Thủ tướng Lê Minh Hưng: Quân đội phải nhìn xa hơn, chuẩn bị sớm hơn, tham mưu sâu hơn

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, không để đất nước bị bất ngờ chiến lược, đồng thời xây dựng quân đội hiện đại, tự chủ công nghiệp quốc phòng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: TTXVN

Sáng 2/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân sơ kết, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết 6 tháng đầu năm, toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống; không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng với các đại biểu dự Hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: TTXVN

Toàn quân cũng triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách đầu nhiệm kỳ 2025 - 2030 và tư duy, quan điểm mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; kết hợp nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Công tác quản lý vùng trời, vùng biển, biên giới, cửa khẩu, nội địa, không gian mạng được tăng cường. Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được triển khai chủ động, linh hoạt, thực chất, hiệu quả. Toàn quân cũng đẩy mạnh “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, toàn quân quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 2; tăng tốc, bứt phá, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026.

Trọng tâm là nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, sách lược quân sự, quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, quân đội đã đoàn kết, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với nhiều kết quả đột phá, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các mục tiêu chiến lược.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng nhận xét Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chủ động, nhạy bén trong tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng; nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, giữ vững thế chủ động, không để bị động, bất ngờ.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cũng tập trung xây dựng quân đội tinh gọn, mạnh, hiện đại, có bản lĩnh chính trị cao, kỷ luật nghiêm, năng lực chuyên môn tốt, làm chủ công nghệ; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và công nghiệp quốc phòng, từng bước làm chủ công nghệ mới.

Đối ngoại quốc phòng tiếp tục phát huy hiệu quả, tham gia các diễn đàn quốc tế, làm tốt nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo quốc tế, góp phần xây dựng hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam chính quy, nhân văn, có trách nhiệm.

Chỉ rõ tình hình thế giới thời gian tới tiếp tục phức tạp, Thủ tướng đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng và đối ngoại. Quân đội phải nhìn xa hơn, chuẩn bị sớm hơn, tham mưu sâu hơn; không chỉ dự báo về quân sự, quốc phòng mà cả tác động về kinh tế - xã hội, ngoại giao; nhận diện nguy cơ an ninh truyền thống, phi truyền thống, không để đất nước bị bất ngờ chiến lược, không để sự kiện bên ngoài chuyển hóa thành khủng hoảng trong nước.

Thủ tướng lưu ý tiếp tục xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập, làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại, đáp ứng điều kiện tác chiến mới. Trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới, vùng trời, không gian mạng, hạ tầng chiến lược, xử lý tình huống phải kiên quyết về nguyên tắc, linh hoạt về phương pháp, chắc chắn về pháp lý, chủ động về truyền thông và tránh mắc bẫy leo thang.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia; làm chủ công nghệ, chuỗi cung ứng chiến lược, đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu nâng cao hiệu quả đối ngoại quốc phòng, góp phần xây dựng lòng tin, mở rộng hợp tác, giảm thiểu nguy cơ xung đột; thực hiện tốt công tác chính sách, đền ơn đáp nghĩa, tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ.

Thủ tướng cũng yêu cầu nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của các cấp, các ngành, nhất là Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng tin tưởng Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.