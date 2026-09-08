Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài cho phát triển đất nước

Gặp cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu kết nối, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực kiều bào, nhất là đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học và thế hệ trẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nga. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chiều tối 7/9 (theo giờ địa phương), tại Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Nga luôn đoàn kết, hướng về quê hương và nhận được sự quan tâm của chính quyền sở tại. Quan hệ Việt Nam - Nga tiếp tục được củng cố trên nhiều lĩnh vực; chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng tạo thêm xung lực cho hợp tác song phương.

Đại diện cộng đồng, ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga, khẳng định bà con luôn ý thức gìn giữ hình ảnh đất nước, văn hóa và tiếng Việt; xây dựng cộng đồng “đoàn kết nhưng không khép kín; hội nhập nhưng không hòa tan; thành công đi cùng với trách nhiệm”.

NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI LÀ NGUỒN LỰC CHIẾN LƯỢC QUAN TRỌNG

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao Đại sứ quán cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Liên bang Nga đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đại diện Nhà nước Việt Nam, đồng thời là cầu nối tập hợp, gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Nga. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Thông tin về tình hình trong nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đang đặt mục tiêu phát triển cao, hướng tới tăng trưởng hai chữ số trở lên, thúc đẩy phát triển toàn diện để trở thành nước có thu nhập cao, không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời tạo điều kiện để kiều bào ngày càng gắn bó với quê hương.

Đặc biệt, Bộ Chính trị mới đây đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đại hội XIV và đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy của Đảng.

Theo đó, người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết thời gian tới, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá nhằm kết nối, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực kiều bào, nhất là đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học và thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp gỡ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi đồng bào Việt Nam ở nước ngoài hưởng ứng mạnh mẽ tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW, chủ động tham gia sâu rộng hơn vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Đối với cộng đồng người Việt Nam tại Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn bà con tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau; tích cực hội nhập, chấp hành tốt pháp luật sở tại; xây dựng cộng đồng Việt Nam văn minh, năng động, trách nhiệm và giàu bản sắc.

KẾT NỐI TRI THỨC, KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ THÚC ĐẨY HỢP TÁC KINH TẾ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các nhà khoa học, chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Nga tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, bản lĩnh và trách nhiệm, trở thành lực lượng tiên phong kết nối tri thức, khoa học, công nghệ và các sáng kiến hợp tác mới.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nga tham dự cuộc gặp gỡ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Đối với cộng đồng doanh nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục phát huy vai trò là những hạt nhân thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; kết nối doanh nghiệp hai nước; góp phần mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển của Việt Nam và Liên bang Nga.

Với thế hệ trẻ người Việt Nam tại Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các bạn trẻ luôn nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, không ngừng học tập, làm chủ tri thức mới, tự tin hội nhập quốc tế, tiếp tục viết nên câu chuyện hữu nghị Việt Nam - Nga trong thế kỷ XXI bằng trí tuệ, tinh thần cởi mở, tài năng và trách nhiệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam tại Liên bang Nga tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược; nỗ lực triển khai hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trên tất cả các lĩnh vực.

Cùng với đó, các cơ quan đại diện cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ hoạt động của cộng đồng và các tổ chức hội đoàn, làm tốt hơn công tác bảo hộ công dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo điều kiện để bà con, nhất là thế hệ trẻ, tham gia và đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.