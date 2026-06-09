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Hà Nội tăng cường kết nối giữa các đô thị ASEAN

Hoàng Bách

09/06/2026, 08:44

Tương lai của ASEAN sẽ được kiến tạo từ chính những thành phố - nơi hội tụ nguồn lực, tri thức, công nghệ và khát vọng đổi mới. Vì vậy, không một thành phố nào có thể phát triển bền vững nếu đứng ngoài các mạng lưới hợp tác khu vực. Việc tăng cường kết nối giữa các đô thị, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế, sẽ là yếu tố then chốt tạo nên sức mạnh chung cho toàn khu vực...

Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN với chủ đề “Thúc đẩy tương lai từ các thành phố thông minh, bền vững và kết nối”. Ảnh: hanoi.gov.vn
Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN với chủ đề “Thúc đẩy tương lai từ các thành phố thông minh, bền vững và kết nối”. Ảnh: hanoi.gov.vn

Chiều 8/6, Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN vừa diễn ra tại Hà Nội, với chủ đề “Thúc đẩy tương lai từ các thành phố thông minh, bền vững và kết nối”.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Thủ đô Hà Nội rất vinh dự được chào đón các nhà lãnh đạo, chuyên gia, đối tác và bạn bè từ khắp khu vực ASEAN cùng hội tụ tại hội nghị lần này. Sự hiện diện của các đại biểu thể hiện tinh thần đoàn kết, hợp tác và khát vọng chung của ASEAN trong xây dựng các đô thị phát triển bền vững, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm.

Theo Chủ tịch Vũ Đại Thắng, ASEAN hiện là một trong những khu vực phát triển năng động nhất thế giới. Quá trình đô thị hóa mạnh mẽ đang đưa các thành phố trở thành trung tâm tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo và kết nối khu vực. Tuy nhiên, song hành cùng cơ hội là nhiều thách thức chung mà các đô thị đang phải đối mặt như: biến đổi khí hậu, áp lực hạ tầng, ô nhiễm môi trường, yêu cầu chuyển đổi số và nhu cầu ngày càng cao về chất lượng sống của người dân…

Từ thực tiễn đó, Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định việc tăng cường hợp tác giữa các thành phố ASEAN không chỉ là nhu cầu tất yếu, mà còn là động lực quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn về một Cộng đồng ASEAN tự cường, sáng tạo và phát triển bền vững.

“Với chủ đề “Thúc đẩy tương lai từ các thành phố thông minh, bền vững và liên kết”, Hội nghị là diễn đàn để các đô thị cùng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi sáng kiến và xây dựng mô hình hợp tác mới, nhằm giải quyết những thách thức chung, đồng thời khai thác hiệu quả các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và kỷ nguyên số”, Chủ tịch Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Chia sẻ về định hướng phát triển của Thủ đô, Chủ tịch Vũ Đại Thắng cho biết với bề dày hơn một nghìn năm văn hiến, Hà Nội luôn trân trọng và gìn giữ những giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa đặc sắc; đồng thời cũng nỗ lực mạnh mẽ để xây dựng một thành phố xanh hơn, thông minh hơn, hiện đại hơn và đáng sống hơn

Trong tiến trình đó, Hà Nội xác định chuyển đổi số là động lực quan trọng cho phát triển. Thành phố đang thúc đẩy xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả quản trị đô thị, cung cấp dịch vụ công thuận tiện hơn và tạo môi trường phát triển tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, Chủ tịch Vũ Đại Thắng nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của Thành phố là công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi phục vụ con người. Theo đó, người dân phải là trung tâm, là chủ thể và là đối tượng thụ hưởng của mọi chính sách phát triển đô thị. Bên cạnh thúc đẩy chuyển đổi số, Hà Nội cũng cam kết đẩy mạnh tăng trưởng xanh, nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, phát triển hệ thống giao thông bền vững, mở rộng không gian xanh và bảo tồn các giá trị văn hóa trong tiến trình hiện đại hóa.

Theo lãnh đạo Hà Nội, tương lai của ASEAN sẽ được kiến tạo từ chính những thành phố - nơi hội tụ nguồn lực, tri thức, công nghệ và khát vọng đổi mới. Vì vậy, không một thành phố nào có thể phát triển bền vững nếu đứng ngoài các mạng lưới hợp tác khu vực. Việc tăng cường kết nối giữa các đô thị ASEAN, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân, sẽ là yếu tố then chốt tạo nên sức mạnh chung cho toàn khu vực.

Với tinh thần đó, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng tuyên bố khai mạc Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN 2026.

Theo chương trình, sau phiên khai mạc, Hội nghị sẽ diễn ra hai phiên thảo luận với chủ đề “Nắm bắt cơ hội phát triển trong kỷ nguyên số: Lấy người dân làm trung tâm và ứng dụng AI nhằm nâng cao hiệu quả quản trị đô thị”; và “Kiến tạo tương lai bền vững: Xây dựng đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu vì một ASEAN xanh”.

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Từ khóa:

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