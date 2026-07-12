Xu thế dòng tiền: Nhịp điều chỉnh tiếp diễn?

Nguy cơ đổ vỡ đàm phán hòa bình Mỹ - Iran tuần qua đã phủ bóng tâm lý thận trọng lên thị trường chứng khoán. VN-Index có tuần giảm thứ hai liên tiếp và đặc biệt là dòng tiền vẫn cực kỳ thận trọng.

VN-Index và các đường MA20, MA100 và MA200 ngày.

Đóng cửa phiên cuối tuần qua chỉ số đã rơi xuống mức 1818,34 điểm, thấp hơn mức trung bình 20 phiên (MA20). Điều này phát tín hiệu kỹ thuật bất lợi, làm tăng xác suất VN-Index quay lại nhịp điều chỉnh kéo dài từ đỉnh lịch sử giữa tháng 5 khi nhịp hồi cuối tháng 6 đã kết thúc.

Tuy vậy các chuyên gia vẫn cho rằng cần thêm thời gian để kiểm chứng thêm vì áp lực bán tuần qua không thực sự mạnh. Trước mắt VN-Index có thể kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1800 điểm tương đương vùng đáy ngắn hạn đầu tháng 6.

Đánh giá về các yếu tố tác động tiêu cực, các chuyên gia cũng khá lo ngại câu chuyện xung đột Trung Đông bùng phát trở lại. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư không đến mức hoảng loạn mà mang nét tái cơ cấu, giảm tỷ trọng, giảm đòn bẩy để giảm rủi ro hơn là bán tháo.

Các chuyên gia cũng cho rằng với bức tranh còn chưa rõ ràng, nhà đầu tư có xu hướng chờ đợi kết quả kinh doanh thực tế được công bố, hơn là đầu cơ đón đầu. Mặt khác, kết quả kinh doanh quý 2 cũng khó tạo được “con sóng” thực sự mà dòng tiền sẽ chỉ lựa chọn có trọng điểm.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Điều khiến giới đầu tư lo lắng nhất tuần qua là nguy cơ đổ vỡ đàm phán hòa bình Mỹ - Iran khi xung đột bùng phát trở lại. Anh chị đánh giá phản ứng của thị trường như thế nào?

Thanh khoản thấp của nhóm VN30 phản ánh dòng tiền tổ chức vẫn đang duy trì trạng thái quan sát. Kết quả kinh doanh quý 2 chưa được phản ánh đầy đủ, trong khi triển vọng của nhiều doanh nghiệp vẫn cần thêm thời gian để đánh giá trong bối cảnh môi trường kinh doanh còn nhiều biến số. Vì vậy, các nhà đầu tư chuyên nghiệp có xu hướng chờ thêm dữ liệu trước khi đưa ra quyết định giải ngân với quy mô lớn.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Phản ứng của nhà đầu tư tuần qua trước nguy cơ đổ vỡ đàm phán Mỹ – Iran rất nhanh chóng nhưng chưa có tín hiệu thấy tâm lý hoảng loạn diện rộng. Sau tuyên bố ngày 8/7 của ông Trump rằng bản ghi nhớ ngừng bắn “đã chấm dứt”, giá dầu WTI và Brent tăng lần lượt 7,1% và 7,5%, do lo ngại gián đoạn nguồn cung tại Vịnh Ba Tư. Ngược lại, vàng và trái phiếu cùng giảm do thị trường lo giá năng lượng cao sẽ làm gia tăng lạm phát và khiến Fed duy trì lãi suất cao lâu hơn.

Theo nhiều nhà quan sát, kịch bản vẫn nghiêng về hành động giữa hai bên là một hành động để gây sức ép đàm phán hơn là tái khởi động xung đột như giai đoạn trước. Vì vậy, trước hết chúng ta cần theo dõi vấn đề quyền kiểm soát và phí quá cảnh tại eo biển Hormuz có thể quyết định liệu căng thẳng chỉ mang tính tạm thời hay kéo dài.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Phản ứng của thị trường tuần qua cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn khá thận trọng trước các rủi ro bên ngoài. Dù thông tin về căng thẳng Mỹ - Iran khiến tâm lý giao dịch bị ảnh hưởng, áp lực bán chủ yếu xuất phát từ sự dè dặt của dòng tiền hơn là hoạt động bán tháo trên diện rộng. Điều này thể hiện qua việc thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp, cho thấy nhà đầu tư đang lựa chọn quan sát thay vì phản ứng quyết liệt.

