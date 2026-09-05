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Hoàn thiện cơ sở pháp lý về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Đ Đỗ Như

Việc xây dựng dự án luật góp phần hoàn thiện pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; khắc phục xử lý các hạn chế, vướng mắc, bất cập về Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia năm 2007...

Các đại biểu tham dự Phiên họp. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.
Các đại biểu tham dự Phiên họp. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Sáng ngày 4/9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp Phiên thứ 6, cho ý kiến về dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Trình bày tờ trình dự thảo luật, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh việc xây dựng dự án luật góp phần hoàn thiện pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Khắc phục xử lý các hạn chế, vướng mắc, bất cập về Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia năm 2007.

Cùng với đó, phù hợp với xu hướng phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh chế độ trong kỷ nguyên mới.

Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến trình bày Tờ trình dự thảo Luật. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.
Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến trình bày Tờ trình dự thảo Luật.  Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Dự thảo luật gồm 41 điều, được chia thành 7 chương. Về phạm vi điều chỉnh, dự án luật quy định về nguyên tắc bảo vệ, tiêu chí xác định thẩm quyền, biện pháp bảo vệ, lực lượng bảo vệ; quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, công dân trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; quản lý công trình, an ninh, khu an ninh...

Về phân loại công trình, dự thảo luật quy định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia gồm 3 nhóm:

- Nhóm 1: công trình trọng điểm về an ninh quốc gia là các công trình thuộc khu vực trọng yếu theo quy định của pháp luật về cảnh vệ.

- Nhóm 2: công trình an ninh, khu an ninh là công trình, khu vực do lực lượng Công an nhân dân quản lý, sử dụng, phục vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội theo chức năng, nhiệm vụ, mục đích sử dụng công trình an ninh và khu an ninh, phân thành 3 loại.

- Nhóm 3: công trình quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia là công trình thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các cơ quan, tổ chức địa phương, trừ các công trình do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý; theo tính chất quan trọng và yêu cầu bảo vệ, công trình quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia được phân thành 3 loại, đồng thời phân cấp thẩm quyền quyết định đưa vào danh mục công trình liên quan đến an ninh quốc gia do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Đối với công trình trọng điểm về an ninh quốc gia, công trình quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia, dự thảo luật quy định theo hướng dẫn chiếu đến quy định pháp luật chuyên ngành.

Đối với công trình an ninh, khu an ninh, dự thảo quy định được xác định phạm vi bảo vệ, biện pháp bảo vệ trên cơ sở tham khảo bảo đảm tính tương đồng với các quy định pháp luật về quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Trình bày Báo cáo thẩm tra tại Phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới nêu rõ Thường trực Ủy ban nhất trí với sự cần thiết ban hành luật.

Cho ý kiến về các nội dung cụ thể, theo Chủ nhiệm Ủy ban Lê Tấn Tới, Thường trực Ủy ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo quy định thống nhất tiêu chí phương pháp phân loại công trình và bổ sung tiêu chí định lượng cụ thể đối với công trình loại một, nhất là công trình về an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng hạ tầng số quốc gia….

Đồng thời, bổ sung trách nhiệm phối hợp của chính quyền xã, lực lượng an ninh cơ sở trong tuyên truyền vận động nhân dân bảo vệ công trình tại địa bàn biên giới, hải đảo. Quy định rõ thời hạn hoàn thành việc rà soát, xác định lại loại công trình và hiệu lực của các mốc giới, phạm vi bảo vệ đã xác lập theo Pháp lệnh năm 2007 trong thời gian chuyển tiếp….

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