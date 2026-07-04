Giá vàng tăng mạnh phiên thứ ba liên tiếp, JPMorgan Chase dự báo kém lạc quan

Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Tuy nhiên, các nhà phân tích của ngân hàng JPMorgan Chase cho rằng giá vàng vẫn nghiêng nhiều hơn về rủi ro giảm giá trong thời gian từ nay đến cuối năm.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 52,2 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương tăng 1,3%, đạt 4.176,1 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay tăng 1,43 USD/oz, tương đương tăng 2,4%, chốt ở mức 62,52 USD/oz.

Thị trường tương lai của Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Quốc khánh nên giá vàng giao sau không có giá chốt trong phiên này.

Vàng đã tăng giá mạnh vào hôm thứ Tư tuần này khi báo cáo việc làm khu vực tư nhân từ công ty dịch vụ tuyển dụng ADP cho thấy số lượng việc làm mới ít hơn dự báo. Cùng ngày, Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhận định áp lực lạm phát và kỳ vọng lạm phát đã giảm xuống trong những tuần gần đây.

Phiên ngày thứ Năm, giá kim loại quý tiếp tục bứt phá sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp với số việc làm mới không đạt kỳ vọng trong tháng 6.

Những điểm dữ liệu việc làm nói trên khiến thị trường cắt giảm xác suất Fed tăng lãi suất trong thời gian từ nay đến cuối năm nay, khiến đồng USD trượt giá, giải tỏa áp lực mất giá đối với vàng. Trong phiên ngày thứ Sáu, tuy không có số liệu thống kê mới nào được công bố, những dịch chuyển này trong triển vọng lãi suất Fed tiếp tục là yếu tố nâng đỡ giá vàng.

Các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai hiện đang đặt cược khả năng 54% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, giảm từ mức 66% trước khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 6 được công bố.

Chỉ số Dollar Index tăng nhẹ trong phiên ngày thứ Sáu, đóng cửa ở mức 100,88 điểm. Chỉ số đã giảm gần 0,5% trong tuần này nhưng vẫn tăng hơn 0,8% trong 1 tháng trở lại đây.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SDPR Gold Trust không có động thái mua bán ròng nào trong phiên ngày thứ Sáu, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức 1.001,4 tấn vàng. Tuần này, quỹ bán ròng 3,7 tấn vàng, kéo dài xu hướng bán ròng kể từ khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran bắt đầu. Tuần trước, quỹ xả 15 tấn vàng.

Giá vàng giao ngay tăng 2,1% trong tuần này, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau 4 tuần giảm liên tiếp. Giá bạc tăng 5,4% trong tuần này.

Trong một báo cáo mới công bố, JPMorgan Chase cho rằng nhu cầu vàng từ các khu vực chủ chốt sẽ không mạnh như những gì đã được kỳ vọng. Trên cơ sở này, nhà băng lớn nhất Mỹ về giá trị tài sản dự báo giá vàng sẽ không tăng quá mức 4.300 USD/oz trong quý 3 và không vượt được mức 4.500 USD/oz trong quý 4 năm nay.

Các nhà phân tích của JPMorgan Chase nhận định triển vọng giá vàng trong trung hạn nghiêng về giảm do khả năng Fed sớm tăng lãi suất nếu số liệu kinh tế Mỹ nóng lên trong mùa hè này. Tuy nhiên, JPMorgan Chase giữ quan điểm lạc quan về giá vàng trong dài hạn, cho rằng giá kim loại quý này sẽ tiếp tục tăng trong năm 2027, khi nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương duy trì ở mức cao và nhu cầu vàng vật chất của các nhà đầu tư tăng lên.

Báo cáo cũng nhận định giá bạc sẽ bình quân trong khoảng 60-65 USD/oz trong thời gian còn lại của năm nay, khi nguồn cung bạc vật chất không còn thắt chặt như năm ngoái và tỷ lệ giữa giá vàng và giá bạc dần trở lại trạng thái bình thường.

Mới vào hôm 9/6, JPMorgan Chase còn dự báo giá vàng sẽ đạt tới mốc 6.000 USD/oz trong năm 2026.

Mức giá chốt tuần này của vàng giao ngay tương đương khoảng 133,1 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Website Vietcombank báo giá USD chốt tuần ở mức 26.073 đồng (mua vào) và 26.463 đồng (bán ra), giảm 11 đồng ở chiều mua vào nhưng tăng 9 đồng ở chiều bán ra so với mức chốt của tuần trước.