – 146,4 triệu đồng/lượng
(mua – bán) trong suốt phiên sáng.
Sau hai nhịp giảm liên tiếp trong đầu phiên
sáng nay, giá mua, bán vàng miếng tại Mi Hồng giảm lần lượt 500 nghìn
đồng/lượng và 700 nghìn đồng/lượng. Thương hiệu này niêm yết giá mua vàng miếng SJC tại 144
triệu đồng/lượng còn giá bán là 145,5 triệu đồng/lượng.
Khác với nhóm giảm nhẹ, giá vàng miếng
tại Ngọc Thẩm điều chỉnh giảm mạnh nhất trong phiên sáng nay. Giá vàng miếng
tại thương hiệu này neo ở ngưỡng 142 triệu – 145 triệu đồng/lượng (mua – bán),
giảm 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên
không đổi.
Xu hướng giảm giá
cũng xuất hiện trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9” với biên độ dao động trải rộng
từ 500 nghìn – 1 triệu đồng/lượng, tuỳ từng doanh nghiệp.
Ngọc Thẩm là doanh
nghiệp neo giá vàng nhẫn thấp nhất trên thị trường trong phiên sáng nay. Tính đến
11 giờ, giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm neo tại ngưỡng 131,5 triệu
đồng/lượng còn giá bán là 135 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
So với giá niêm yết vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn tại đơn vị này thấp hơn tới
11,4 triệu đồng/lượng.
Cùng chung mức điều
chỉnh giảm trên, PNJ niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn trơn 9999 tại ngưỡng 143 triệu
– 146 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng.
Mở cửa phiên
sáng, giá
vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại Công
ty SJC niêm yết tại ngưỡng 143,3 triệu – 146,3 triệu đồng/lượng. Tính đến 11
giờ, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên. So với giá chốt phiên 30/6, giá
mua, bán vàng nhẫn tại đơn vị này giảm 600 nghìn đồng/lượng.
Tại DOJI,
giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng cũng giảm 600 nghìn đồng/lượng
mỗi chiều, đặt giá giao dịch tại 143,4 triệu – 146,4 triệu đồng/lượng và duy trì
ổn định trong suốt phiên sáng.
Tính
đến 11 giờ, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ổn định ở
ngưỡng 142,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán vàng nhẫn neo tại 146,2
triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 30/6, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại đơn vị
này cũng giảm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Giá mua, bán sản
phẩm vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức giảm khiêm tốn nhất
trong phiên sáng nay. Thương hiệu này đều niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn
trơn và vàng miếng vàng Rồng Thăng Long tại ngưỡng 142,5 triệu – 146 triệu
đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 30/6.
Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên không đổi.
Riêng tại Phú
Quý, giá giao dịch vàng nhẫn
tròn 9999 tại thương hiệu này giảm lần lượt 500
nghìn đồng/lượng với chiều mua và 1 triệu đồng/ượng với chiều bán. Doanh nghiệp này đặt giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 ở ngưỡng 143 triệu – 146 triệu đồng/lượng và
giữ nguyên trong suốt phiên sáng.
Chênh lệch giá mua, bán vàng
miếng trong ngày 1/7 tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý vẫn giữ khoảng
cách quanh ngưỡng 3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Mi Hồng duy trì mức chênh
lệch thấp nhất thị trường, khoảng 1,5 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng. Mức chênh
lệch cao nhất thuộc về Bảo Tín Minh Châu với 3,9 triệu đồng/lượng.
Đối với vàng nhẫn 9999, Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận chênh lệch giá
vàng nhẫn cao hơn so với vàng miếng, ở ngưỡng 4 triệu đồng/lượng. Tương tự,
Bảo Tín Minh Châu và Ngọc Thẩm cũng thuộc nhóm có mức chênh
lệch lớn nhất với 3,5 triệu đồng/lượng.
Trên thị
trường thế giới, tính đến 11 giờ ngày 1/7 (giờ Việt Nam), hợp đồng giá vàng giao ngay giảm hơn 0,75%, quay về ngưỡng 3.977,1 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và giá
vàng thế giới phổ biến tại ngưỡng 18,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với
giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 17,8 triệu – 18,2 triệu
đồng/lượng, tùy từng doanh nghiệp.Tại Ngọc Thẩm, mức chênh lệch này chỉ ở ngưỡng 6,8 triệu đồng/lượng.
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