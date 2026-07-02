Thanh Hóa: Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt hơn 34.200 tỉ đồng

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực. Báo cáo mới nhất từ Sở Tài chính cho thấy tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh ước đạt 34.203 tỉ đồng, vượt tiến độ kế hoạch đặt ra...

Trụ sở thuế tỉnh Thanh Hóa

Theo đó, thu NSNN đạt được trong nửa đầu năm đã bằng 66,2% dự toán được giao và tăng tới 15,7% (bằng 115,7%) so với cùng kỳ năm 2025. Đây là kết quả ấn tượng, khẳng định vị thế và nội lực kinh tế ngày càng gia tăng của địa phương.

BỆ ĐỠ THU NỘI ĐỊA VỮNG CHẮC

​Mảng thu nội địa tiếp tục đóng vai trò là "xương sống" đóng góp vào sự ổn định của ngân sách tỉnh. 6 tháng đầu năm, thu nội địa ước đạt 20.251 tỉ đồng, bằng 61,1% dự toán năm và tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng đồng đều ở nhiều khoản thu thuế trong các lĩnh vực kinh tế then chốt cho thấy năng lực sản xuất kinh doanh nội tại của địa phương đang có xu hướng mở rộng và đạt hiệu quả cao.

​Trong các khoản thu nội địa, thu tiền sử dụng đất chiếm tỉ trọng lớn nhất, ước đạt 8.138 tỉ đồng, bằng 58,5% dự toán và xấp xỉ bằng mức cùng kỳ năm ngoái (99,5%). Đáng chú ý, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh thể hiện sự bứt phá ngoạn mục với số thu ước đạt 3.759 tỉ đồng, đạt tới 79,5% dự toán năm và tăng trưởng vượt bậc 61,2% (bằng 161,2%) so với cùng kỳ.

​Bên cạnh đó, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý cũng ghi nhận mức tăng trưởng tốt, ước đạt 836 tỉ đồng, bằng 53,3% dự toán và tăng 24,6% so với cùng kỳ.

Thuế thu nhập cá nhân đạt 911 tỉ đồng, bằng 62,5% dự toán và tăng 9%, phản ánh thu nhập và việc làm của người lao động trên địa bàn được duy trì ổn định.

Ngược lại, một số khoản thu chịu áp lực sụt giảm như thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt 3.587 tỉ đồng (bằng 62,8% dự toán, giảm 11,9% so với cùng kỳ) và thuế bảo vệ môi trường đạt 717,8 tỉ đồng (bằng 41% dự toán, giảm 16% so với cùng kỳ) do các chính sách miễn giảm thuế áp dụng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

THU TỪ XUẤT NHẬP KHẨU TĂNG TỐC NHỜ DOANH NGHIỆP FDI

​Bên cạnh điểm sáng nội địa, hoạt động xuất nhập khẩu cũng đóng góp một phần cực kỳ quan trọng vào ngân sách chung của tỉnh Thanh Hóa trong nửa đầu năm 2026.

Số thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 13.952 tỉ đồng, cán mốc 75,4% dự toán cả năm và tăng mạnh 33,3% so với cùng kỳ năm 2025.

​Đóng góp chủ yếu vào mức thu này là Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Tính riêng số thu thuế giá trị gia tăng từ dầu thô nhập khẩu của nhà máy đã ước đạt 11.503 tỉ đồng, chiếm 82,4% tổng số thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu của toàn tỉnh.

Hoạt động vận hành ổn định, liên tục của dự án trọng điểm quốc gia tại Khu kinh tế Nghi Sơn không chỉ thúc đẩy mạnh mẽ các chỉ số công nghiệp mà còn trực tiếp tạo nguồn thu lớn và ổn định cho ngân sách địa phương.

CHI NGÂN SÁCH ĐẠT 43,4%

​Song song với công tác thu, việc điều hành chi ngân sách địa phương cũng được thực hiện một cách chủ động, chặt chẽ và tiết kiệm theo đúng dự toán được giao. Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 24.779 tỉ đồng, bằng 43,4% dự toán và tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2025.

​Trong cơ cấu chi, chi thường xuyên ước đạt 19.041 tỉ đồng, bằng 49,3% dự toán và tăng 8,4% so với cùng kỳ, đảm bảo đầy đủ kinh phí cho bộ máy hành chính hoạt động và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giáo dục, y tế trên địa bàn tỉnh.

Trong khi đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 3.499 tỉ đồng, bằng 25% dự toán và bằng 72,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỉ lệ giải ngân chi đầu tư phát triển trong 6 tháng đầu năm nhìn chung còn thấp so với kỳ vọng, đòi hỏi các cấp, các ngành cần tập trung quyết liệt hơn nữa trong giai đoạn cuối năm nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các dự án hạ tầng trọng điểm, tạo động lực tăng trưởng dài hạn.

Để giữ vững đà tăng trưởng này, trong những tháng cuối năm, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu, tăng cường chống thất thu thuế, đồng thời tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công, phấn đấu đưa kinh tế tỉnh nhà cất cánh mạnh mẽ hơn nữa.