Giá bán vàng miếng SJC sụt mạnh, chênh lệch giá mua, bán chỉ còn 1,5 triệu đồng/lượng
MMai Nhi
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Trong phiên sáng 30/6, giá bán vàng miếng SJC sụt 2 triệu đồng/lượng, kéo chênh lệch giá mua, bán vàng miếng giảm từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp. Đáng lưu ý, chênh lệch giá vàng miếng tại một doanh nghiệp thu hẹp còn 1,5 triệu đồng/lượng, bằng một nửa so với các doanh nghiệp còn lại...
Giá vàng miếng SJC
trong nước tiếp tục nằm trong xu hướng giảm mạnh ngay khi mở cửa phiên sáng nay.
Cập nhật bảng giá niêm yết trên thị trường, giá bán vàng miếng SJC tại các hệ thống
lớn đồng loạt ghi nhận ở ngưỡng 146 triệu đồng/lượng.
Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh
Hải và Phú Quý đều neo giá mua, bán vàng miếng SJC mở cửa phiên sáng ở ngưỡng
143 triệu – 146 triệu đồng/lượng.
Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong
suốt phiên sáng, giảm 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua
(29/6). Riêng tại Phú Quý, giá mua, bán vàng miếng giảm lần lượt 1,8 triệu đồng/lượng
và 2 triệu đồng/lượng.
Giá bán vàng miếng SJC sụt mạnh 2 triệu đồng/lượng trong phiên sáng nay kéo chênh lệch giá mua, bán vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu giảm 1 triệu đồng/lượng, xuống còn 3,5 triệu đồng. Riêng tại Mi Hồng, chênh lệch giá mua, bán thu hẹp xuống còn 1,5 triệu đồng/lượng, bằng một nửa so với các doanh nghiệp trên thị trường.
Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu,
thương hiệu này cũng niêm yết giá bán vàng miếng tại 146 triệu đồng/lượng trong
khi giá mua là 142,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 29/6, giá bán vàng
miếng tại thương hiệu này giảm 2 triệu đồng/lượt nhưng giá mua chỉ giảm 1 triệu
đồng/lượng.
Tại TP.Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp lớn
đều niêm yết giá bán vàng miếng ở ngưỡng thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung. So
với vàng miếng tại SJC, giá vàng miếng tại các đơn vị phía Nam thấp hơn tới 1,2
triệu đồng/lượng.
Giá mua, bán vàng miếng tại Mi Hồng giảm
lần lượt 1,2 triệu đồng/lượng và 1,7 triệu đồng/lượng trong phiên sáng nay. Thương hiệu này neo giá
mua vàng miếng SJC tại 143,3 triệu đồng/lượng, giá bán là 144,8 triệu
đồng/lượng, kéo chênh lệch giá mua, bán xuống 1,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng tại Ngọc Thẩm đặt ở
ngưỡng 142 triệu – 145 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 2 triệu đồng/lượng
mỗi chiều. Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên không đổi.
Đà lao dốc cũng bao
trùm toàn bộ thị trường vàng nhẫn 4 số 9 trong phiên sáng nay. Bám sát biên độ giảm
trên thị trường vàng miếng, giá giao dịch vàng nhẫn tại các đơn vị kinh doanh cũng
giảm từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng/lượng.
Tính chung trong tháng 6/2026, giá vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh giảm phổ biến 12,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, tương đương 8,04% so với giá chốt phiên đầu tháng 1/6. Trên thị trường vàng nhẫn, tổng mức giảm lên tới 14,5 triệu đồng/lượng.
Giá mua, bán sản
phẩm vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu đều giảm ngay khi mở cửa
phiên sáng.
Thương hiệu này cùng niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn và
vàng miếng vàng Rồng Thăng Long tại ngưỡng 142,5 triệu – 146 triệu đồng/lượng,
giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua (29/6). Tính đến
11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.
Tại Phú Quý, giá
giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 tại thương hiệu
này giảm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Doanh nghiệp này đặt giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 ở ngưỡng 143 triệu – 146
triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa và duy trì trong suốt phiên sáng.
Mức giá niêm yết 143 triệu – 146 triệu đồng/lượng
cũng đồng loạt được niêm yết tại Tập đoàn DOJI và PNJ. Cả hai doanh nghiệp trên
đều giảm 2 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán giá vàng nhẫn “4 số
9”.
Tương tự, mở cửa
phiên sáng, giá vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
tại Công ty SJC niêm yết tại ngưỡng 142,9 triệu – 145,9 triệu đồng/lượng. Tính
đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên 29/6, giá
mua, bán vàng nhẫn tại đơn vị này giảm 2 triệu đồng/lượng.
Cùng chung mức điều
chỉnh giảm trên, giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm neo tại ngưỡng 130,5 triệu
đồng/lượng còn giá bán là 134 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên sáng.
Tính
đến 11 giờ, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ổn định ở
ngưỡng 141,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán vàng nhẫn neo tại 145,8
triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 29/6, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại đơn vị
này cũng giảm 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều
Trên thị
trường thế giới, tính đến 11 giờ ngày 30/6 (giờ Việt Nam), hợp đồng giá vàng giao ngay giảm hơn 0,8%, lùi
xuống ngưỡng 3.983,9 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến tại ngưỡng 17,58 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với
giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 17,38 triệu – 17,58 triệu
đồng/lượng, tùy từng doanh nghiệp.Tại Ngọc Thẩm, giá vàng giao dịch tại thương hiệu này chỉ cách
giá vàng thế giới 5,58 triệu đồng/lượng, thấp hơn 3 lần so với các doanh nghiệp
còn lại.
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