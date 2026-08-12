Thanh khoản cực thấp, khối ngoại quay lại mua ròng

Cổ phiếu ngân hàng chiều nay đã không thể mạnh thêm để hỗ trợ VN-Index đột phá mốc 1800 điểm. Tuy chỉ số có nhích lên một chút so với phiên sáng, nhưng dòng tiền khá yếu khiến nhiều cổ phiếu quay đầu giảm, triệt tiêu đáng kể động lực. Điểm tích cực duy nhất là khối ngoại đã trở lại vị thế mua ròng với khoảng 336 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

VN-Index và các đường trung bình MA200 ngày, MA50 ngày.

Chốt phiên sáng VN-Index đã đạt 1792,77 điểm, đóng cửa chỉ số nhích lên 1793,18 điểm, tăng 1,11% so với tham chiếu. Cổ phiếu ngân hàng được kỳ vọng là “quân bài tẩy” của chỉ số trong cơ hội chinh phục mốc 1800 điểm. Rất tiếc nhóm này lại phản ứng khá kém.

TCB, MBB, HDB, VPB là 4 cổ phiếu ngân hàng có cải thiện trong phiên chiều nay, nhưng biên độ đều không mạnh. TCB đáng kể nhất, tăng thêm 0,96% so với mức chốt buổi sáng, đóng cửa tăng tổng cộng 1,61%. Tuy vậy thực chất TCB giao dịch trong phiên không mạnh, chỉ đến đợt ATC mới có cầu kéo lên. 3 cổ phiếu ngân hàng còn lại hầu như chỉ nhích được thêm 1-2 bước giá nên ảnh hưởng không nhiều.

Ngược lại BID, CTG, SHB, SSB, STB, VCB, VIB đều tụt giá trong phiên chiều. STB trượt giảm rõ nhất, giảm 1,07% so với phiên sáng và đảo chiều rơi xuống dưới tham chiếu 0,27% lúc đóng cửa. Ngoài các mã ngân hàng, VHM cũng suy yếu nhẹ 0,27%, còn tăng 2,36% cuối ngày. Nhóm dầu khí có BSR cũng tụt giá 0,75% còn tăng 1,73% so với tham chiếu. Tuy nhiên GAS có cải thiện, tăng thêm 0,88% thành +3,23%. VIC cũng lên giá 0,7%, thành tăng 3,36%.

Gần như toàn bộ điểm tăng thêm của VN-Index trong buổi chiều là nhờ VIC, GAS. Thống kê rổ VN30 có tới 19 cổ phiếu tụt giá so với mức chốt phiên sáng, chỉ 9 mã có cải thiện. Sự thiếu đồng thuận này là nguyên nhân khiến VN-Index chưa thể chạm tới mốc 1800 điểm dù khoảng cách không lớn. VN30-Index đóng cửa tăng 0,72% với 20 mã tăng/7 mã giảm là kém hơn buổi sáng (tăng 0,94% với 28 mã tăng, 0 mã đỏ).

Hiện tượng suy yếu cũng xuất hiện rõ ở các cổ phiếu vừa và nhỏ. Độ rộng sàn HoSE cuối phiên sáng ghi nhận 164 mã tăng/119 mã giảm nhưng tới lúc đóng cửa là 160 mã tăng/154 mã giảm. Số lượng mã xanh ít đi nhưng mã đỏ tăng lên cho thấy phải có hành động bán lấn át mới khiến cổ phiếu suy yếu như vậy. Đặt vào bối cảnh thanh khoản phiên chiều tăng khoảng 15% so với buổi sáng, hành động bán này đã gây áp lực dưới tham chiếu.

Dù vậy về tổng thể thanh khoản hôm nay cực thấp, giá trị khớp lệnh HoSE chỉ đạt gần 11.755 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận, giảm 17% so với hôm qua. Đây là ngưỡng thanh khoản thấp nhất 24 phiên. Do đó hiện tượng tụt giá cũng có yếu tốt thiếu vắng sức mua.

Toàn sàn HoSE lúc đóng cửa có 60 cổ phiếu giảm giá từ 1% trở lên (phiên sáng 34 mã) nhưng cũng chỉ 10 mã có giao dịch quá 10 tỷ đồng. Nếu tính từ ngưỡng thanh khoản 1 tỷ, số lượng cũng chỉ 26 mã. Hiện tượng “đỏ” nhiều lên trong buổi chiều không hàm ý gia tăng áp lực quá mạnh vì phần lớn là giảm nhẹ. Ngoài ra thanh khoản vài chục tỷ thì cũng không có bóng dáng các giao dịch lớn. GEL dẫn đầu danh sách này, khớp cao nhất cũng chỉ 92,9 tỷ đồng, giá giảm 1,59%. HCM giảm 1,32%, MSB giảm 1,23%, HDG giảm 1,49%, CTS giảm 1,08%, HHP giảm 6,97% là các cổ phiếu duy nhất có thanh khoản trên 20 tỷ đồng.

Ở phía tăng, khá bất ngờ là số lượng cổ phiếu tăng mạnh trên 1% vẫn duy trì khá tốt với 76 mã, trong khi phiên sáng là 67 mã. Điều này xác nhận khả năng phân hóa vẫn còn và nhiều cổ phiếu vẫn có lực đỡ riêng rẽ. Nhóm blue-chips dẫn đầu về thanh khoản ở nhóm này và rổ VN30 cũng đóng góp 9 mã. Số ít cổ phiếu midcap ấn tượng là GEE tăng 1,35% với 166,4 tỷ; FRT tăng 1,02% với 136,8 tỷ; PVT tăng 2,03% với 134,2 tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay giải ngân tích cực, tăng 28% so với phiên sáng trong khi bán ra vẫn yếu, giúp vị thế ròng đạt +235,2 tỷ. Phiên sáng khối này mới mua ròng khoảng 80 tỷ đồng. Tuy vậy giao dịch cực kỳ tập trung: VIC +188,6 tỷ, VIX +152,3 tỷ, SSI +141,1 tỷ, GEX +75 tỷ, HDB +68,4 tỷ chiếm hầu hết. Phía bán ròng có VHM -67,9 tỷ, ACB -59,9 tỷ, TCB -51,8 tỷ.

VN-Index đóng cửa hôm nay tiếp tục tiến lên sát mốc 1800 điểm nhờ lực kéo từ VIC, VHM và GAS, BSR. Cổ phiếu ngân hàng vẫn là một ẩn số, chỉ cần vài trụ mạnh lên hỗ trợ, mốc 1800 điểm vẫn có thể được chinh phục.