Bên cạnh đó, thị trường trong nước hiện chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố, đặc biệt là mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2 đang đến gần. Vì vậy, diễn biến của VN-Index không chỉ phản ánh rủi ro địa chính trị mà còn cho thấy tâm lý chờ đợi để đánh giá triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp. Nếu căng thẳng leo thang và kéo dài, các nhóm ngành nhạy cảm như dầu khí hay vận tải có thể biến động mạnh hơn. Ngược lại, nếu rủi ro bên ngoài dần hạ nhiệt, yếu tố quyết định xu hướng thị trường sẽ quay trở lại với các yếu tố nội tại như kết quả kinh doanh và dòng tiền.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Trong tuần qua thị trường tài chính thế giới có diễn biến kém tích cực, chịu áp lực điều chỉnh mạnh sau thông tin xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại với nguy cơ kết thúc thỏa thuận hòa bình. Thị trường Việt Nam cũng có diễn biến kém tích cực khi VN-Index kết thúc tuần giảm 1,81% so với tuần trước và không giữ được đường hỗ trợ xu hướng tăng trưởng ngắn hạn.

Tôi đánh giá phản ứng của thị trường là khá tiêu cực trên hầu hết các nhóm ngành. Thị trường phục hồi với thanh khoản thấp, giá tăng khối lượng giao dịch giảm, trong khi giá giảm, khối lượng giao dịch tăng. Tâm lý nhà đầu tư ngắn hạn trở nên bi quan hơn với diễn biến của thị trường với áp lực bán dừng lỗ, giảm tỉ trọng đầu cơ, đòn bẩy ngắn hạn gia tăng. Trong bối cảnh thông tin dự nợ ký quỹ cuối quý 2/2026 của các công ty chứng khoán vẫn tăng mạnh so với quý 1.

Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Phòng Tư vấn đầu tư cá nhân, Trung tâm phân tích Chứng khoán Rồng Việt

Theo cảm nhận của tôi, nguy cơ đổ vỡ đàm phán hòa bình Mỹ - Iran khi xung đột bùng phát trở lại tuy ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường nhưng mới chỉ là một phần câu chuyện. Nguyên nhân khác có thể kể đến như diễn biến sụt giảm bất ngờ của một số cổ phiếu trong tuần qua cũng có tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, việc Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) tổ chức phiên điều trần công khai về đề xuất áp thuế theo Điều 301 đối với khoảng 60 nền kinh tế cũng khiến dòng tiền trên thị trường trở nên thận trọng để chờ đợi các kết quả chính thức. Sự cộng hưởng của các yếu tố bất định đang đặt thị trường vào một thử thách tâm lý lớn.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thị trường có tuần sụt giảm thứ hai liên tiếp và VN-Index đã rơi xuống dưới đường trung bình 20 ngày, kết hợp với sự suy yếu của các cổ phiếu dẫn dắt như VIC, VHM và ngân hàng, khiến tín hiệu kỹ thuật trở nên bất lợi. Theo anh chị liệu VN-Index có quay lại nhịp điều chỉnh?

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Với tín hiệu giá của VN-Index rơi xuống dưới đường trung bình 20 ngày, dẫn đến xu hướng ngắn hạn của VN-Index trở nên suy yếu. Tuy nhiên như đã phân tích chỉ số VN-Index chủ yếu vẫn đang chịu ảnh hưởng lớn của các cổ phiếu nhóm VinGroup, với VIC, VHM vẫn giao dịch trên đường trung bình 20 ngày. Do đó trong trường hợp kém tích cực nếu VHM, VIC rơi xuống đường trung bình 20 ngày trong thời gian đến, thì VN-Index có thể tiếp tục nhịp điều chỉnh với vùng hỗ trợ gần nhất 1770 điểm - 1800 điểm, tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 6/2026.

Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Phòng Tư vấn đầu tư cá nhân, Trung tâm phân tích Chứng khoán Rồng Việt

Trong tuần qua, việc VN-Index đánh mất vùng 1856 – 1860 điểm vào phiên 6/7/2026 đã khiến thị trường mất trạng thái cân bằng, đồng thời làm gia tăng rủi ro chuyển hướng giảm. Dù vậy, nhờ tác động nâng đỡ của đường MA(20) tại thời điểm đó, chỉ số đã tránh được một nhịp trượt điểm sâu. Sau nhịp hồi phục kỹ thuật và vấp phải áp lực cản tại chính vùng 1856 – 1860 điểm này, diễn biến suy yếu đã quay trở lại.

