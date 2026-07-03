Giá vàng nhảy gần 100 USD/oz sau báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (2/7), vượt ngưỡng 4.100 USD/oz, khi số liệu việc làm yếu hơn dự báo của Mỹ làm suy giảm kỳ vọng của nhà đầu tư về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong năm nay.
Đồng USD tụt giá mạnh sau báo cáo này, hỗ trợ thêm cho giá vàng, nhưng quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust vẫn bán ròng mạnh.
Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York đạt 4.124,1 USD/oz, tăng 92,5 USD/oz so với mức chốt phiên ngày hôm trước, tương đương tăng 2,3% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.
Giá bạc giao ngay đạt 61,08 USD/oz, tăng 1,86 USD/oz, tương đương tăng 3,1%.
Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 8/2026 tăng 1,1%, chốt ở mức 4.125,7 USD/oz.
Báo cáo hàng tháng từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy khu vực phi nông nghiệp của nền kinh tế nước này tạo được 57.000 công việc mới trong tháng 6, ít hơn nhiều so với dự báo của các nhà kinh tế là 110.000 công việc mới. Tuy nhiên, do tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm, tỷ lệ thất nghiệp đi ngang ở mức 4,2%.
Dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động khiến nhà đầu tư giảm đặt cược vào việc Fed tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay. Thời gian qua, kỳ vọng Fed tăng lãi suất đã gây áp lực giảm lớn lên thị trường vàng - một tài sản không mang lãi suất, nên khi kỳ vọng này giảm, sức ép đó cũng được giải tỏa.
Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng gần 51% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, giảm từ mức 66% trước khi số liệu việc làm được công bố.
Phản ánh sự dịch chuyển này trong kỳ vọng lãi suất, cả lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD đồng loạt giảm, hỗ trợ thêm cho sự phục hồi của giá vàng. Do vàng được định giá bằng USD, nên vàng thường tăng giá khi USD giảm và ngược lại.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm, kỳ hạn nhạy cảm nhất với lãi suất quỹ liên bang của Fed, giảm hơn 2 điểm cơ bản, còn 4,137%. Tuy nhiên, lợi suất của kỳ hạn 10 năm tăng 1 điểm cơ bản, 4,485%.
Mỗi điểm cơ bản (basis point) tương đương 0,01%.
Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm hơn 0,5%, đóng cửa dưới mức 100,8 điểm.
“Số liệu việc làm yếu hơn dự báo đồng nghĩa khả năng Fed tăng lãi suất trong năm nay giảm xuống. Vàng có khuynh hướng dễ tăng giá hơn trong môi trường lãi suất thấp hơn. Đó là lý do khiến giá vàng tăng mạnh trong phiên ngày hôm nay”, nhà giao dịch David Meger của công ty High Ridge Futures nhận định với hãng tin Reuters.
Trước phiên tăng này, giá vàng đã tăng mạnh trong phiên ngày thứ Tư, khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh nói rằng kỳ vọng lạm phát và rủi ro lạm phát đã giảm xuống trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, ông Warsh cũng nhận định lạm phát còn cao và khẳng định Fed giữ vững cam kết đưa lạm phát về mục tiêu 2%.
Trong một dấu hiệu cho thấy nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương vẫn còn lớn, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết các ngân hàng trung ương đã mua ròng 41 tấn vàng trong tháng 5.
Trái lại, các quỹ ETF vàng vẫn tiếp tục xu hướng bán ròng bắt đầu kể từ khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran bắt đầu. Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 3,9 tấn vàng trong phiên ngày thứ Năm, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.001,4 tấn vàng.
Liên quan tới tình hình Trung Đông, vòng đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran tại Qatar đã kết thúc vào hôm thứ Tư mà không có dấu hiệu nào cho thấy hai bên đạt bước tiến để đi tới một nền hòa bình lâu dài.
Giá dầu thô tăng nhẹ trong phiên ngày thứ Năm, và vẫn đang ở mức thấp hơn so với trước chiến tranh, nhưng một số chuyên gia lo ngại bất ổn kéo dài ở Vùng Vịnh có thể khiến giá dầu tăng mạnh trở lại, gây áp lực lạm phát dai dẳng và đòi hỏi các ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất.
Đầu giờ phiên châu Á sáng nay (3/7), giá vàng và giá bạc cùng tăng nhẹ so với chốt phiên Mỹ. Lúc 6h50 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giao dịch ở mức hơn 4.130 USD/oz, còn giá bạc gần 61,3 USD/oz.
Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 131,7 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 2,9 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.
Cùng thời điểm, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.075 đồng (mua vào) và 26.465 đồng (bán ra), giảm 1 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.
Số liệu lạm phát mới càng củng cố lập trường thiên về thắt chặt chính sách của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) trước cuộc họp ngày 16/7...
Một số nhà đầu tư hiện cho rằng khả năng đồng yên rơi về mốc 200 yên đổi 1 USD là rủi ro trong trung hạn, dù đây vẫn là kịch bản cực đoan. Đây là mức tỷ giá từng được xem là gần như không thể xảy ra...
Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga hiện vẫn được đưa vào Liên minh châu Âu (EU) chủ yếu qua Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ và Hà Lan. Trong khi đó, khí đốt Nga nhập khẩu qua đường ống vẫn tập trung ở Hungary, Slovakia và Hy Lạp...
Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã đưa xuất khẩu dầu trở lại mức trước chiến tranh Mỹ - Iran bằng cách kết hợp vận chuyển dầu qua đường ống tới cảng Fujairah và cho một số tàu đi qua eo biển Hormuz trong trạng thái tắt tín hiệu định vị...
Quyết định này đánh dấu một chiến thắng lớn của Brussels trong nỗ lực áp dụng các quy định nghiêm ngặt nhằm kiểm soát các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...