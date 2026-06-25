Hợp tác chiến lược giữa SHS và KIM Việt Nam: Bước tiến mới trong thị trường vốn

Ngày 22/6/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) và Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam (KIM Việt Nam) đã chính thức ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác Toàn diện (MOU). Sự kiện này không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của cả hai tổ chức mà còn mở ra những cơ hội mới cho thị trường vốn Việt Nam.

Hợp tác giữa SHS và KIM Việt Nam thể hiện tầm nhìn chung trong việc đồng hành cùng sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam. Ảnh: SHS.

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao và thúc đẩy các động lực phát triển mới, thị trường vốn được kỳ vọng sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng. Việc hợp tác giữa SHS và KIM Việt Nam không chỉ là sự kết nối giữa một công ty chứng khoán hàng đầu trong nước với một công ty quản lý tài sản uy tín, mà còn thể hiện tầm nhìn chung của hai bên trong việc đồng hành cùng sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam.

Ông Nguyễn Duy Linh, Tổng giám đốc SHS, nhấn mạnh rằng thị trường vốn Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, khi các nhà đầu tư ngày càng am hiểu và có yêu cầu cao hơn. SHS có tầm nhìn trở thành đối tác tài chính thực sự trong toàn bộ hành trình đầu tư của nhà đầu tư Việt Nam, và sự hợp tác với KIM Việt Nam là một bước đi quan trọng trong việc hiện thực hóa tầm nhìn này.

Theo Biên bản Ghi nhớ, SHS và KIM Việt Nam sẽ thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực trọng tâm như dịch vụ môi giới cổ phiếu và trái phiếu, ngân hàng đầu tư, tư vấn IPO, phát hành riêng lẻ, mua bán – sáp nhập (M&A), và tái cấu trúc doanh nghiệp. Đồng thời, hai bên cũng sẽ hợp tác nghiên cứu và chia sẻ các báo cáo phân tích thị trường, ngành và doanh nghiệp, phân phối chứng chỉ quỹ của các quỹ mở do KIM Việt Nam quản lý thông qua mạng lưới khách hàng của SHS.

Ông Hyun DongSik - Chủ tịch Hội đồng Thành viên KIM Việt Nam. Ảnh: SHS.

Ông Hyun DongSik, Chủ tịch Hội đồng Thành viên KIM Việt Nam, cho biết Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của Korea Investment Management (KIM) trong khu vực. Việc hợp tác với SHS sẽ giúp KIM Việt Nam mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư trong nước thông qua một đối tác có mạng lưới khách hàng rộng, năng lực tư vấn chuyên sâu và sự am hiểu thị trường Việt Nam.

Sự cộng hưởng giữa năng lực nghiên cứu, tư vấn đầu tư và hệ sinh thái khách hàng của SHS với kinh nghiệm quản lý tài sản quốc tế của KIM Việt Nam được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phân bổ vốn, gia tăng khả năng tiếp cận các sản phẩm tài chính chất lượng cao và mang đến những giải pháp đầu tư chuyên nghiệp, phù hợp hơn với nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng cá nhân và tổ chức.

KIM Việt Nam, thuộc Korea Investment Management, hiện quản lý quy mô tài sản khoảng 1,3 tỷ USD tại Việt Nam. Hợp tác với KIM Việt Nam là một bước đi quan trọng trong lộ trình phát triển dài hạn của SHS, hướng tới hiện thực hóa tầm nhìn trở thành tổ chức Full-Service Wealth Management hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam vào năm 2030.

Ông Đỗ Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT SHS khẳng định ý nghĩa hợp tác, định hướng đồng hành lâu dài giữa SHS và KIM Việt Nam. Ảnh: SHS.

Năm 2026, SHS tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Service Branding”, lấy khách hàng làm trung tâm và chất lượng dịch vụ làm nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Công ty tập trung đầu tư vào năng lực phân tích, công nghệ, hệ thống sản phẩm và trải nghiệm khách hàng, đồng thời từng bước chuyển dịch từ mô hình công ty chứng khoán truyền thống sang định chế quản lý tài sản toàn diện.

Sự kết hợp giữa năng lực phân phối, tư vấn đầu tư và sự thấu hiểu thị trường Việt Nam của SHS với kinh nghiệm quản lý tài sản quốc tế của KIM Việt Nam sẽ góp phần xây dựng những giải pháp đầu tư phù hợp hơn với nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Không chỉ tạo ra giá trị cộng hưởng cho hai bên, sự hợp tác giữa SHS và KIM Việt Nam còn thể hiện cam kết chung trong việc kết nối nguồn lực tài chính trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành quản lý tài sản và nâng cao chất lượng thị trường vốn Việt Nam.

Trong bối cảnh thị trường vốn đang ngày càng phát triển và cạnh tranh, sự hợp tác giữa SHS và KIM Việt Nam không chỉ là một bước tiến quan trọng mà còn là một minh chứng cho sự hội nhập và phát triển bền vững của thị trường tài chính Việt Nam.