Đây là tín hiệu kỹ thuật cảnh báo nguy cơ thị trường có thể tái diễn xu hướng điều chỉnh. Tuy nhiên, trước mắt chúng ta cần kiên nhẫn quan sát động thái cung cầu quanh đường MA(20) tuần (tương ứng vùng 1810 điểm) để có thêm cơ sở để đánh giá chính xác về rủi ro nói trên.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

VN-Index đang trải qua một nhịp điều chỉnh trong biên độ hẹp hơn và tình trạng đã kéo dài trong 1-2 tháng trở lại đây. Kết phiên 10/7/2026, chỉ số giảm 12,36 điểm xuống 1828,34 điểm và mất MA20, nhưng thanh khoản thấp hơn bình quân 20 phiên cho thấy áp lực chủ yếu đến từ hoạt động chốt lời và tâm lý thận trọng tại vùng đỉnh, chưa phản ánh trạng thái bán mạnh. Dòng tiền cũng chưa rút khỏi thị trường mà đang luân chuyển từ ngân hàng, bất động sản và chứng khoán sang nhóm dầu khí.

Các chỉ báo RSI, MFI vẫn ở vùng trung tính, vùng hỗ trợ của VN-Index nằm tại 1800–1810 điểm, tương ứng MA100 và đáy tháng 6. Vì vậy, nếu khu vực này được giữ vững và thanh khoản không suy yếu thêm, VN-Index nhiều khả năng chỉ đang tích lũy trước mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo tôi, việc VN-Index đánh mất MA20 ở cuối tuần chỉ là tín hiệu xác nhận rõ hơn cho trạng thái suy yếu đã xuất hiện từ đầu tuần, khi chỉ số phá vỡ MA50 và chưa thể phục hồi trở lại trên ngưỡng này. Điều đó cho thấy áp lực điều chỉnh đang dần chiếm ưu thế, trong khi lực cầu vẫn chưa đủ mạnh để hấp thụ lượng cung gia tăng.

Nếu trạng thái này tiếp tục kéo dài và dòng tiền vẫn duy trì sự dè dặt, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục mở rộng nhịp điều chỉnh. Trước mắt, khu vực 1800 điểm sẽ là vùng hỗ trợ quan trọng cần theo dõi. Trong trường hợp lực cầu không cải thiện và vùng hỗ trợ này bị xuyên thủng, chỉ số có thể lùi về vùng hỗ trợ mạnh hơn quanh 1750 điểm để tìm điểm cân bằng.

Theo tôi một nhịp tăng bền vững và lan tỏa hơn có thể phải chờ đến quý 3, khi căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt rõ rệt và dòng vốn đón đầu nâng hạng FTSE Russell bắt đầu quay trở lại.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thanh khoản tiếp tục duy trì ngưỡng rất thấp tuần qua, trong đó nhóm blue-chips VN30 cũng giao dịch rất yếu. Điều này cho thấy các nhà đầu tư lớn, tổ chức cũng đang thận trọng. Có vẻ kết quả kinh doanh quý 2 vẫn chưa đủ để các nhà đầu tư chuyên nghiệp đặt cược, dù giá dầu hiện tại không còn “nóng” như giai đoạn trước thỏa thuận ngừng bắn?

Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Phòng Tư vấn đầu tư cá nhân, Trung tâm phân tích Chứng khoán Rồng Việt

Thanh khoản duy trì ở mức thấp, trong đó nhóm blue-chips VN30 cũng giao dịch yếu, cho thấy dòng tiền của các nhà đầu tư lớn, tổ chức vẫn đang giữ tâm lý thận trọng. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc kết quả kinh doanh quý 2/2026 không đủ hấp dẫn, mà phản ánh việc các nhà đầu tư có xu hướng chờ đợi số liệu thực tế và phản ứng của thị trường khi doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính.

Bên cạnh đó, VN-Index vẫn đang dao động gần vùng đỉnh lịch sử nên hoạt động giải ngân mới trở nên chọn lọc hơn. Dù giá dầu hiện tại không còn “nóng” như giai đoạn trước thỏa thuận ngừng bắn, thị trường cũng chưa xuất hiện thêm chất xúc tác đủ mạnh để dòng tiền quay trở lại quyết liệt.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Thanh khoản thấp của nhóm VN30 phản ánh dòng tiền tổ chức vẫn đang duy trì trạng thái quan sát nhiều hơn là chủ động gia tăng tỷ trọng. Thời điểm hiện tại, kết quả kinh doanh quý 2 chưa được phản ánh đầy đủ, trong khi triển vọng của nhiều doanh nghiệp vẫn cần thêm thời gian để đánh giá trong bối cảnh môi trường kinh doanh còn nhiều biến số. Vì vậy, các nhà đầu tư chuyên nghiệp có xu hướng chờ thêm dữ liệu trước khi đưa ra quyết định giải ngân với quy mô lớn.

