Mối liên hệ ngày càng chặt giữa cổ phiếu công nghệ Mỹ - Hàn khiến giới đầu tư lo ngại

Làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) đang khiến thị trường chứng khoán Hàn Quốc có xu hướng biến động cùng nhịp với nhóm cổ phiếu công nghệ Phố Wall...

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Trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ Mỹ ngày càng phụ thuộc vào nguồn cung chip nhớ từ Hàn Quốc, biến động tại hai thị trường cũng trở nên gắn kết chặt chẽ hơn.

Theo dữ liệu của công ty quản lý đầu tư Rayliant Global Advisors, hệ số tương quan trong 60 ngày giữa chỉ số Kospi và Nasdaq 100 gần đây tăng lên khoảng 0,5, mức cao nhất kể từ năm 2021. Hệ số này càng gần 1, hai chỉ số càng có xu hướng tăng giảm cùng chiều.

Mối liên hệ ngày càng chặt chẽ giữa hai thị trường phần lớn xuất phát từ sức ảnh hưởng lớn của Samsung Electronics và SK Hynix đối với chỉ số Kospi. Hai nhà sản xuất con chip này hiện chiếm tổng cộng hơn một nửa tỷ trọng của chỉ số, nên biến động của hai cổ phiếu này có thể tác động mạnh đến toàn thị trường Hàn Quốc.

Samsung Electronics và SK Hynix cũng nằm ở trung tâm chuỗi cung ứng phần cứng AI, cung cấp chip nhớ cho trung tâm dữ liệu của nhiều tập đoàn công nghệ lớn tại Mỹ.

“Hệ số tương quan tăng lên vì KOSPI ngày càng giống một chỉ số bán dẫn”, ông Rolf Bulk, nhà phân tích tại công ty Futurum Group, nhận định với kênh CNBC.

Hoạt động kinh doanh của Samsung Electronics và SK Hynix ngày càng phụ thuộc vào nhu cầu mua con chip từ các tập đoàn công nghệ lớn đang đẩy mạnh đầu tư vào trung tâm dữ liệu và hạ tầng điện toán đám mây. Chính làn sóng đầu tư này cũng đang thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghệ, bán dẫn Mỹ.

Theo ông Bulk, các trung tâm dữ liệu chiếm khoảng 40% nhu cầu DRAM toàn cầu trong năm ngoái. Tỷ lệ này đã vượt 50% trong năm nay và được dự báo tiếp tục tăng. DRAM là loại chip nhớ được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống máy chủ AI.

Do chênh lệch múi giờ, hai thị trường có thể lần lượt đóng vai trò chỉ báo cho nhau. Nếu tin tức liên quan đến AI xuất hiện khi thị trường Mỹ đang đóng cửa, biến động của cổ phiếu Samsung Electronics và SK Hynix trong phiên giao dịch tại Hàn Quốc có thể báo trước phản ứng của Phố Wall. Ngược lại, những diễn biến xảy ra trong phiên Mỹ sẽ được phản ánh trước trên Nasdaq, qua đó phần nào cho thấy xu hướng của thị trường Hàn Quốc trong phiên kế tiếp.

“Diễn biến của cổ phiếu Samsung Electronics và SK Hynix cho thấy phản ứng sớm nhất của nhà đầu tư trước những thông tin xuất hiện trong đêm có thể ảnh hưởng đến nhu cầu AI toàn cầu”, ông Jung In Yun, nhà sáng lập công ty Fibonacci Asset Management, nhận xét.

Tuy nhiên, việc hai thị trường có xu hướng biến động cùng chiều cũng tiềm ẩn rủi ro. Theo các chuyên gia trong ngành, khi hệ số tương quan tăng cao, việc đồng thời nắm giữ cổ phiếu Mỹ và Hàn Quốc không còn giúp phân tán rủi ro hiệu quả như trước và làm suy giảm lợi ích đa dạng hóa danh mục của nhà đầu tư.

“Thị trường Hàn Quốc không còn giúp nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục để giảm bớt rủi ro từ cổ phiếu công nghệ Mỹ. Khi một nửa chỉ số gắn với cùng một lĩnh vực có tính chu kỳ, bất kỳ sự giảm tốc nào trong chi tiêu vốn của các tập đoàn công nghệ lớn cũng sẽ tác động đến Hàn Quốc mạnh hơn phần lớn các thị trường khác”, ông Bulk chỉ ra.

Đồng quan điểm, ông Wool cho rằng khi AI ngày càng chi phối diễn biến của cổ phiếu công nghệ tại cả Mỹ và Hàn Quốc, lợi ích đa dạng hóa theo khu vực cũng dần suy giảm. Đây vốn là một trong những lý do quan trọng khiến nhà đầu tư cùng phân bổ vốn vào cả hai thị trường.

“Khi cả hai thị trường về cơ bản đều bị chi phối bởi cùng một yếu tố rủi ro lớn, nhà đầu tư sẽ mất đi chính lợi ích đa dạng hóa quốc tế từng khiến họ tìm đến những thị trường cách xa nhau về địa lý như Mỹ và Hàn Quốc”, ông Wool nhận xét.

Việc Trung Quốc mở rộng năng lực sản xuất chip nhớ cũng đang trở thành một rủi ro mới. Dù các nhà sản xuất Trung Quốc vẫn đi sau đối thủ quốc tế về công nghệ, tốc độ phát triển của nhóm doanh nghiệp này nhiều lần vượt dự báo của giới đầu tư.

Hôm thứ Hai (27/7), cổ phiếu nhà sản xuất con chip Changxin Technology Group tăng vọt 466% trong phiên giao dịch đầu tiên trên sàn STAR Market tại Thượng Hải. Đà tăng này đưa CXMT trở thành doanh nghiệp niêm yết có giá trị vốn hóa lớn nhất Trung Quốc.