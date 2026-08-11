Dòng tiền vẫn kiên trì với cổ phiếu vừa và nhỏ

Chỉ số đại diện sàn HoSE kết phiên giảm nhẹ 0,19% (-3,36 điểm) và VN30-Index giảm 0,14%. Thay đổi lớn nhất là ở nhóm blue-chips khi có tới 20/30 cổ phiếu giảm giá so với mức chốt buổi sáng. Kết phiên rổ VN30 chỉ có 8 mã xanh và 19 mã đỏ.
Khá may mắn là các trụ lớn nhất chưa gây tác động quá lớn. Cả VIC lẫn VHM đều giữ giá thành công, VIC chốt ở mức tham chiếu còn VHM vẫn tăng nhẹ 0,7% giống phiên sáng. Tuy nhiên nhiều cổ phiếu ngân hàng lao dốc. Đây là sức ép chính lên các chỉ số ở phiên chiều.
BID, CTG, VPB chiều nay trượt giảm đáng kể, trong đó BID giảm 1,26% khiến giá đảo chiều xuống dưới tham chiếu 1,01% lúc đóng cửa. CTG kết phiên giảm 1,52%, VPB giảm 1,35%, đều trượt giảm riêng chiều nay tới hơn 1%. HDB, MBB, SHB, STB, VCB, VIB cũng nằm trong số suy yếu. Duy có LPB khởi sắc rõ rệt nhờ lực cầu tốt. Thanh khoản LPB phiên chiều tăng 2,6 lần so với buổi sáng, giá tăng cao thêm 1,51%, chốt phiên trên tham chiếu 2,68%. LPB là một trong sáu cổ phiếu VN30 có giá cải thiện trong buổi chiều, nhưng 5 mã còn lại đều tăng không đáng kể.
Với số cổ phiếu trượt giảm giá áp đảo, nhóm blue-chips VN30 chiều nay không hỗ trợ được điểm số, trái lại còn gây sức ép. Trong 8 mã còn xanh, ngoài LPB chỉ có thêm, TCX tăng 2%, VJC tăng 1,35% là mạnh rõ rệt. Tiếc rằng khả năng đỡ điểm hạn chế do vốn hóa tương đối nhỏ. Ở phía giảm giá, GAS giảm 2,88%, BSR giảm 3,16% đều là các cổ phiếu lớn. GAS riêng chiều nay lao dốc thêm tới 2,02% còn BSR trượt giảm 1,88%. Cả hai mã này đều đóng cửa ở giá thấp nhất ngày. Tính chung rổ VN30 có 8 cổ phiếu chốt giảm quá 1% trong khi phiên sáng mới có 2 mã. Điều này xác nhận sức ép bán dưới tham chiếu đã dứt khoát hơn dù thanh khoản rổ này chỉ tăng hơn 9% so với phiên sáng. Đây là hiệu ứng thiếu cầu khá rõ.
Đối với nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, sức ép cũng xuất hiện nhưng tình hình không tệ đi quá nhiều. Độ rộng sàn HoSE khá tốt lúc đóng cửa với 162 mã tăng/155 mã giảm, nhưng kém hơn phiên sáng (168 mã xanh/130 mã đỏ). Dù vậy số cổ phiếu tăng mạnh từ 1% trở lên vẫn duy trì 78 mã tương đương phiên sáng. Lợi thế về thanh khoản đang tạo điều kiện cho dòng tiền dù hạn chế vẫn có thể tạo được lực đỡ.
Nhóm cổ phiếu chứng khoán vẫn duy trì được đà tăng khá tốt: VIX tăng 1,79%, HCM tăng 2,12%, ORS tăng 1,76%, TCX tăng 2%, CTS tăng 1,99%, FTS tăng 2,25%. Đây là những cổ phiếu có thanh khoản nổi bật trong nhóm, đều từ 40 tỷ đồng trở lên. Tiếc rằng một số mã khác lại khá kém: VND, SHS, VPX, MBS, BVS nằm trong số giảm giá trong khi SSI, VCK tăng rất nhẹ. Dù vậy nhìn từ góc độ nhóm ngành, chứng khoán vẫn tăng đều nhất.
Thống kê trong 78 cổ phiếu tăng giá từ 1% trở lên hôm nay cũng chỉ có 25 mã đạt thanh khoản trên 10 tỷ đồng. GEE, FRT kịch trần với thanh khoản đều trên 200 tỷ đồng mỗi mã, trong đó FRT đã hết biên độ từ sáng. GEE cuối phiên sáng đã tăng 3,4% và sang chiều tiếp tục được kéo lên mạnh mẽ. Tuy nhiên cũng phải đến đợt ATC cổ phiếu này mới kịch trần.
Ở phía đỏ, sàn HoSE có 65 mã giảm quá 1%, dù không tăng nhiều so với phiên sáng (59 mã) nhưng các blue-chips khiến thanh khoản nhóm này lên cao. 11 cổ phiếu nhóm này khớp lệnh trên trăm tỷ đồng hầu hết là blue-chips. NVL giảm 2,52%, VPI giảm 2,76%, VSC giảm 1,99%, PNJ giảm 3,06% là các mã tầm trung duy nhất lọt vào danh sách này. Dù vậy tổng thể giao dịch nhóm giảm sâu này chỉ chiếm 19,6% giá trị khớp lệnh sàn HoSE.
Mặc dù VN-Index kết phiên trong sắc đỏ nhưng thị trường hôm nay cũng không phải là tiêu cực. Thứ nhất, độ rộng cân bằng phản ánh trạng thái phân hóa đang xuất hiện. Thứ hai, thanh khoản ở nhóm giảm giá sâu nhất không lớn, thậm chí nếu không tính các blue-chips thì phần còn lại gần như không đáng kể. Điều này phản ánh khả năng nâng đỡ của dòng tiền ở các cổ phiếu vừa và nhỏ.
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