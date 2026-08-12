Cổ phiếu trụ “tái xuất”, VN-Index có cơ hội đột phá mốc 1800 điểm

Nhóm cổ phiếu blue-chips phục hồi tích cực trong phiên sáng nay, đặc biệt là các trụ như nhóm Vin hay dầu khí, giúp VN-Index tăng tốt. Điểm số có ảnh hưởng tích cực lên tâm lý chung, giúp cổ phiếu tăng diện rộng.

Nếu có thêm sự đồng thuận của cổ phiếu ngân hàng, VN-Index sẽ dễ dàng chinh phục mốc 1800 điểm.

Chỉ số đại diện sàn HoSE chốt phiên đã tăng 1,09% tương đương +19,36 điểm lên mức 1792,77 điểm. Ngưỡng cao nhất VN-Index chạm tới sáng nay là 1794,01 điểm, gần sát vùng kháng cự tâm lý 1800 điểm.

VN30-Index cũng đang tăng 0,94% với 28 mã tăng và không mã nào đỏ. Điều này xác nhận nhóm blue-chips đã phục hồi tích cực sau ba phiên chững đà trước đó. Dù vậy sức mạnh điểm số khá tập trung.

Dẫn dắt VN-Index lẫn VN30-Index đang là hai cổ phiếu VIC, VHM cùng tăng 2,64%. Hỗ trợ là hai mã dầu khí: GAS tăng 2,32% và BSR tăng 2,5%. Ba cổ phiếu duy nhất còn lại trong nhóm blue-chips tăng tốt là VRE tăng 1,38%, MCH tăng 1,32% và LPB tăng 1,3%. Chỉ riêng 4 mã là VIC, VHM, GAS, BSR đã đem về gần 13 điểm cho VN-Index.

Điều này cho thấy tuy rổ VN30 xanh trên diện rộng nhưng sức mạnh không đồng đều, thậm chí phần lớn tăng khá nhẹ (dưới 1%). Tuy nhiên điểm tích cực là sáng nay thanh khoản rổ này cực thấp với 3.044 tỷ đồng, giảm 18% so với sáng hôm qua. Cần lưu ý là trong 3 phiên gần đây nhóm này chịu sức ép điều chỉnh khiến VN-Index luẩn quẩn, hình thành một vùng dao động hẹp. Diễn biến tăng giá sáng nay có thanh khoản rất nhỏ phản ánh sức ép từ phía bán không còn, nhất là khi 3 phiên trước giao dịch nhóm này cũng ít.

Ngược lại, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ sôi động 3 phiên trước đã bắt đầu giảm dần sức mạnh. Độ rộng sàn HoSE sáng nay vẫn khá với 164 mã tăng/119 mã giảm, nhưng cường độ tăng mạnh thực sự lại không nhiều. Chỉ 67 mã đang chốt trên tham chiếu từ 1% trở lên, trong đó giao dịch lớn chỉ vài mã. Nếu không tính 7 cổ phiếu thuộc nhóm VN30 thì giao dịch của 60 mã còn lại chỉ chiếm khoảng 17,3% giá trị khớp lệnh sàn này.

VIX là cổ phiếu duy nhất không thuộc VN30 đạt thanh khoản lớn với 238,5 tỷ đồng và giá tăng 2,11%. Kế tiếp là GEE với 95,6 tỷ, giá tăng 1,21%. VCI tăng 1,13% với 82,9 tỷ, PVT tăng 3,81% với 80,8 tỷ, KSB tăng 6,74% với 59 tỷ, CII tăng 1,06% với 52,8 tỷ là những cổ phiếu midcap đáng chú ý nhất. Số còn lại giao dịch khá nhỏ, thậm chí tính chung 67 mã thì chỉ 22 mã khớp được quá 10 tỷ đồng.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Điểm tích cực là đại đa số cổ phiếu đã có diễn biến mạnh dần lên theo thời gian. Khoảng 40 phút đầu tiên thị trường khá chậm, cổ phiếu tăng giá yếu. Diễn biến độ rộng cho thấy trạng thái giằng co: Lúc 9h40 sàn HoSE chỉ có 106 mã tăng/125 mã giảm. Đến 10h30 độ rộng là 151 mã tăng/102 mã giảm, 11h là 149 mã tăng/121 mã giảm và kết phiên là 164 mã tăng/119 mã giảm. Thống kê cũng xác nhận gần 29% số cổ phiếu (100 mã) của VN-Index có giao dịch sáng nay đạt biên độ tăng quá 1% so với giá thấp nhất đầu phiên. Nói cách khác, cổ phiếu lên giá dần trong phiên với biên độ khá tốt, dù mức tăng so với tham chiếu chưa nhiều.

Ở phía giảm giá, áp lực bán mạnh là không có. Cả sàn HoSE chỉ 10 cổ phiếu đang giảm từ 1% trở lên với thanh khoản trên 1 tỷ đồng. HHP, ANT giảm sàn trong số này, giao dịch tương ứng 24 tỷ và 5,6 tỷ. BCM giảm 1,82%, KLB giảm 1,57%, IJC giảm 1,15% là số ít còn lại khớp tốt hơn.

Sức mạnh từ một số trụ thuộc Top 10 vốn hóa sáng nay như VIC, VHM, GAS đang tạo cơ hội đột phá cho VN-Index. Nhóm trụ ngân hàng vẫn chưa “ra mặt”: VCB mới tăng nhẹ 0,5%, BID tăng 0,64%, TCB tăng 0,65%, VPB tăng 0,39%, CTG tham chiếu… Chỉ cần có thêm một chút đồng thuận ở nhóm ngân hàng, VN-Index sẽ có thêm động lực mạnh mẽ.

Nhà đầu tư nước ngoài đang không “cản trở” nhiều, thậm chí quay lại mua ròng nhẹ 80 tỷ ở HoSE. Vị thế ròng không phải do mua vào nhiều, mà là bán ra rất ít. Tổng giá trị bán trên sàn này mới đạt 845,6 tỷ đồng, thấp kỷ lục 20 phiên. Các mã được mua khá tốt là VIX +88 tỷ, VIC +75,4 tỷ, SSI +50,2 tỷ, GEX +40,6 tỷ. Phía bán ròng có VHM -34,7 tỷ, GEE -27,6 tỷ, ACB -27,5 tỷ, TCB -23,3 tỷ.