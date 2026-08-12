Blog chứng khoán: Chờ nhóm trụ “vào việc”

VNI tăng khá mạnh hôm nay nhưng nhìn vào độ rộng thì cổ phiếu lại không mạnh bằng phiên đầu tuần hay những phiên cuối tuần trước. Nhóm trụ kéo điểm hôm nay khá tích cực, chỉ có điều thiếu chút đồng thuận từ ngân hàng.

Tranh minh họa.

VNI đóng cửa tăng 1,11% còn cổ phiếu chỉ duy trì phân hóa với tương quan tăng/giảm là 1,04/1. Hôm qua chỉ số giảm nhẹ nhưng độ rộng vẫn tương đương. Trạng thái phân hóa là tốt lúc này, nhưng để kích thích hơn nữa VNI vẫn cần vượt 1800 điểm.

Khả năng đồng thuận là khó khăn vì sẽ có những cổ phiếu chịu áp lực cung cầu khác nhau. Tuy nhiên nếu VNI tăng rực rỡ thì tình hình có thể sẽ khác đi. Ở thời điểm quan trọng, vai trò của các trụ vẫn mang tính quyết định.

Hôm nay đã có VIC, VHM, GAS kéo lên, đóng góp gần 15/20 điểm tăng của VNI. Chỉ số này đã lên 1793,18 điểm lúc đóng cửa. Rất tiếc là VCB, CTG lại đỏ còn BID, VPB, MBB tăng hơi kém. TCB là cổ phiếu trụ ngân hàng duy nhất mạnh, tăng 1,61%. Khoảng cách điểm số tới 1800 thực ra chỉ cần VCB, BID, CTG mạnh thêm một chút là đủ.

Dù vậy những phiên dao động này cũng không có gì xấu, thị trường xác nhận áp lực bán rất nhẹ, thể hiện qua biên độ dao động hẹp hoặc thanh khoản thấp chiều giảm intraday. Điểm tốt nhất là khả năng duy trì phân hóa ở cổ phiếu, bất chấp trạng thái của VNI. Đây là giai đoạn nhu cầu chốt lời khác nhau, bán càng ít càng thể hiện kỳ vọng còn lớn. Thanh khoản nhỏ cũng cho thấy không có margin ở giai đoạn này, đồng nghĩa với sự nghi ngờ còn cao. Điều thú vị là thị trường càng nghi ngờ thì càng khó giảm.

Nhịp đi ngang 5 phiên trước không đem lại cơ hội trading thực sự tốt nào, biên độ điều chỉnh nhìn chung là nhỏ. Đó là đợt chốt lời đầu tiên sau nhịp kéo nhanh và dứt khoát kể từ đáy cuối tháng 7. Những người thoát ra không sai, nhưng nếu muốn tối ưu giá vốn ở chính cổ phiếu đó thì vẫn chưa chắc. Khả năng cao là tiền chốt lời sẽ phải mua cổ phiếu khác vì biên độ giảm kém hấp dẫn. Dù sao tiền ra tiền vào ở quy mô nhỏ không phải là lực cản lúc này.

Vẫn giữ quan điểm vùng bán chính nếu có sẽ trong khoảng 1820 hoặc cao hơn quanh 1880. Tuy chỉ số không nhất thiết trùng với mô hình giá cổ phiếu, nhưng các ngưỡng kháng cự rõ ràng của VNI vẫn sẽ thu hút chú ý. Với thanh khoản nhỏ kéo dài, sự gia tăng thanh khoản là tín hiệu thay đổi phải chú ý. Thị trường vẫn cần phải có vùng thử thách dòng tiền để tăng độ đồng thuận.

Thị trường phái sinh hôm nay có sự thay đổi quan điểm khá nhanh. Đầu phiên F1 bám sát VN30, basis không chênh lệch mấy. Khi VIC, VHM “vào việc” tạo một nhịp kéo VN30 dứt khoát vượt 1924.xx, basis vẫn chưa mở rộng. Những phiên trước hai trụ này là lý do chỉ số lình xình hẹp. Sự trở lại ấn tượng của hai trụ này phối hợp với nhóm dầu khí là cơ hội tốt cho Long.

Khá lạ là nhịp tăng dốc đứng của VN30 vượt qua cả 1934.xx lên sát 1945.xx mà basis cũng không mở rộng. Đến khi chỉ số đạt đỉnh thì F1 lại chấp nhận chênh lệch rộng. Suốt thời gian còn lại của phiên cũng vậy, dù VN30 tăng lên còn xa mốc 1945.xx thì F1 lại vượt mốc này. Các vị thế Short trong tình huống như vậy là khá rủi ro vì cổ phiếu ngân hàng còn chưa “lên tiếng”. Do đó nếu Short thì cần đặt stoploss theo basis.

Sự trở lại của VIC, VHM có bền hay không sẽ mang tính quyết định việc VNI có thoát lên trên vùng dao động mấy ngày nay hay không. Kịch bản lạc quan là rất khả thi vì chỉ cần ngân hàng đồng thuận một chút là bùng nổ.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1936.46. Cản gần nhất ngày mai là 1945; 1955; 1966; 1974; 1984; 1994. Hỗ trợ 1934; 1924; 1914; 1904; 1894; 1886.

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