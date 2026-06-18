Halong Canfoco tái khởi động nhà máy sau khủng hoảng

Hội đồng quản trị Halong Canfoco thống nhất thông qua việc tái triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh nhà máy kể từ ngày 11/06/2026.

CTCP Đồ hộp Hạ Long - Halong Canfoco (mã CAN-HNX) mới thông báo nghị quyết HĐQT về việc tái triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh tại nhà máy đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng.

Cụ thể, HĐQT Halong Canfoco thống nhất thông qua việc tái triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh nhà máy kể từ ngày 11/06/2026, trên cơ sở tờ trình ngày 08/06/2026 của Ban điều hành.

CAN khẳng định, việc tái vận hành được triển khai dựa trên ba nguyên tắc quan trọng, bao gồm an toàn sản phẩm và kiểm soát chất lượng được ưu tiên cao nhất; các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh được thực hiện theo hướng rõ ràng, minh bạch và có trách nhiệm; toàn bộ hoạt động vận hành tuân thủ quy định pháp luật, đồng thời tăng cường giám sát nội bộ và liên tục cải tiến quy trình.

Trước đó vào ngày 10/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã thực hiện bắt khẩn cấp ông Trương Sỹ Toàn (SN 1969, trú phường Hà Lầm, Quảng Ninh), Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long (trụ sở tại số 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền, Hải Phòng), để điều tra về hành vi thu mua hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, trong đó, có một số lượng đã được chế biến thành đồ hộp “Pate cột đèn”.

Cùng bị bắt với Tổng giám đốc Trương Sỹ Toàn còn có 3 cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp này gồm: bà Phạm Thị Thúy Lan (SN 1980, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng), bà Bùi Thị Thoan (SN 1979, quản lý nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào) và bà Lại Thị Thanh Hương (SN 1974, nhân viên bộ phận đầu vào thuộc Phòng Quản lý chất lượng).

Các quyết định bắt giữ đối với Tổng giám đốc và 3 cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hải Phòng phê chuẩn theo quy định của pháp luật. Những cán bộ, nhân viên cùng bị bắt với Tổng giám đốc Trương Sỹ Toàn được xác định liên quan tới hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng thịt lợn trước khi nhập kho và đưa vào sản xuất chế biến thực phẩm đồ hộp.

Sau đó, Đồ hộp Hạ Long cho biết công ty sẽ thực hiện tạm dừng sản xuất nhà máy đồ hộp Hạ Long – Hải Phòng trong vòng 14 ngày kể từ ngày 12/1/2026, việc điều hành hoạt động của doanh nghiệp này sẽ do ông Cao Nhật Huy, Phó Giám đốc sản xuất, sẽ thực hiện điều hành tạm thời nhà máy.

Hiện, HNX đã có quyết định chuyển cổ phiếu CAN của CTCP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) sang diện bị kiểm soát. Nguyên nhân là do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 (đã được kiểm toán) quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

CAN vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào ngày 26/6 tới. Theo tờ trình, CAN cho biết kết thúc năm 2025, doanh thu thuần hợp nhất năm 2025 đạt 663,77 tỷ đồng, bằng 94% kế hoạch và bằng 97% thực hiện năm 2024. Trong đó, doanh thu nội địa đạt 487,591 tỷ đồng và doanh thu xuất khẩu đạt 176,182 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm đạt 4,85 tỷ đồng, tăng 54% so với thực hiện năm 2024 (3,15 tỷ đồng), tuy nhiên chỉ đạt 37% kế hoạch năm 2025 (13,23 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1,62 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025 đạt 52,80 tỷ đồng.

CAN cho biết kết quả kinh doanh năm 2025 phản ánh những khó khăn mang tính đặc thù trong năm hoạt động, đồng thời thể hiện nỗ lực của Ban điều hành trong việc duy trì hoạt động, thực hiện các biện pháp ổn định sản xuất và tăng cường quản trị vận hành. Đáng lưu ý, kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2025 ghi nhận lợi nhuận dương phần lớn nhờ vào kết quả tích cực của công ty con tại Đà Nẵng. Qua đó bù đắp cho khoản lỗ của công ty mẹ trong giai đoạn tạm dừng sản xuất. Hàng bán bị trả lại đạt 24,6 tỷ đồng, tăng đột biến so với mức 0,6 tỷ đồng của năm 2024, phản ánh ảnh hưởng trực tiếp của sự kiện quản lý nguyên liệu lên doanh thu thực hiện. Công ty mẹ cũng đã phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 18,8 tỷ đồng. Đây là những tác động thực chất mà HĐQT đánh giá nghiêm túc trong quá trình định hướng phục hồi cho năm 2026.

Năm 2026, CAN lên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu thuần đạt hơn 495 tỷ đồng (thực hiện năm 2025 là 663,77 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế đạt 17,045 tỷ (cùng kỳ đạt 4,85 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 12,409 tỷ (cùng kỳ đạt 1,62 tỷ đồng).