Giá vàng hồi phục, SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust duy trì xu hướng bán ròng, đưa khối lượng nắm giữ giảm xuống dưới 1.000 tấn vàng lần đầu tiên trong nhiều tháng trở lại đây...

Diễn biến giá vàng thế giới trong tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá vàng thế giới lấy lại mốc chủ chốt 4.000 USD/oz trong phiên ngày thứ Sáu (17/7), nhưng hoàn tất tuần giảm mạnh nhất trong hơn 1 tháng rưỡi trở lại đây, do căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran đẩy giá dầu tăng, làm gia tăng áp lực lạm phát, củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất.

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust duy trì xu hướng bán ròng, đưa khối lượng nắm giữ giảm xuống dưới 1.000 tấn vàng lần đầu tiên trong nhiều tháng trở lại đây.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 42,1 USD/oz so với mức chốt phiên ngày hôm trước, tương đương tăng 1,06%, đạt 4.019,3 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay tăng 0,43 USD/oz, tương đương tăng 0,79%, đạt 56,08 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 8 tăng 0,7%, chốt ở mức 4.018,8 USD/oz.

Tuần này, giá vàng giảm 3%, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ tuần bắt đầu vào ngày 1/6. Nguồn áp lực giảm chính đối với giá vàng trong tuần là cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh, khi Mỹ và Iran tăng cường các cuộc tấn công để giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz và đe dọa sẽ có những bước leo thang mới.

Trong tuần, giá vàng đã nhận được lực hỗ trợ đáng kể từ các báo cáo lạm phát Mỹ cho thấy tốc độ tăng giá cả dịu bớt trong tháng 6. Tuy nhiên, với giá dầu thô tăng mạnh trở lại, thị trường lo ngại rằng áp lực lạm phát trong thời gian tới còn lớn và dai dẳng, dẫn tới việc Fed phải tăng lãi suất trong năm nay.

Hôm thứ Năm, giá vàng trượt dưới mốc 4.000 USD/oz, và vùng giá này đã được nhiều nhà đầu tư xem là hợp lý để mua vào. Đây là động lực chính cho phiên phục hồi trong ngày thứ Sáu.

“Giá vàng tăng trở lại khi mức giá dưới 4.000 USD/oz kích thích hoạt động bắt đáy”, nhà phân tích Tim Waterer của công ty KCM Trade nhận định với hãng tin Reuters. Dù vậy, ông cho rằng với rủi ro địa chính trị ở Trung Đông vẫn còn đó, áp lực lạm phát và xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu sẽ tiếp tục là những động lực cản trở triển vọng tăng giá của vàng.

Giá dầu thô đã tăng 12% trong tuần này, và thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 73% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 năm nay. Khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 đang ở mức hơn 50% - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas, bà Lorie Logan, đã lên tiếng công khai kêu gọi tăng lãi suất. Phó chủ tịch Fed Philip Jefferson cũng gợi ý rằng ông sẵn sàng ủng hộ tăng lãi suất nếu tình hình lạm phát không sớm có sự cải thiện.

Đồng USD vững giá trong phiên ngày thứ Sáu, với chỉ số Dollar Index đóng cửa ở mức 100,76 điểm, giảm 0,01% so với phiên trước. Dù giảm 0,2% trong tuần này, chủ yếu do số liệu lạm phát Mỹ yếu hơn dự báo, chỉ số vẫn tăng gần 2,5% từ đầu năm đến nay.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ biến động không đồng nhất trong phiên ngày thứ Sáu. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm giảm hơn 2 điểm cơ bản, còn 4,545%. Tuy nhiên, lợi suất của kỳ hạn 2 năm - vốn phản ứng linh hoạt hơn với triển vọng lãi suất trong ngắn hạn của Fed - tăng hơn 2 điểm cơ bản, lên 4,179%.

Lợi suất đã giảm trong tuần này, nhưng vẫn đang duy trì mức tăng mạnh so với trước khi chiến tranh Mỹ - Iran nổ ra vào cuối tháng 2. Tại thời điểm đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm còn ở dưới mốc 4%.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 1,9 tấn vàng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, giảm nắm giữ còn 999 tấn vàng. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2025 quỹ này nắm dưới 1.000 tấn vàng.

Cả tuần này, SPDR Gold Trust bán ròng 3,4 tấn vàng.

Mức giá chốt tuần này của vàng giao ngay tương đương khoảng 128,3 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Website Vietcombank báo giá USD chốt tuần ở mức 26.080 đồng (mua vào) và 26.490 đồng (bán ra), tăng 20 đồng ở mỗi đầu giá so với mức chốt của tuần trước.