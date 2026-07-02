Giá vàng tăng mạnh sau phát biểu của Chủ tịch Fed

Một động lực cho phiên hồi này của giá vàng là số liệu việc làm khu vực tư nhân thấp hơn kỳ vọng đến từ công ty dịch vụ tuyển dụng ADP...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (1/7), khi số liệu việc làm Mỹ yếu hơn kỳ vọng và phát biểu mới nhất của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh được nhà đầu tư xem là tín hiệu cho thấy áp lực lạm phát đã suy yếu. Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust đã mua ròng trở lại, nhưng khối lượng mua còn hạn chế.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York đạt 4.031,6 USD/oz, tăng 23,1 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương tăng 0,6% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đạt 59,22 USD/oz, tăng 0,51 USD/oz, tương đương tăng 0,9%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 8/2026 tăng 1,1%, chốt ở mức 4.082,4 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay tăng 2,7%, đạt gần 4.116 USD/oz, nhưng đồng USD duy trì xu hướng tăng tiếp tục gây áp lực giảm giá lên vàng, khiến vàng không giữ được đỉnh giá này cho tới cuối phiên. Trước phiên phục hồi ngày thứ Tư, giá vàng đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái và hoàn tất quý giảm mạnh nhất 13 năm vào hôm thứ Ba.

Một động lực cho phiên hồi này của giá vàng là số liệu việc làm khu vực tư nhân thấp hơn kỳ vọng đến từ công ty dịch vụ tuyển dụng ADP. Báo cáo định kỳ hàng tháng của ADP cho thấy khu vực kinh tế tư nhân của Mỹ tạo được 98.000 công việc mới trong tháng 6, trong khi các nhà phân tích được hãng tin Reuters khảo sát dự báo con số 118.000 công việc mới.

Tiếp đó, trong bài phát biểu tại hội nghị thường niên của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tại Sintra, Bồ Đào Nha, ông Warsh nói kỳ vọng lạm phát và rủi ro lạm phát ở Mỹ đã giảm xuống trong những tuần gần đây. Dù vậy, ông tái khẳng định cam kết của Fed về việc đưa tốc độ lạm phát về mục tiêu 2% và cho rằng giá cả ở thời điểm hiện tại “vẫn còn quá cao”.

Giới đầu tư cho rằng với một thị trường lao động yếu hơn dự báo và áp lực lạm phát dịu đi, sức ép đòi hỏi Fed tăng lãi suất sẽ giảm bớt. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn đang hướng sự quan tâm tới báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 6 theo dự kiến sẽ được Bộ Lao động Mỹ công bố vào ngày 2/7.

Sau báo cáo của ADP và phát biểu của Chủ tịch Fed, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đặt cược khả năng 65% Fed tăng lãi suất với lượng tăng 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 9, giảm nhẹ từ mức 67% của phiên ngày hôm trước - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

“Giá vàng đã phục hồi trong phiên này, với sự hỗ trợ từ số liệu việc làm thấp hơn kỳ vọng của APD và phát biểu của Chủ tịch Fed rằng lạm phát đang giảm xuống… Có lẽ giá vàng đã thiết lập được một mức sàn trong ngắn hạn, trừ phi số liệu việc làm được công bố vào ngày mai vượt xa dự báo”, nhà phân tích kim loại quý độc lập Tai Wong ở New York nhận định với hãng tin Reuters.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Dầu thô giảm giá trong phiên ngày thứ Tư là một yếu tố khác hỗ trợ giá vàng, sau khi Tổng thống Donald Trump nói rằng đàm phán hòa bình Mỹ - Iran đang diễn ra tốt đẹp ở Qatar. Giá dầu Brent đóng cửa với mức giảm 1,9%, và giá dầu WTI giảm 1,3%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ có lúc giảm trong phiên này, hỗ trợ cho giá vàng, nhưng lợi suất đã tăng mạnh trở lại vào cuối phiên, cho thấy kỳ vọng Fed tăng lãi suất còn lớn. Ngoài ra, đồng USD duy trì đà tăng tiếp tục là nguồn áp lực giảm giá đối với kim loại quý.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng gần 6 điểm cơ bản, đạt 4,481% vào cuối giờ chiều tại New York. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng khoảng 4 điểm cơ bản, đạt 4,176%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng 7 điểm cơ bản, đạt 4,973%.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD tăng 0,22%, chốt phiên ở mức 101,41 điểm.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 0,2 tấn vàng trong phiên này, nâng mức nắm giữ lên 1.005,3 tấn vàng.

Đầu giờ phiên châu Á sáng nay (1/7), giá vàng và giá bạc không có nhiều thay đổi so với chốt phiên Mỹ. Lúc 6h40 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giao dịch ở mức hơn 4.038 USD/oz, còn giá bạc gần 59,4 USD/oz, đều tăng nhẹ.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 128,8 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.076 đồng (mua vào) và 26.466 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua.