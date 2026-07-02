Ninh Bình thu ngân sách 6 tháng hơn 33.000 tỷ đồng

Nửa đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ước đạt 33.031 tỷ đồng, hoàn thành 41,15% dự toán được Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

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Cấu trúc nguồn thu của Ninh Bình thể hiện sự bền vững khi không phụ thuộc quá lớn vào các nguồn thu ngắn hạn. Khối thu nội địa (không bao gồm tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết) tiếp tục đóng vai trò quan trọng khi mang về 21.234 tỷ đồng, đạt tới 65,1% dự toán năm. Đây là phần thu phản ánh trực tiếp "sức khỏe" sản xuất kinh doanh của hơn 26.450 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.

​Bên cạnh đó, dòng chảy ngoại thương bùng nổ với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mốc 32 tỷ USD cũng đóng góp đáng kể cho ngân sách.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu sau khi trừ số hoàn thuế (906 tỷ đồng) ước đạt 2.719 tỷ đồng, hoàn thành 53,32% dự toán. Ở các mảng doanh thu khác, thu tiền sử dụng đất đạt 9.000 tỷ đồng (đạt 21,23% dự toán); thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 73 tỷ đồng (đạt 52,14% dự toán) và các khoản huy động, đóng góp tự nguyện đạt 4,2 tỷ đồng.

​Song song với việc đảm bảo nguồn thu, Ninh Bình cũng thực hiện chính sách chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả và có trọng tâm. Tổng chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt 44.027 tỷ đồng, đạt 50,24% dự toán năm.

Đáng chú ý, tỉnh đã dành nguồn lực rất lớn cho tương lai khi chi đầu tư phát triển ước đạt 21.904 tỷ đồng (đạt 52,76% dự toán), xấp xỉ bằng con số chi thường xuyên là 22.083 tỷ đồng. Dòng vốn đầu tư này đang được tập trung hoàn thiện hạ tầng y tế, giáo dục, giao thông liên vùng và các khu, cụm công nghiệp hiện đại.

​Môi trường tài chính - tín dụng của tỉnh cũng duy trì được sự ổn định cần thiết để "bơm vốn" cho doanh nghiệp. Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng ước đạt 345.923 tỷ đồng, tăng 2,1%. Tổng dư nợ cho vay đạt 354.605 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Nhờ các chính sách kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt, tỷ lệ nợ xấu trên toàn hệ thống ngân hàng tại Ninh Bình tiếp tục được giữ ở mức rất an toàn là 0,6%.

​Dù kết quả thu ngân sách đạt khá, chính quyền tỉnh Ninh Bình nhìn nhận một số mảng thu như tiền sử dụng đất vẫn đạt thấp so với kế hoạch. Để hoàn thành toàn diện mục tiêu tài chính cả năm, trong 6 tháng cuối năm 2026, tỉnh xác định sẽ tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương trong quản lý điều hành thu - chi ngân sách.

​Theo đó, ngành thuế tỉnh sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số và hiện đại hóa công tác thu để chống thất thu, đồng thời mở rộng các cơ sở thu mới. Ở chiều ngược lại, tỉnh sẽ siết chặt và triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cấp thiết như hội nghị, hội thảo, hay các chuyến đi công tác trong và ngoài nước.

Việc kết hợp giữa nuôi dưỡng nguồn thu bền vững từ khối doanh nghiệp và thắt lưng buộc bụng trong chi tiêu công sẽ là chìa khóa giúp Ninh Bình bảo đảm cán cân tài chính lành mạnh, tạo đà cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.