Áp lực đáo hạn trái phiếu gia tăng trong 12 tháng tới, giá trị 242 nghìn tỷ

Tổng giá trị trái phiếu đáo hạn trong 12 tháng tới lên tới 242 nghìn tỷ đồng, cao hơn mức 189 nghìn tỷ đồng trong 12 tháng gần nhất.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 7/2026 ghi nhận sự chững lại rõ rệt ở hoạt động phát hành mới, trong khi quy mô giao dịch trên thị trường thứ cấp phục hồi mạnh.

Dữ liệu của VISRating cho thấy tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành mới trong tháng chỉ đạt 26 nghìn tỷ đồng, giảm 80% so với tháng trước. Trong bối cảnh đó, ngân hàng tiếp tục là lực lượng phát hành chủ đạo, chiếm 79% tổng giá trị phát hành, trong khi bất động sản chiếm 11%.

Sự sụt giảm mạnh của phát hành mới là điểm đáng chú ý nhất trong diễn biến tháng 7. Trong 26 nghìn tỷ đồng phát hành mới, các ngân hàng chiếm tỷ trọng áp đảo, trong khi bất động sản dân cư và các nhóm ngành khác đóng góp phần còn lại.

Đáng chú ý, thị trường tiếp tục nghiêng mạnh về hình thức phát hành riêng lẻ. Dữ liệu thống kê của VISRating cho thấy 80% giá trị phát hành mới trong tháng 7 là trái phiếu riêng lẻ, trong khi phát hành ra công chúng chiếm 20%. Cơ cấu này cho thấy kênh phát hành riêng lẻ vẫn giữ vai trò chủ đạo trong việc huy động vốn của doanh nghiệp, dù quy mô phát hành mới trong tháng giảm mạnh so với tháng trước.

Xét về kỳ hạn, kỳ hạn bình quân của trái phiếu phát hành mới trong tháng 7 đạt 5,5 năm, tăng so với mức 5,1 năm của tháng trước. Cơ cấu kỳ hạn cũng cho thấy các doanh nghiệp vẫn tập trung vào những khoản huy động có thời hạn tương đối dài. Nhiều tỷ trọng phát hành tập trung ở các kỳ hạn 5–10 năm và 3–5 năm, tùy từng tháng. Điều này giúp doanh nghiệp có thêm thời gian để cân đối nguồn vốn, nhưng đồng thời cũng tạo ra nghĩa vụ thanh toán kéo dài trong tương lai.

Lãi suất phát hành cũng có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm ngành. Coupon bình quân của trái phiếu ngân hàng trong tháng 7 là 8,7%, thấp hơn mức 12,5% của nhóm bất động sản. Chênh lệch này phản ánh sự khác biệt về chi phí huy động vốn giữa hai nhóm phát hành lớn trên thị trường.

Cơ cấu dư nợ cho thấy trái phiếu phát hành riêng lẻ tiếp tục chiếm phần lớn thị trường. Đến tháng 7/2026, dư nợ trái phiếu riêng lẻ đạt khoảng 1.307 nghìn tỷ đồng, trong khi trái phiếu phát hành ra công chúng đạt 180 nghìn tỷ đồng.

Xét theo ngành, ngân hàng là nhóm có quy mô dư nợ lớn nhất với 670 nghìn tỷ đồng, tiếp đến là bất động sản dân cư với 452 nghìn tỷ đồng. Các nhóm ngành khác có quy mô thấp hơn đáng kể, trong đó du lịch, nghỉ dưỡng đạt 60 nghìn tỷ đồng; tổ chức tài chính đạt 45 nghìn tỷ đồng; năng lượng 39 nghìn tỷ đồng và xây dựng 35 nghìn tỷ đồng.

Một điểm tích cực là tỷ lệ chậm trả hàng năm tiếp tục giảm. Tính đến tháng 7/2026, tỷ lệ chậm trả trong 12 tháng gần nhất ở mức 0,29%, giảm từ 0,30% của tháng trước. Một con số tích cực là 89,8% dư nợ trái phiếu đang ở trạng thái bình thường, 6,8% chậm trả lãi và 3,3% chậm trả gốc nhưng chưa khắc phục.

Diễn biến chậm trả mới trong tháng 7 cũng không lớn. Giá trị trái phiếu chậm trả phát sinh mới trong tháng là 2,2 nghìn tỷ đồng, thấp hơn mức 3,9 nghìn tỷ đồng của tháng 12/2025 và 7,5 nghìn tỷ đồng của tháng 8/2025. Đáng chú ý, tỷ lệ chậm trả trong 12 tháng gần nhất đã giảm liên tục từ mức 0,56% vào tháng 7/2025 xuống 0,29% vào tháng 7/2026.

Khả năng xử lý các khoản trái phiếu chậm trả cũng có dấu hiệu cải thiện. Theo VISRating, tỷ lệ thu hồi đối với trái phiếu chậm trả trong nhóm bất động sản dân cư tăng từ 29,2% năm 2024 lên 48,8% năm 2025 và 55,5% năm 2026. Tương tự, nhóm năng lượng tăng từ 24,0% lên 42,5% rồi 42,2%; nhóm du lịch, nghỉ dưỡng từ 39,0% lên 39,2% và 42,1%; nhóm xây dựng từ 13,1% lên 16,1% và 18,3%.

Tuy nhiên, áp lực đáo hạn vẫn là vấn đề cần theo dõi. Tổng giá trị trái phiếu đáo hạn trong 12 tháng tới lên tới 242 nghìn tỷ đồng, cao hơn mức 189 nghìn tỷ đồng trong 12 tháng gần nhất. Quy mô đáo hạn tương đương khoảng 16,3% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành 1.487 nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, không phải toàn bộ lượng trái phiếu đáo hạn đều ở trạng thái bình thường, một phần đáng kể đã phát sinh chậm trả hoặc gia hạn nợ. Điều này cho thấy áp lực tái cơ cấu nghĩa vụ trái phiếu vẫn tồn tại, dù tỷ lệ chậm trả mới đang có xu hướng giảm.

Trong thời gian tới, trọng tâm của thị trường sẽ nằm ở khả năng xử lý lượng trái phiếu đáo hạn 242 nghìn tỷ đồng, đặc biệt tại nhóm ngân hàng và bất động sản. Với quy mô dư nợ hiện ở mức 1.487 nghìn tỷ đồng, việc duy trì tỷ lệ chậm trả ở mức thấp và tiếp tục cải thiện khả năng thu hồi sẽ là những yếu tố quan trọng đối với sự ổn định của thị trường trái phiếu doanh nghiệp.