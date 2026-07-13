Khó có sóng lớn, thị trường sẽ biến động mang tính cục bộ

Mặc dù bức tranh kinh tế khá sáng sủa nhưng dòng tiền vẫn thận trọng, phản ánh tính phân hóa và chọn lọc của thị trường ở thời điểm này với những cơ hội ở cổ phiếu đơn lẻ/cục bộ.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán Mỹ khép lại phiên cuối tuần trong sắc xanh khi đà tăng của các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn giúp S&P 500 nối dài chuỗi tăng điểm theo tuần. Tính chung cả tuần, S&P 500 tăng hơn 1%, Nasdaq cũng tăng trên 1%, trong khi Dow Jones giảm 0.5%.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện định giá khoảng 62% khả năng Fed sẽ nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Biên bản cuộc họp Fed tháng 6 cũng cho thấy các nhà hoạch định chính sách có quan điểm chia rẽ theo hướng "diều hâu" hơn khi lo ngại về lạm phát tiếp tục gia tăng.

Nhà đầu tư hiện đang chờ đợi số liệu lạm phát của Mỹ công bố vào tuần tới cũng như phiên điều trần của Chủ tịch Fed Kevin Warsh để có thêm manh mối về định hướng chính sách tiền tệ.

Đối với thị trường trong nước, VN-Index dừng ở 1.828,34 điểm, giảm -33,74 điểm (-1,81%), dưới áp lực điều chỉnh từ các cổ phiếu lớn như: VHM (-4 điểm), VCB (-2,7 điểm), BID (-1,9 điểm), VPB (-1,9 điểm).

Nửa đầu năm 2026 ghi nhận những con số thống kê ấn tượng, thiết lập các cột mốc mới cho nền kinh tế kể từ đầu thế kỷ 21. Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 8,18%, mức cao nhất kể từ năm 2000, cho thấy sự bùng nổ của các động lực tăng trưởng nội tại.

Các định chế tài chính lớn hiện đang duy trì cái nhìn đầy lạc quan về tính chu kỳ và nội lực của Việt Nam, trong đó: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) giữ nguyên dự báo tăng trưởng ở mức 7,2% cho năm 2026 và duy trì đà ổn định 7,0% cho năm 2027. Đây là mức dự báo cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Ngân hàng UOB (Singapore) sau khi chứng kiến các chỉ số thực tế trong nửa đầu năm, UOB đã quyết định nâng mạnh dự báo từ 7,0% lên 8,5%.

Sự tin tưởng này không chỉ dựa trên sự phục hồi kỹ thuật mà còn phản ánh năng lực thích ứng của ngành sản xuất chế biến - chế tạo và hoạt động xuất khẩu.

Với nền tảng vĩ mô 6 tháng đầu năm 2026 vừa được công bố khá tích cực, những lo ngại của thị trường về lạm phát cũng được giải tỏa, thậm chí nhiều khả năng lạm phát đã có dấu hiệu tạo đỉnh, sẽ là điều kiện cần để Chính phủ tự tin kích hoạt một sự xoay trục về chính sách với cường độ mạnh mẽ chưa từng thấy.

Nhận định về triển vọng thị trường tuần tới, chứng khoán MBS cho rằng mặc dù bức tranh kinh tế khá sáng sủa nhưng dòng tiền vẫn thận trọng, phản ánh tính phân hóa và chọn lọc của thị trường ở thời điểm này với những cơ hội ở cổ phiếu đơn lẻ/cục bộ.

Về mặt kỹ thuật, chỉ số VN-Index dao động đi ngang trong biên hẹp 4 phiên vừa qua, mức giảm tập trung chủ yếu ở phiên đầu tuần. Việc thanh khoản tăng và độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán cho thấy danh mục ngắn hạn của nhà đầu tư đang bị thiệt hại dù chỉ số đi ngang.