Bên cạnh đó, việc giá dầu hạ nhiệt sau giai đoạn căng thẳng địa chính trị giúp giảm bớt rủi ro đối với lạm phát. Tuy nhiên, thị trường vẫn cần thêm thời gian để theo dõi liệu xu hướng này có thực sự phản ánh vào số liệu CPI trong những tháng tới hay không. Chỉ khi áp lực lạm phát được cải thiện rõ nét, kỳ vọng về môi trường lãi suất và thanh khoản mới có cơ sở được củng cố.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Thanh khoản tuần qua duy trì ở mức thấp, trong khi giao dịch phái sinh suy giảm mạnh, cho thấy dòng tiền lớn đang thận trọng hơn. Tuy nhiên, giá trị bán ròng hơn 2.800 tỷ đồng của khối ngoại trong phiên 6/7 chủ yếu đến từ một giao dịch thỏa thuận riêng lẻ tại VIC, nên chưa thể xem là tín hiệu rút vốn đồng loạt. Trong khi nhà đầu tư trong nước có xu hướng chờ kết quả kinh doanh quý 2 để xác nhận triển vọng lợi nhuận, thì khối ngoại vẫn đang duy trì đà bán ròng. Dù ngân hàng, bán lẻ và vật liệu xây dựng được kỳ vọng tích cực, một số nhóm như phân bón và dầu khí vẫn tiềm ẩn rủi ro dự phòng hàng tồn kho…

Vì vậy, thị trường hiện nghiêng về trạng thái chờ xác nhận hơn là bước vào chu kỳ phân phối mạnh, và thanh khoản chỉ có thể cải thiện rõ rệt khi các doanh nghiệp đầu ngành công bố kết quả vượt kỳ vọng, tạo hiệu ứng lan tỏa sang nhóm vốn hóa lớn và dòng vốn ngoại.

Tôi cho rằng trạng thái phân hóa theo đó sẽ tiếp diễn, dòng tiền dự kiến tập trung chủ yếu vào những nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng biệt, duy trì được nền tích lũy chặt chẽ hoặc có cấu trúc kiểm định hỗ trợ thành công.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Thanh khoản thị trường tiếp tục ở mức thấp trong tuần qua với khối lượng giao dịch chỉ khoảng 65% mức trung bình trên sàn HoSE. Thị trường không có nhiều cơ hội tăng trưởng tốt trong khi chỉ số vẫn chịu ảnh hưởng chi phối của một vài cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trong khi khối ngoại vẫn bán ròng liên tiếp, các nhà đầu tư tổ chức như các quỹ ETF vẫn chịu áp lực rút vốn ròng liên tiếp trong 32 tháng qua. Do đó dòng tiền của nhà đầu tư tổ chức vẫn chưa cải thiện. Đây là một trong áp lực chính trên thị trường hiện nay, khó có thể đặt cược khi vẫn chịu áp lực rút vốn liên tiếp. Mặc dù rất nhiều cổ phiếu chịu áp lực điều chỉnh mạnh, tích lũy trong thời gian kéo dài.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Những diễn biến mới về xung đột Trung Đông vẫn căng thẳng và đàm phán hòa bình khó tiến triển đang lấn át kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 2. Sau mạch báo cáo lợi nhuận thị trường lại bước vào giai đoạn “trũng thông tin”. Anh chị dự báo liệu thị trường có “sóng” trong ngắn hạn?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo tôi, khả năng xuất hiện một nhịp tăng mạnh trên diện rộng trong ngắn hạn là chưa cao. Sau mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2, thị trường nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn thiếu vắng thông tin hỗ trợ mới, trong khi các yếu tố bên ngoài như căng thẳng địa chính trị và chính sách của các ngân hàng trung ương lớn vẫn sẽ tiếp tục ảnh hưởng.

Dù vậy, điều đó không đồng nghĩa thị trường sẽ thiếu cơ hội. Tôi cho rằng dòng tiền sẽ vận động theo mô hình chữ K, khi nhánh đi lên vẫn tập trung ở một số doanh nghiệp và nhóm ngành có câu chuyện hỗ trợ rõ ràng, trong khi phần còn lại của thị trường vẫn chịu áp lực điều chỉnh.

