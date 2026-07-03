Giá vàng nhảy gần 100 USD/oz sau báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ

Đồng USD tụt giá mạnh sau báo cáo này, hỗ trợ thêm cho giá vàng, nhưng quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust vẫn bán ròng mạnh...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (2/7), vượt ngưỡng 4.100 USD/oz, khi số liệu việc làm yếu hơn dự báo của Mỹ làm suy giảm kỳ vọng của nhà đầu tư về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong năm nay.

Đồng USD tụt giá mạnh sau báo cáo này, hỗ trợ thêm cho giá vàng, nhưng quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust vẫn bán ròng mạnh.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York đạt 4.124,1 USD/oz, tăng 92,5 USD/oz so với mức chốt phiên ngày hôm trước, tương đương tăng 2,3% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đạt 61,08 USD/oz, tăng 1,86 USD/oz, tương đương tăng 3,1%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 8/2026 tăng 1,1%, chốt ở mức 4.125,7 USD/oz.

Báo cáo hàng tháng từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy khu vực phi nông nghiệp của nền kinh tế nước này tạo được 57.000 công việc mới trong tháng 6, ít hơn nhiều so với dự báo của các nhà kinh tế là 110.000 công việc mới. Tuy nhiên, do tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm, tỷ lệ thất nghiệp đi ngang ở mức 4,2%.

Dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động khiến nhà đầu tư giảm đặt cược vào việc Fed tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay. Thời gian qua, kỳ vọng Fed tăng lãi suất đã gây áp lực giảm lớn lên thị trường vàng - một tài sản không mang lãi suất, nên khi kỳ vọng này giảm, sức ép đó cũng được giải tỏa.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng gần 51% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, giảm từ mức 66% trước khi số liệu việc làm được công bố.

Phản ánh sự dịch chuyển này trong kỳ vọng lãi suất, cả lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD đồng loạt giảm, hỗ trợ thêm cho sự phục hồi của giá vàng. Do vàng được định giá bằng USD, nên vàng thường tăng giá khi USD giảm và ngược lại.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm, kỳ hạn nhạy cảm nhất với lãi suất quỹ liên bang của Fed, giảm hơn 2 điểm cơ bản, còn 4,137%. Tuy nhiên, lợi suất của kỳ hạn 10 năm tăng 1 điểm cơ bản, 4,485%.

Mỗi điểm cơ bản (basis point) tương đương 0,01%.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm hơn 0,5%, đóng cửa dưới mức 100,8 điểm.

“Số liệu việc làm yếu hơn dự báo đồng nghĩa khả năng Fed tăng lãi suất trong năm nay giảm xuống. Vàng có khuynh hướng dễ tăng giá hơn trong môi trường lãi suất thấp hơn. Đó là lý do khiến giá vàng tăng mạnh trong phiên ngày hôm nay”, nhà giao dịch David Meger của công ty High Ridge Futures nhận định với hãng tin Reuters.

Trước phiên tăng này, giá vàng đã tăng mạnh trong phiên ngày thứ Tư, khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh nói rằng kỳ vọng lạm phát và rủi ro lạm phát đã giảm xuống trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, ông Warsh cũng nhận định lạm phát còn cao và khẳng định Fed giữ vững cam kết đưa lạm phát về mục tiêu 2%.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trong một dấu hiệu cho thấy nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương vẫn còn lớn, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết các ngân hàng trung ương đã mua ròng 41 tấn vàng trong tháng 5.

Trái lại, các quỹ ETF vàng vẫn tiếp tục xu hướng bán ròng bắt đầu kể từ khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran bắt đầu. Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 3,9 tấn vàng trong phiên ngày thứ Năm, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.001,4 tấn vàng.

Liên quan tới tình hình Trung Đông, vòng đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran tại Qatar đã kết thúc vào hôm thứ Tư mà không có dấu hiệu nào cho thấy hai bên đạt bước tiến để đi tới một nền hòa bình lâu dài.

Giá dầu thô tăng nhẹ trong phiên ngày thứ Năm, và vẫn đang ở mức thấp hơn so với trước chiến tranh, nhưng một số chuyên gia lo ngại bất ổn kéo dài ở Vùng Vịnh có thể khiến giá dầu tăng mạnh trở lại, gây áp lực lạm phát dai dẳng và đòi hỏi các ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất.

Đầu giờ phiên châu Á sáng nay (3/7), giá vàng và giá bạc cùng tăng nhẹ so với chốt phiên Mỹ. Lúc 6h50 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giao dịch ở mức hơn 4.130 USD/oz, còn giá bạc gần 61,3 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 131,7 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 2,9 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.075 đồng (mua vào) và 26.465 đồng (bán ra), giảm 1 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.