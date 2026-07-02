Lực lượng công an là "lá chắn thép" bảo vệ an ninh Tổ quốc, chỗ dựa vững chắc của nhân dân

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh lực lượng Công an nhân dân không chỉ là “thanh bảo kiếm”, lá chắn thép bảo vệ an ninh Tổ quốc, mà còn góp phần tạo lập môi trường an toàn để đất nước bứt phá đi lên...

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: TTXVN

Sáng 2/7, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 1 năm tổ chức Công an địa phương hai cấp gắn với địa giới hành chính mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: TTXVN

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp của các ban, bộ, ngành; sự ủng hộ của nhân dân và bạn bè quốc tế, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp công tác, triển khai tinh thần hành động mạnh mẽ, kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Theo Bộ trưởng, Đảng bộ Công an Trung ương gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, các chủ trương chiến lược của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành khối lượng công việc lớn, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện.

Những kết quả này góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại. Lực lượng Công an nhân dân cũng đóng góp tích cực vào quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và xây dựng nền hành chính hiện đại, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Trung ương; đồng thời là giai đoạn đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, chính sách, vận hành mô hình chính quyền 3 cấp. Vì vậy, việc triển khai công tác công an 6 tháng đầu năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền móng cho cả năm 2026 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với lực lượng Công an nhân dân mà còn tác động sâu sắc đến phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Trọng tâm là triển khai ngay các nội dung đã đề ra tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương mới đây, nhất là chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Thủ tướng đánh giá trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân; tạo môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển.

Theo Thủ tướng, lực lượng Công an nhân dân không chỉ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà còn thể hiện rõ hơn vai trò kiến tạo môi trường an ninh, an toàn cho phát triển; là lá chắn vững chắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Quân công hạng Nhất và Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: TTXVN.

Cơ bản đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thủ tướng đề nghị lực lượng công an tiếp tục gương mẫu đi đầu trong cụ thể hóa và thực hiện chủ trương chiến lược của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiên phong kiến tạo phát triển bằng những kết quả, sản phẩm cụ thể, có thể đo đếm được.

Thủ tướng yêu cầu lực lượng công an tích cực rà soát, kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật; tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Việc xây dựng thể chế cần kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm an ninh, trật tự với phát triển kinh tế - xã hội, gắn bảo đảm an ninh trật tự với mở rộng không gian phát triển.

Thủ tướng lưu ý lực lượng Công an nhân dân cần nâng cao năng lực dự báo chiến lược, không để bị động, bất ngờ; nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa và từ cơ sở; giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở, phát huy vai trò lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, củng cố và mở rộng các xã, phường không ma túy, quyết liệt kéo giảm thêm 10% tội phạm trật tự xã hội.

Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và công nghiệp an ninh, coi đây là công cụ chiến lược để nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia. Bộ Công an cần phát huy vai trò cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Chính phủ trong tham mưu, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai Nghị quyết số 57.

Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị tăng cường đối ngoại công an với tư duy đi trước, mở đường, góp phần xây dựng lòng tin chiến lược với các đối tác; chủ động tham gia các cơ chế hợp tác quốc tế về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, rửa tiền, thu hồi tài sản, bảo vệ an ninh mạng và chủ quyền số.

Thủ tướng khẳng định trong giai đoạn tới, lực lượng Công an nhân dân không chỉ là “thanh bảo kiếm” của Đảng, Nhà nước, là lá chắn thép bảo vệ an ninh Tổ quốc, chỗ dựa vững chắc của nhân dân, mà còn góp phần bảo vệ tương lai phát triển lâu dài của đất nước, tạo lập môi trường an toàn để đất nước bứt phá đi lên.