Khối ngoại bất ngờ mua ròng gần 1.400 tỷ

Điểm yếu lớn nhất của thị trường hiện tại là tiền không có, thanh khoản ba sàn chỉ khớp lệnh hơn 17.500 tỷ đồng trong đó nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ mua ròng 1.385,1 tỷ đồng.

Bất chấp nỗ lực gồng gánh của cổ phiếu VIC, thị trường vẫn chìm sâu vào màu đỏ. VN-Index đóng cửa đánh mất 12,36 điểm lùi về vùng giá 1.828,34 nhưng mức độ sát thương cực lớn. Có tới 212 mã giảm điểm chỉ còn lại 86 cổ phiếu giữ được sắc xanh như VIC, MBB, LPB, MCH, VNM và một vài ngân hàng nhỏ như SSB, NAB, ABB.

Cổ phiếu vốn hóa lớn bốc hơi nặng hơn khi VN30 bay mất 16,29 điểm lùi về vùng 1.970. Ngân hàng giảm sâu hơn 2% ở các mã như TCB, VPB hay trung bình hơn 1% như CTG, HDB, STB, ACB. Trong khi hai mã quốc doanh VCB và BID giảm lần lượt 0,98% và 0,61%.

Chứng khoán cũng bay màu theo như SSI, VIX, HCM, VND. Bất động sản ngoài VIC hiếm hoi thì phần lớn cũng đỏ lửa như VHM, VRE, BCM, NVL, NLG. VỚi nhóm phi tài chính, dầu khí năng lượng sau khi hồi được một phiên nhờ giá dầu thế giới bật tăng trên 5% hôm nay quay xe rớt như GAS đánh mất 2,34%, BSR -3,23%; PVS, PVB, PVC...

Tiêu dùng bán lẻ cũng điều chỉnh nặng như MWG, VPL, PNJ, FRT, MSN. Hàng không vận tải logistics, nguyên vật liệu sản xuất đầu tư công, công nghệ thông tin.... nhuốm màu trong sắc đỏ.

Top các cổ phiếu tác động tiêu cực nhất cho thị trường là VHM, TCB, VPB, GAS, BSR. Chiến tuyến ngược lại có VIC gỡ lại 3,26 điểm.

Điểm yếu lớn nhất của thị trường hiện tại là tiền không có, thanh khoản ba sàn chỉ khớp lệnh hơn 17.500 tỷ đồng trong đó nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ mua ròng 1.385,1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này mua ròng 203,4 tỷ đồng.

Nhóm được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất qua khớp lệnh là Bất động sản và Thực phẩm và đồ uống. Các mã được mua ròng nhiều nhất gồm: VIC, VNM, MBB, HDB, NVL, DXG, NAB, HHV, PDR, HVN.

Ở chiều ngược lại, nhóm Ngân hàng chịu áp lực bán ròng mạnh nhất từ khối ngoại. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm: FPT, VPB, VCB, SSI, VRE, CTG, POW, DCM, ACB.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 1.224,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu chỉ tính giao dịch khớp lệnh, nhóm này vẫn mua ròng 95,7 tỷ đồng.

Xét riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân mua ròng tại 14/18 nhóm ngành, tập trung chủ yếu ở Ngân hàng. Các mã được mua ròng nhiều nhất gồm: ACB, VIX, GMD, VPB, HPG, VCB, VRE, HDB, LPB, PVD.

Ở chiều bán, nhà đầu tư cá nhân bán ròng tại 4/18 nhóm ngành, chủ yếu là Bất động sản và Thực phẩm và đồ uống. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm: VIC, VNM, MBB, DXG, MWG, VSC, BSR, NAB, HCM.

Khối tự doanh bán ròng 253,2 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này bán ròng 232,5 tỷ đồng.

Xét riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng tại 7/18 nhóm ngành. Hai nhóm được mua ròng mạnh nhất là Hàng cá nhân và Ngân hàng. Các mã được mua ròng nhiều nhất trong phiên gồm: MBB, STB, PNJ, HAH, SHB, VPB, TCB, BSR, MCH, LPB.

Ở chiều ngược lại, Bất động sản là nhóm bị bán ròng mạnh nhất. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm: VIC, HPG, ACB, MWG, VNM, FUEVFVND, CTG, NLG, HDB, HHV.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 104,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhóm này bán ròng 66,6 tỷ đồng.

Xét riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng tại 10/18 nhóm ngành, trong đó giá trị bán ròng lớn nhất thuộc về nhóm Thực phẩm và đồ uống. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm: VNM, HDB, GMD, VIX, SHB, PVD, GEX, PNJ, ACB, LPB.

Ở chiều mua, nhóm Công nghệ thông tin ghi nhận giá trị mua ròng lớn nhất. Các mã được mua ròng nhiều nhất gồm: FPT, VIC, MWG, SSI, VPB, HCM, BSR, VIB, DXG, TCB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 4.676,2 tỷ đồng, tăng 54,9% và chiếm 25,1% tổng giá trị giao dịch.

Trong phiên, VIC ghi nhận giao dịch thỏa thuận đáng chú ý với hơn 5,2 triệu cổ phiếu, tương đương 1.144,7 tỷ đồng, được nhà đầu tư nước ngoài mua từ nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Bên cạnh đó, giao dịch thỏa thuận tiếp tục xuất hiện ở cổ phiếu VJC với giá trị 643 tỷ đồng, được thực hiện giữa nhà đầu tư cá nhân trong nước và tổ chức trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng tại các nhóm Bất động sản, Ngân hàng, Thực phẩm, Bán lẻ, Công nghệ thông tin, Hàng cá nhân và Kho bãi; trong khi giảm tại các nhóm Chứng khoán, Xây dựng, Thép, Hóa chất, Thiết bị điện, Dầu khí, Vận tải thủy và Hàng không.

Nếu chỉ tính giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.