Gần 31.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong quý 3/2026

Hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 5 đi ngang so với tháng 4, với tổng giá trị phát hành đạt 52,9 nghìn tỷ đồng giảm 23,6% so với cùng kỳ, theo số liệu thống kê từ MBS.

Nhóm Ngân hàng quay trở lại dẫn dắt thị trường với giá trị phát hành tăng 70% so với tháng 4, đạt 32,8 nghìn tỷ đồng (-32,3% so với cùng kỳ). Các ngân hàng có tổng giá trị phát hành lớn nhất trong tháng bao gồm: MBB (9 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 36–120 tháng, lãi suất 8,2–8,3%), TCB (8 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 24–36 tháng, lãi suất 8,4%) và OCB (3 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 24–36 tháng, lãi suất 8,5–8,6%).

Ở chiều ngược lại, giá trị phát hành của nhóm Bất động sản giảm mạnh 49,4% so với tháng 4, đạt 15,4 nghìn tỷ đồng (+23% so với cùng kỳ). Lãi suất bình quân gia quyền của nhóm Bất động sản trong tháng 5 tăng mạnh 3,2 điểm phần trăm so với tháng trước, đạt 12,5%.

Nguyên nhân chủ yếu là do đợt phát hành quốc tế với lãi suất 5,5% của Tập đoàn Vingroup (chiếm 30% giá trị phát hành của nhóm) đã kéo mặt bằng lãi suất tháng 4 giảm đáng kể; trong khi đó, các đợt phát hành quy mô lớn trong tháng 5 đều ghi nhận mức lãi suất 12,5%/năm. Theo đó, lãi suất thị trường chung tăng lên mức 9,7% (+0,7 điểm phần trăm so với tháng 4).

Về phương thức phát hành, phát hành riêng lẻ tiếp tục áp đảo với tỷ trọng lên tới 95% giá trị phát hành trong nước, tương đương 50,2 nghìn tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt gần 147,4 nghìn tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ. Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp bình quân gia quyền trong 5 tháng đầu năm 2026 ước đạt khoảng 9%, cao hơn mức 7,3% của năm 2025.

Bất động sản là nhóm ngành có giá trị phát hành cao nhất với 69,8 nghìn tỷ đồng (+159,4% so với cùng kỳ), chiếm 47,4% tổng giá trị phát hành, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ. Lãi suất bình quân gia quyền ở mức 9,5%, kỳ hạn bình quân 4 năm.

Các doanh nghiệp có giá trị phát hành lớn nhất từ đầu năm đến nay gồm: Công ty Cổ phần Vinhomes (15 nghìn tỷ đồng), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Marina Center (10,2 nghìn tỷ đồng) và Tập đoàn Vingroup (9,2 nghìn tỷ đồng).

Nhóm Ngân hàng chiếm tỷ trọng 43,2% với tổng giá trị phát hành đạt 63,6 nghìn tỷ đồng (-36,9% so với cùng kỳ). Lãi suất bình quân gia quyền ở mức 8,3%/năm, kỳ hạn bình quân 4,8 năm.

Các ngân hàng có giá trị phát hành lớn nhất gồm: TCB (16 nghìn tỷ đồng), MBB (10,8 nghìn tỷ đồng) và OCB (5,9 nghìn tỷ đồng).

Ước khoảng 30,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong quý 3/2026. Theo đó, MBS ước tính khoảng 30,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong quý 3/2026, giảm 47% so với cùng kỳ, tập trung chủ yếu ở nhóm Bất động sản với khoảng 61%, tương đương 18,9 nghìn tỷ đồng.

Về tình hình chậm trả, tháng 5 ghi nhận 2 mã trái phiếu chậm thanh toán gốc/lãi với giá trị chậm trả gần 213 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 5, tổng giá trị phát hành của các trái phiếu đang chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán ước đạt khoảng 31,5 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 2,3% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp toàn thị trường.

Giá trị trái phiếu doanh nghiệp mua lại trước hạn trong tháng 5 đạt khoảng 39,7 nghìn tỷ đồng (+82,5% so với cùng kỳ).

Nhóm Ngân hàng chiếm 93,7% với giá trị mua lại khoảng 37,2 nghìn tỷ đồng (gấp 3,5 lần so với cùng kỳ). Nhóm Bất động sản ghi nhận giá trị mua lại 2,4 nghìn tỷ đồng (-77,4% so với cùng kỳ), chiếm 6,2% tổng giá trị mua lại trong tháng.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, khoảng 81,6 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đã được mua lại trước hạn (+32,8% so với cùng kỳ), với đóng góp chủ yếu đến từ giá trị mua lại của nhóm Ngân hàng (chiếm 80,6% tổng giá trị mua lại, +211% so với cùng kỳ).