Cơ hội vẫn có ở cổ phiếu riêng lẻ, mang tính cục bộ thanh vì cả nhóm cổ phiếu. Ví dụ nhóm cổ phiếu dầu khi dù được thông tin hỗ trợ nhưng chốt tuần cũng chỉ còn BSR, OIL giữ được mức tăng. Tương tự đối với nhóm Chứng khoán cũng chỉ có: BVS, MBS, TVS, …, hay Ngân hàng như: MBB, LPB, HDB.

Thống kê cho thấy, tỷ trọng vốn phân bổ ở một số nhóm cổ phiếu có thông tin hỗ trợ có tín hiệu tăng trở lại như: Dầu khí, Bất động sản dân cư, Hóa chất, …

Trong bối cảnh thị trường không có thông tin tác động bất lợi, chỉ số dao động biên hẹp trong xu hướng đi ngang, thanh khoản tăng ở một vài nhóm cổ phiếu, là cơ hội để tiếp tục tích lũy cổ phiếu nhưng chỉ là các cơ hội mang tính cục bộ, thị trường khó có sóng chung.

Đáng chú ý nhất vẫn là nhóm cổ phiếu chứng khoán, mức độ tập trung vốn đang ở mức khá cao và tăng liên tiếp trong 2 tuần gần đây. Dù độ rộng tuần vừa qua cho thấy áp lực cũng giảm trên diện rộng nhưng đa phân các cổ phiếu lớn đã về vùng hỗ trợ hoặc không giảm thêm.

Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu bất động sản dân cư cũng có tín hiệu tích cực từ khối ngoại khi liên tiếp “gom” trong những phiên gần đây sau khi đã giảm khá sâu.

Trong trường hợp tuần tới mạch thông tin vẫn không có gì mới, thị trường sẽ có cơ hội phục hồi kỹ thuật, kiểm tra mức đáy ngắn hạn kể từ đầu năm. Hỗ trợ cho VN-Index ở khu vực đáy tháng 6/26, tương ứng 1.780 – 1.800 điểm, kháng cự ngắn hạn: 1.850 – 1.860 điểm.

Chứng khoán LPS cho rằng trong tuần tới nhiều khả năng thị trường vẫn khó khăn trong nửa đầu tuần, VN-Index có thể lùi về kiểm định vùng hỗ trợ tuần quanh 1.810 điểm trước khi xác nhận xu hướng rõ ràng hơn, do dòng tiền lớn vẫn chờ mùa kết quả kinh doanh quý II thay vì mua đuổi theo tin đồn.

Yếu tố cần theo dõi thêm gồm mùa báo cáo lợi nhuận quý II, diễn biến căng thẳng Mỹ - Iran tại Trung Đông, và phát biểu điều trần của Chủ tịch Fed Kevin Warsh vào ngày 14 – 15/7.

Trong bối cảnh thanh khoản suy yếu và khối ngoại chưa phát tín hiệu đảo chiều, nhà đầu tư ngắn hạn nên hạn chế bắt đáy sớm, kiên nhẫn chờ VN-Index kiểm định thành công vùng hỗ trợ 1.790 – 1.810 điểm với thanh khoản cải thiện trước khi cân nhắc giải ngân trở lại; đồng thời tránh nắm giữ tỷ trọng lớn ở nhóm đang bị bán ròng mạnh và quản trị chặt rủi ro margin trong giai đoạn thị trường còn nhiễu động.

Với nhà đầu tư dài hạn, xu hướng tăng nền tảng chưa bị phá vỡ nên có thể tiếp tục nắm giữ, thậm chí giải ngân thêm khi giá lùi về vùng hỗ trợ mạnh MA20 – MA50 tuần (1.735 – 1.810 điểm), đồng thời theo dõi sát mùa công bố kết quả kinh doanh quý II – đây được xem là chất xúc tác quan trọng nhất giúp thị trường xác định lại xu hướng và mức độ phân hóa giữa các nhóm ngành trong tháng 7.