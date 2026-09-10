Việt Nam - Nga củng cố Đối tác chiến lược toàn diện, xác định hợp tác năng lượng - dầu khí là đột phá chiến lược

Việt Nam và Liên bang Nga nhất trí phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trong giai đoạn mới với độ tin cậy chính trị, chiến lược cao; lấy hợp tác quốc phòng - an ninh là trụ cột chiến lược, năng lượng - dầu khí là đột phá chiến lược.

Việt Nam và Liên bang Nga đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới. Ảnh: TTXVN

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 7-9/9/2026, Việt Nam và Liên bang Nga đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới.

Tuyên bố chung khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga đã được thử thách qua thời gian, đứng vững trước những biến động của thời đại và là tài sản quý báu của nhân dân hai nước. Việc củng cố và phát triển quan hệ song phương là lựa chọn chiến lược lâu dài và một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mỗi nước.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường, đa dạng hóa các lĩnh vực hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới; xây dựng quan hệ trên cơ sở tin cậy lẫn nhau, tầm nhìn lâu dài, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Trong giai đoạn mới, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga được xác định phát triển với độ tin cậy chính trị và chiến lược cao, có nền tảng kinh tế, thương mại, đầu tư cân bằng và bền vững; lấy hợp tác quốc phòng - an ninh là trụ cột chiến lược, năng lượng - dầu khí là đột phá chiến lược; khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực là các động lực chính; văn hóa và giao lưu nhân dân là nhịp cầu kết nối hai dân tộc.

CỦNG CỐ TIN CẬY CHÍNH TRỊ, MỞ RỘNG HỢP TÁC KINH TẾ

Việt Nam và Nga khẳng định quan hệ chính trị tin cậy ở mức cao là nền tảng cốt lõi để triển khai hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực khác. Hai bên sẽ tiếp tục duy trì đối thoại chính trị thường xuyên, thực chất thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; tăng cường hợp tác giữa các chính đảng, cơ quan lập pháp, các ủy ban và nhóm nghị sĩ hữu nghị.

Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, hai bên khẳng định đây là một trụ cột chiến lược của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời nhấn mạnh sự hợp tác này không nhằm chống lại nước thứ ba và hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TTXVN

Hai nước nhất trí đẩy mạnh trao đổi đoàn, hợp tác giữa các quân, binh chủng, rà phá bom mìn nhân đạo, bảo đảm an ninh biển, an toàn hàng hải, đào tạo cán bộ và chuyên gia chất lượng cao, khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự.

Hai bên cũng tăng cường phối hợp trong phòng, chống chủ nghĩa cực đoan, tội phạm mạng và các loại tội phạm khác; tiếp tục hợp tác bảo đảm an ninh thông tin quốc tế, ngăn chặn việc sử dụng công nghệ thông tin - truyền thông vào mục đích khủng bố, cực đoan và phạm tội.

Về kinh tế - thương mại, hai nước tiếp tục đặc biệt quan tâm triển khai Kế hoạch tổng thể phát triển hợp tác Việt Nam - Nga đến năm 2030, hướng tới gia tăng kim ngạch thương mại song phương và mở rộng hợp tác trong khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, năng lượng xanh, kinh tế biển và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hai bên sẽ tiếp tục khai thác các lợi thế của Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU), tháo gỡ những hạn chế trong thương mại, hỗ trợ các nhà xuất khẩu và nhà đầu tư, tăng cường phối hợp trong tài chính - ngân hàng, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và công nghệ thông tin - truyền thông.

Việt Nam khuyến khích Nga đầu tư vào các dự án có giá trị gia tăng cao, gắn với chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực.

Nga nghiên cứu mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo, kinh tế tuần hoàn, công nghệ thông tin - truyền thông, logistics, hạ tầng, nông nghiệp công nghệ cao, dược phẩm, y tế, du lịch và văn hóa.

Nga đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại thị trường Nga trong các lĩnh vực dệt may, sản xuất hàng tiêu dùng, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ và du lịch.

NĂNG LƯỢNG - DẦU KHÍ LÀ ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC

Hai nước coi hợp tác nhiên liệu - năng lượng là đột phá chiến lược trong quan hệ Việt Nam - Nga, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho cả hai nước.

Theo đó, hai bên nhất trí nâng cao hiệu quả các dự án hiện có, tiếp tục mở rộng hợp tác dầu khí tại Việt Nam và Nga phù hợp với pháp luật hai nước và luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Hai bên sẽ đẩy nhanh các hướng hợp tác liên quan đến cung cấp dầu mỏ, khí tự nhiên hóa lỏng của Nga cũng như xây dựng tại Việt Nam cơ sở hạ tầng cần thiết để tiếp nhận, chế biến và dự trữ các sản phẩm hydrocarbon.

Hai nước cũng tiếp tục nghiên cứu khả năng các tổ chức Nga tham gia hiện đại hóa các nhà máy điện đang hoạt động tại Việt Nam và xây dựng các nguồn phát điện mới, trong đó có điện gió ngoài khơi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự Lễ khánh thành phòng xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh (theo hình thức trực tuyến). Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Hai bên ghi nhận việc ký Hiệp định liên Chính phủ về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam ngày 23/3/2026 đã mở ra một trang mới trong quan hệ Việt Nam - Nga.

Việc xây dựng, vận hành nhà máy được xác định trên cơ sở ưu tiên tuyệt đối an toàn hạt nhân và bức xạ, áp dụng những kinh nghiệm tốt nhất của Nga, với tiến độ và tỷ lệ nội địa hóa được hai bên chấp nhận, đồng thời bảo đảm hiệu quả kinh tế.

Dự án sẽ góp phần cung cấp điện ổn định, đào tạo đội ngũ chuyên gia Việt Nam có trình độ cao, tạo việc làm và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, công nghệ của Việt Nam.