Thực tế trong tuần qua, dòng tiền vẫn duy trì hoạt động tích cực tại một số cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng và chứng khoán, cho thấy cơ hội vẫn hiện hữu nhưng mang tính chọn lọc cao. Vì vậy, thay vì kỳ vọng một “con sóng” lan tỏa trên diện rộng, nhà đầu tư nên ưu tiên chiến lược lựa chọn cổ phiếu và tập trung vào những nhóm vẫn đang thu hút được dòng tiền.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Bên cạnh các quỹ ETF vẫn chịu áp lực rút ròng, dẫn đến áp lực bán trên thị trường. Với những diễn biến trong những phiên cuối tuần qua, cho thấy rằng nhà đầu tư cá nhân cũng chịu áp lực bán giảm mạnh dư nợ ký quỹ khi nhiều mã cổ phiếu giảm mạnh với khối lượng đột biến, áp lực dừng lỗ ngắn hạn gia tăng mạnh.

Do đó, trước khi dự báo “sóng” ngắn hạn nếu có, cần theo dõi thêm thanh khoản, cung cầu trên thị trường. Thị trường chỉ kỳ vọng có sóng ngắn hạn nếu áp lực cung, áp lực margin giảm mạnh. Đồng thời áp lực bán ròng của khối ngoại giảm dần. Với diễn biến hiện nay, nhà đầu tư nên duy trì tỉ trọng cân bằng, chờ xu hướng thị trường, lực cầu cải thiện.

Trong trường hợp kém tích cực nếu VHM, VIC rơi xuống đường trung bình 20 ngày trong thời gian tới thì VN-Index có thể tiếp tục nhịp điều chỉnh với vùng hỗ trợ gần nhất 1770 điểm - 1800 điểm, tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 6/2026.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Khả năng VN-Index hình thành một nhịp tăng đồng thuận trên diện rộng trong ngắn hạn là khá thấp, trong khi kịch bản sóng cục bộ theo từng nhóm ngành và cổ phiếu có xác suất cao hơn. Nguyên nhân đến từ sự cộng hưởng giữa rủi ro địa chính trị tại Trung Đông và mùa kết quả kinh doanh quý 2 có mức độ phân hóa lớn, khi ngân hàng, bán lẻ, vật liệu xây dựng và thực phẩm – đồ uống được kỳ vọng tích cực, nhưng phân bón và dầu khí trung nguồn có thể chịu áp lực dự phòng hàng tồn kho.

Trong bối cảnh thanh khoản còn yếu và khối ngoại tiếp tục bán ròng, VN-Index nhiều khả năng dao động trong vùng 1800–1900 điểm thay vì bứt phá mạnh. Cơ hội ngắn hạn chủ yếu đến từ hoạt động cơ cấu danh mục VN30 và các cổ phiếu có kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng, thay vì xu hướng tăng chung của thị trường. Một nhịp tăng bền vững và lan tỏa hơn có thể phải chờ đến quý 3, khi căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt rõ rệt và dòng vốn đón đầu nâng hạng FTSE Russell bắt đầu quay trở lại.

Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Phòng Tư vấn đầu tư cá nhân, Trung tâm phân tích Chứng khoán Rồng Việt

Trên quan điểm cá nhân, sau khi mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2 khép lại, thị trường có thể rơi vào giai đoạn “trũng thông tin", trong khi những diễn biến địa chính trị như xung đột Trung Đông hay chính sách của Fed có thể vẫn còn khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng. Vì vậy, khả năng xuất hiện một “sóng tăng” lan tỏa trên diện rộng trong ngắn hạn là không cao. Thay vào đó, thị trường có thể tiếp tục dao động theo hướng đi ngang (sideway) sẵn có, chỉ số sẽ chuyển hướng hồi phục sau khi tìm được điểm cân bằng và xác nhận hỗ trợ thành công. Trạng thái phân hóa theo đó sẽ tiếp diễn, dòng tiền dự kiến tập trung chủ yếu vào những nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng biệt, duy trì được nền tích lũy chặt chẽ hoặc có cấu trúc kiểm định hỗ trợ thành công.

Để hình thành một nhịp tăng tốt và bền vững hơn, thị trường sẽ cần thêm những chất xúc tác đủ lớn như dòng tiền cải thiện rõ rệt tại nhiều nhóm cổ phiếu, chính sách hỗ trợ mới hoặc các tín hiệu tích cực từ môi trường quốc tế.