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Khởi công dự án hoàn chỉnh cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới hơn 21.000 tỷ đồng

D Dũng Huỳnh

Sáng 30/6, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với liên danh nhà đầu tư tổ chức khởi công Dự án đầu tư hoàn chỉnh cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới (CT.07) theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng...

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh dự án có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Theo Phó Thủ tướng, phát triển kết cấu hạ tầng tiếp tục là một trong ba đột phá chiến lược, trong đó hạ tầng giao thông đường bộ được ưu tiên đầu tư đi trước một bước để dẫn dắt phát triển kinh tế.

Phó Thủ tướng cho biết tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới có vai trò là trục giao thông huyết mạch của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, góp phần giảm áp lực cho Quốc lộ 3, rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics, tăng cường kết nối liên vùng, đồng thời củng cố quốc phòng, an ninh và kết nối với các hành lang kinh tế quốc tế.

Để dự án hoàn thành đúng tiến độ, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành kịp thời tháo gỡ các khó khăn trong quá trình triển khai; tỉnh Thái Nguyên tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Đồng thời, địa phương cần rà soát quy hoạch các khu công nghiệp, khu công nghệ cao và các trung tâm logistics dọc tuyến để phát huy tối đa hiệu quả của dự án, coi tuyến cao tốc không chỉ là công trình giao thông mà còn là hành lang phát triển kinh tế của cả vùng.

Nhà đầu tư, các nhà thầu và đơn vị tư vấn được yêu cầu huy động đầy đủ nguồn lực, thiết bị hiện đại, bảo đảm chất lượng và tiến độ thi công.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại Lễ khởi công.
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại Lễ khởi công. 

Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, cho rằng dự án sẽ mở ra không gian phát triển mới cho khu vực Trung du và miền núi phía Bắc khi tăng cường kết nối giữa Thái Nguyên với Hà Nội và các trung tâm kinh tế trọng điểm phía Bắc, đồng thời tạo nền tảng kết nối với tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn và xa hơn là Cao Bằng trong tương lai.

Lãnh đạo tỉnh nhận định khi hạ tầng giao thông được hoàn thiện, nguồn lực đầu tư sẽ được khơi thông, góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại và dịch vụ; nâng cao khả năng thu hút đầu tư, tạo việc làm và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Tỉnh Thái Nguyên cũng cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ các khó khăn phát sinh để dự án được triển khai đúng tiến độ.

Đại diện liên danh nhà đầu tư, ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành (Phương Thành Tranconsin), cho biết sau nhiều năm khai thác, tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và tuyến Thái Nguyên - Chợ Mới đã phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội khu vực. Tuy nhiên, do mới được đầu tư theo quy mô phân kỳ, nhiều hạng mục chưa hoàn chỉnh theo quy hoạch, trong khi lưu lượng phương tiện tăng nhanh khiến năng lực khai thác và an toàn giao thông chịu nhiều áp lực.

Theo ông Khôi, việc đầu tư hoàn chỉnh tuyến cao tốc là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao năng lực vận tải, bảo đảm an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu phát triển trong dài hạn. Đây cũng là mắt xích quan trọng trong mạng lưới cao tốc quốc gia, tăng cường kết nối với các hành lang kinh tế, trung tâm logistics và các cửa ngõ giao thương của khu vực. Sau khi hoàn thành, toàn tuyến sẽ được khai thác đồng bộ theo tiêu chuẩn đường cao tốc hiện đại.

Theo thiết kế, dự án có điểm đầu tại khu vực xã Thư Lâm (Hà Nội) và điểm cuối kết nối với tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn tại nút giao Thanh Bình. Trong đó, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên sẽ được hoàn chỉnh theo quy mô 6 làn xe cao tốc với nền đường rộng 34,5 m; đoạn Thái Nguyên - Chợ Mới được đầu tư hoàn chỉnh theo quy mô 4 làn xe cao tốc.

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