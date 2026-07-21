Giá vàng trong nước "nằm im" ở mức thấp nhất trong 6 tuần

Trong phiên sáng 21/7, giá giao dịch vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 tại các thương hiệu đồng loạt nằm im sau khi giảm tới 2 triệu đồng/lượng chốt phiên hôm qua (20/7). Giá bán vàng miếng SJC trở lại mốc 146 triệu đồng/lượng, ngưỡng thấp nhất trong 6 tuần …

Giá bán vàng miếng SJC trở lại mốc 146 triệu đồng/lượng - Ảnh: VnEconomy

Sau nhịp giảm mạnh tới 2 triệu đồng/lượng trong phiên đầu tuần (20/7), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh đồng loạt chững lại. Ngay khi mở cửa phiên sáng, giá bán vàng miếng vẫn duy trì ổn định ở mức 146 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9 giờ 30 phút ngày 21/7, giá mua vàng miếng tại Công ty SJC giữ nguyên ở mức 143 triệu đồng/lượng và giá bán là 146 triệu đồng/lượng, không đổi so với giá chốt phiên hôm qua (20/7).

Mức giá giao dịch 143 triệu – 146 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại các hệ thống lớn khác như DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải. So với giá chốt phiên 20/7, giá mua, bán vàng miếng tại các đơn vị trên vẫn giữ nguyên.

Giá bán vàng miếng SJC tại PNJ và Bảo Tín Minh Châu đều neo ở ngưỡng 146 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vào niêm yết lần lượt tại 142,5 triệu đồng/lượng và 142,6 triệu đồng/lượng.

Trong hơn nửa đầu tháng 7 (1 – 21/7), giá vàng miếng tại các đơn vị kinh doanh nhìn chung đều giữ xu hướng giảm. Giá bán vàng miếng SJC trong phiên sáng nay (21/7) quay lại vùng giá thấp nhất trong 1 tháng rưỡi, ở mức 146 triệu đồng/lượng. So với đầu tháng, giá mua, bán vàng miếng SJC giảm tới 6 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 20/7, giá mua, bán vàng miếng tại PNJ vẫn không đổi trong khi giá mua vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu tăng 200 nghìn đồng/lượng còn giá bán giảm tới 900 nghìn đồng/lượng.

Trong khi đó, diễn biến giá vàng miếng SJC tại khu vực phía Nam ghi nhận sự trái chiều.

Dù ghi nhận tới 4 nhịp tăng, giảm đan xen chỉ trong 1 tiếng đầu mở đầu, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng vẫn giữ nhịp ổn định so với phiên 20/7. Tính đến 9 giờ 30 phút, thương hiệu này neo giá mua vàng miếng ở ngưỡng 143 triệu đồng/lượng trong khi giá bán là 145 triệu đồng/lượng.

Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất điều chỉnh giảm giá mua, bán vàng miếng SJC trong phiên sáng nay. Giá mua, bán vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch tại mức 142,5 triệu – 145,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Diễn giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC trong tháng 7/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Cùng chung xu hướng đi ngang, cập nhật bảng giá tại hầu hết các đơn vị kinh doanh, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” gần như không thay đổi so với phiên 20/7. Duy chỉ có hai doanh nghiệp phía Nam điều chỉnh tăng giá giao dịch, nới khoảng cách giữa thương hiệu niêm yết giá bán cao nhất và giá bán thấp nhất lên hơn 15 triệu đồng/lượng.

Tại TP. Hồ Chí Minh, sau khi giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 1 triệu đồng/lượng đối với chiều bán trong phiên 20/7, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm đảo chiều tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán ngay khi mở cửa phiên sáng.

Tính đến 9 giờ 30 phút, thương hiệu này niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ổn định ở mức 128 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 131,5 triệu đồng/lượng. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu có giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” thấp nhất trên thị trường.

Ngược lại, Bảo Tín Minh Châu là doanh nghiệp niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất trên thị trường trong phiên sáng nay. Giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 142,6 triệu – 146,6 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng, tăng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới trong phiên 21/7. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trong khi đó, mở cửa phiên sáng, Công ty SJC đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 141,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 145 triệu đồng/lượng. Tính đến 9 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên 20/7, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu vẫn giữ nguyên đối với cả hai chiều mua và bán.

Mức giá giao dịch 141,5 triệu – 145 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Phú Quý đối với giá vàng nhẫn 9999 trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 20/7, giá vàng nhẫn tròn trơn tại doanh nghiệp này vẫn không đổi ở cả hai chiều.

Giá bán vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ cũng neo ở mức 145 triệu đồng/lượng trong khi giá mua là 141 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên sáng, đồng thời đi ngang so với giá chốt phiên 20/7.

DOJI vẫn niêm yết giá giao dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ổn định ở mức 142 triệu – 146 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng (mua – bán). Tính đến 9 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Giá mua, bán vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng không ghi nhận nhịp điều chỉnh nào trong phiên sáng nay

Thương hiệu này vẫn giữ nguyên giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 142,4 triệu – 146,4 triệu đồng/lượng (mua – bán) ngay khi mở cửa phiên sáng. Tính đến 9 giờ 30 phút, doanh nghiệp này vẫn duy trì ổn định mức giá giao dịch trên.