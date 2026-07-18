Giá vàng hồi phục, SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng

Giá vàng thế giới lấy lại mốc chủ chốt 4.000 USD/oz trong phiên ngày thứ Sáu (17/7), nhưng hoàn tất tuần giảm mạnh nhất trong hơn 1 tháng rưỡi trở lại đây, do căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran đẩy giá dầu tăng, làm gia tăng áp lực lạm phát, củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất.
Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust duy trì xu hướng bán ròng, đưa khối lượng nắm giữ giảm xuống dưới 1.000 tấn vàng lần đầu tiên trong nhiều tháng trở lại đây.
Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 42,1 USD/oz so với mức chốt phiên ngày hôm trước, tương đương tăng 1,06%, đạt 4.019,3 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.
Giá bạc giao ngay tăng 0,43 USD/oz, tương đương tăng 0,79%, đạt 56,08 USD/oz.
Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 8 tăng 0,7%, chốt ở mức 4.018,8 USD/oz.
Tuần này, giá vàng giảm 3%, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ tuần bắt đầu vào ngày 1/6. Nguồn áp lực giảm chính đối với giá vàng trong tuần là cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh, khi Mỹ và Iran tăng cường các cuộc tấn công để giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz và đe dọa sẽ có những bước leo thang mới.
Trong tuần, giá vàng đã nhận được lực hỗ trợ đáng kể từ các báo cáo lạm phát Mỹ cho thấy tốc độ tăng giá cả dịu bớt trong tháng 6. Tuy nhiên, với giá dầu thô tăng mạnh trở lại, thị trường lo ngại rằng áp lực lạm phát trong thời gian tới còn lớn và dai dẳng, dẫn tới việc Fed phải tăng lãi suất trong năm nay.
Hôm thứ Năm, giá vàng trượt dưới mốc 4.000 USD/oz, và vùng giá này đã được nhiều nhà đầu tư xem là hợp lý để mua vào. Đây là động lực chính cho phiên phục hồi trong ngày thứ Sáu.
“Giá vàng tăng trở lại khi mức giá dưới 4.000 USD/oz kích thích hoạt động bắt đáy”, nhà phân tích Tim Waterer của công ty KCM Trade nhận định với hãng tin Reuters. Dù vậy, ông cho rằng với rủi ro địa chính trị ở Trung Đông vẫn còn đó, áp lực lạm phát và xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu sẽ tiếp tục là những động lực cản trở triển vọng tăng giá của vàng.
Giá dầu thô đã tăng 12% trong tuần này, và thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 73% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 năm nay. Khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 đang ở mức hơn 50% - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.
Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas, bà Lorie Logan, đã lên tiếng công khai kêu gọi tăng lãi suất. Phó chủ tịch Fed Philip Jefferson cũng gợi ý rằng ông sẵn sàng ủng hộ tăng lãi suất nếu tình hình lạm phát không sớm có sự cải thiện.
Đồng USD vững giá trong phiên ngày thứ Sáu, với chỉ số Dollar Index đóng cửa ở mức 100,76 điểm, giảm 0,01% so với phiên trước. Dù giảm 0,2% trong tuần này, chủ yếu do số liệu lạm phát Mỹ yếu hơn dự báo, chỉ số vẫn tăng gần 2,5% từ đầu năm đến nay.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ biến động không đồng nhất trong phiên ngày thứ Sáu. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm giảm hơn 2 điểm cơ bản, còn 4,545%. Tuy nhiên, lợi suất của kỳ hạn 2 năm - vốn phản ứng linh hoạt hơn với triển vọng lãi suất trong ngắn hạn của Fed - tăng hơn 2 điểm cơ bản, lên 4,179%.
Lợi suất đã giảm trong tuần này, nhưng vẫn đang duy trì mức tăng mạnh so với trước khi chiến tranh Mỹ - Iran nổ ra vào cuối tháng 2. Tại thời điểm đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm còn ở dưới mốc 4%.
Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 1,9 tấn vàng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, giảm nắm giữ còn 999 tấn vàng. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2025 quỹ này nắm dưới 1.000 tấn vàng.
Cả tuần này, SPDR Gold Trust bán ròng 3,4 tấn vàng.
Mức giá chốt tuần này của vàng giao ngay tương đương khoảng 128,3 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.
Website Vietcombank báo giá USD chốt tuần ở mức 26.080 đồng (mua vào) và 26.490 đồng (bán ra), tăng 20 đồng ở mỗi đầu giá so với mức chốt của tuần trước.
Khác với Trung Quốc muốn thu hút nhân tài về nước, Ấn Độ đang đẩy mạnh đưa lao động ra nước ngoài để giảm áp lực việc làm trong nước và tăng nguồn kiều hối...
Mỹ nối lại chiến dịch quân sự nhằm phá thế kiểm soát của Iran tại eo biển Hormuz, nhưng động thái này có nguy cơ khiến xung đột leo thang và đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao...
Sau gần nửa thế kỷ triển khai Chương trình Rừng phòng hộ Tam Bắc, Trung Quốc đã từng bước đẩy lùi tình trạng sa mạc hóa trên diện rộng, đưa màu xanh trở lại nhiều vùng đất khô cằn. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, những thành quả này vẫn rất mong manh nếu thiếu sự đầu tư, quản lý và cam kết lâu dài trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp...
Sản lượng sầu riêng tăng mạnh khiến Malaysia đối mặt với tình trạng dư cung nghiêm trọng. Trong bối cảnh xuất khẩu bằng đường hàng không không còn đáp ứng nhu cầu, nước này đang thúc đẩy mở tuyến vận tải đường bộ sang Trung Quốc nhằm giảm chi phí logistics và mở rộng thị trường tiêu thụ…
Làn sóng phát hành mới cùng xu hướng doanh nghiệp giảm mua lại cổ phiếu đang làm nguồn cung tăng mạnh, đe dọa chu kỳ tăng giá kéo dài của chứng khoán Mỹ...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...