Hai nước tiếp tục triển khai dự án Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ hạt nhân tại Việt Nam, coi đây là một công trình hợp tác quan trọng trong sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

Hợp tác giao thông - vận tải cũng được mở rộng sang xây dựng hệ thống tàu điện ngầm tại Việt Nam, hiện đại hóa đường sắt, vận tải đa phương thức Việt Nam - Trung Quốc - Nga bằng đường sắt kết hợp đường biển, nghiên cứu khả năng tham gia Hành lang vận tải quốc tế Bắc - Nam và sử dụng tuyến vận tải đường biển phương Bắc.

Trong khoa học - công nghệ, hai bên nhất trí thúc đẩy vai trò trụ cột của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tăng cường nghiên cứu chung trong năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng, tự động hóa và nông nghiệp công nghệ cao.

Hợp tác đào tạo sẽ ưu tiên các ngành công nghệ chiến lược, nghiên cứu cơ bản, công nghệ lượng tử, năng lượng hạt nhân và các ngành bổ trợ. Hai bên đồng thời hướng tới mô hình “đào tạo gắn với dự án”, tăng cường trao đổi chuyên gia, nhà khoa học và kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ.

Hai nước cũng nhất trí đẩy nhanh việc đưa Trung tâm tiếng Nga mang tên Pushkin tại Hà Nội vào hoạt động, thúc đẩy thành lập cơ sở giáo dục của Nga tại Việt Nam phù hợp với pháp luật hai nước.

Trong lĩnh vực nhân văn, Việt Nam và Nga tiếp tục triển khai Chương trình hợp tác văn hóa giai đoạn 2025-2027, tổ chức các Ngày Văn hóa, lễ hội văn hóa, tuần phim; phối hợp tổ chức “Mùa văn hóa Nga tại Việt Nam” năm 2027 và thúc đẩy sớm thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Nga.

Hai nước ủng hộ mở rộng hợp tác lao động, tăng cường trao đổi khách du lịch thông qua gia tăng các chuyến bay thẳng thường lệ và thuê chuyến, đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam nhập cảnh Nga, hướng tới áp dụng chế độ miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông.

PHỐI HỢP TẠI CÁC CƠ CHẾ ĐA PHƯƠNG, NHẤT TRÍ VỀ NHIỀU VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Trong hợp tác quốc tế, Việt Nam và Nga khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại Liên hợp quốc và các cơ chế đa phương, bảo vệ vai trò điều phối trung tâm của Liên hợp quốc trong bảo đảm hòa bình, an ninh và phát triển bền vững.

Hai bên ủng hộ hình thành trật tự thế giới đa cực công bằng, bền vững hơn, trên cơ sở các quốc gia tuân thủ luật pháp quốc tế; khẳng định mọi quốc gia có quyền tự quyết định mô hình phát triển, thể chế chính trị, kinh tế và xã hội phù hợp với điều kiện đất nước và nguyện vọng của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Việt Nam và Nga không ủng hộ việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế đơn phương không phù hợp với luật pháp quốc tế và không được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phê chuẩn; không ủng hộ việc tạo ra những ranh giới chia rẽ vì lý do ý thức hệ.

Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, hai bên nhấn mạnh yêu cầu xây dựng cấu trúc an ninh và hợp tác bao trùm, mở, minh bạch, bình đẳng, không chia tách, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nguyên tắc không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết hòa bình các tranh chấp và không can thiệp công việc nội bộ của nhau.

Nga hoàn toàn ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2027. Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ đề nghị của Nga đăng cai APEC năm 2035.

Về các vấn đề trên biển, hai bên khẳng định tính toàn diện và thống nhất của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), coi đây là cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động trên biển và đại dương.

Hai nước nhất trí phối hợp nhằm bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và thương mại; ủng hộ kiềm chế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực; giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và UNCLOS 1982.

Liên bang Nga ủng hộ thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) năm 2002; hoan nghênh những nỗ lực tạo dựng môi trường thuận lợi cho quá trình đàm phán nhằm thông qua Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982.

Nga cũng khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Việt Nam và Nga sẽ tiếp tục phối hợp tại các cơ chế do ASEAN giữ vai trò trung tâm như: Hội nghị Cấp cao Đông Á, Diễn đàn Khu vực ASEAN và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng; đồng thời thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Nga - ASEAN và Kế hoạch hành động toàn diện giai đoạn 2026-2030.

Đối với cuộc khủng hoảng Ucraina, Nga đánh giá cao lập trường cân bằng và khách quan của Việt Nam, hoan nghênh việc Việt Nam sẵn sàng tham gia các nỗ lực tìm kiếm giải pháp chính trị - ngoại giao và khôi phục ổn định khu vực trên cơ sở tính đến lợi ích an ninh chính đáng của tất cả các quốc gia có chủ quyền.

Hai bên cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc một cách toàn diện, đầy đủ và không tách rời; nỗ lực thúc đẩy giải quyết cuộc xung đột liên quan đến Ukraine trên cơ sở loại bỏ hoàn toàn những nguyên nhân của cuộc xung đột nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình bền vững.

Hai bên bày tỏ quan ngại sâu sắc về thương vong dân thường và kêu gọi các thành viên cộng đồng quốc tế kiềm chế cung cấp vũ khí cho khu vực xung đột.

Việt Nam và Nga đồng thời nhất trí nghiên cứu khả năng thiết lập cơ chế Đối thoại biển song phương nhằm tăng cường tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, tạo cơ chế trao đổi thường xuyên về các vấn đề trên biển và thúc đẩy hợp tác thực chất trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Hai bên khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và phát triển hợp tác cùng có lợi trong nhiều lĩnh vực.