Giá vàng tăng mạnh lên gần 4.100 USD/oz, SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng

Nhà đầu tư trên thị trường kim loại quý đang có phần lạc quan khi có tin nói rằng các nhà trung gian đã đưa ra với Washington và Tehran một bản đề xuất ngừng bắn 10 ngày...

Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (21/7), tiến sát mốc quan trọng 4.100 USD/oz, nhờ hy vọng về sự xuống thang căng thẳng ở Trung Đông và bất chấp đà tăng của đồng USD cùng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust có phiên mua ròng thứ hai liên tiếp.

Lúc đóng cửa phiên Mỹ, giá vàng giao ngay đạt 4.078,7 USD/oz, tăng 70 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương tăng khoảng 1,75% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đạt 58,91 USD/oz, tăng 2,38 USD/oz, tương đương tăng 4,2%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 8/2026 tăng 1,5%, đóng cửa ở mức 4.076,4 USD/oz.

Phiên tăng này của giá vàng diễn ra trong lúc tình hình ở Vùng Vịnh vẫn căng thẳng, chưa có chuyển biến tích cực.

Vào buổi tối ngày thứ Hai theo giờ Mỹ, lực lượng của nước này hoàn tất một đợt tấn công mới nhằm vào Iran. Trong lúc đó, phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen tiếp tục đe dọa phong tỏa hải quân đối với Saudi Arabia ở Biển Đỏ - một động thái có thể mở ra một mặt trận mới trong cuộc xung đột quân sự ở Vùng Vịnh.

Giá dầu thô tiếp tục tăng, đạt mức cao nhất trong 5 tuần trở lại đây. Giá dầu Brent giao sau tại London tăng 2%, đóng cửa trên 91 USD/thùng và giá dầu WTI tăng 2%, đóng cửa ở mức gần 85 USD/thùng.

Đợt leo thang căng thẳng gần đây giữa Mỹ và Iran đã đẩy giá dầu thô tăng mạnh trở lại sau khi giảm về mức trước chiến tranh vào đầu tháng 7. Giá dầu tăng đe dọa làm tăng áp lực lạm phát toàn cầu, đẩy cao khả năng các ngân hàng trung ương, trong đó có Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất, dẫn tới một môi trường không có lợi cho giá vàng.

Tuy nhiên, phiên tăng ngày thứ Ba của giá vàng cho thấy nhà đầu tư trên thị trường kim loại quý đang có phần lạc quan khi có tin nói rằng các nhà trung gian đã đưa ra với Washington và Tehran một bản đề xuất ngừng bắn 10 ngày. Nỗ lực này có thể giúp khôi phục bản ghi nhớ (MoU) mà Mỹ và Iran đã ký kết hồi tháng 6.

“Giá hàng hóa cơ bản nói chung đang tăng nhờ kỳ vọng rằng các bên đang làm việc để đi đến một thỏa thuận ngừng bắn ở Trung Đông”, nhà phân tích Edward Meir của công ty Marex nhận định với hãng tin Reuters.

Cũng theo ông Meir, giá vàng còn được hỗ trợ bởi lực mua kỹ thuật sau khi vượt lên trên đường trung bình động ngắn hạn vào hôm 6/7. Ông cho rằng trong những phiên tới, giá vàng sẽ tiếp tục biến động.

Trước mắt, khả năng Fed tăng lãi suất vẫn là trở ngại lớn nhất đối với triển vọng tăng giá của vàng. Dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME cho thấy các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 64% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Cuộc họp gần nhất của Fed sẽ diễn ra vào tuần sau, và Fed đang được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất trong lần họp này. Thị trường đang chờ xem liệu Chủ tịch Fed Kevin Warsh sẽ đưa ra những đánh giá như thế nào về tình hình kinh tế Mỹ và triển vọng lãi suất sau khi Fed kết thúc cuộc họp diễn ra trong hai ngày 28-29/7.

Triển vọng Fed tăng lãi suất đang hỗ trợ tỷ giá đồng USD và đẩy cao lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, dẫn tới sức ép mất giá lớn hơn đối với vàng.

Phiên ngày thứ Ba, chỉ số Dollar Index tăng hơn 0,2%, đạt gần 101,2 điểm. Trong 5 phiên trở lại đây, chỉ số đã tăng 0,7%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 3 điểm cơ bản, đạt 4,63%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng hơn 4 điểm cơ bản, lên 4,264%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng gần 2 điểm cơ bản, đạt 5,133%.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 2,3 tấn vàng trong phiên này, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 4.005,9 USD/oz. Trong hai phiên liên tiếp vừa qua, quỹ đã mua ròng 6,9 tấn vàng.

“Mốc tâm lý quan trọng 4.000 USD/oz dường như đang duy trì vững trên thị trường vàng. Tuy nhiên, mối lo về lãi suất của Mỹ tăng có thể cản trở khả năng phục hồi mạnh mẽ hơn của giá vàng”, một báo cáo của ngân hàng Commerzbank nhận xét.

Đầu giờ phiên châu Á sáng nay (22/7), giá vàng và giá bạc đều tăng nhẹ so với mức đóng cửa phiên Mỹ.

Lúc 6h55 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 4.081 USD/oz và giá bạc giao ngay gần mức 59 USD/oz - theo Kitco.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương 130,3 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 2,4 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.100 đồng (mua vào) và 26.510 đồng (bán ra), tăng 20 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.