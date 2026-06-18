Dòng tiền “co lại”, thanh khoản cực thấp, khối ngoại rút ròng ngàn tỷ

Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
VN-Index suy yếu không nhiều trong phiên chiều do khả năng nâng
đỡ mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu Vin. VHM, VRE, VIC kịch trần chắc chắn đã là một đảm
bảo tốt. Không chỉ vậy, VPL còn mạnh thêm 1,11% so với giá chốt buổi sáng, đóng
cửa tăng 1,9% so với tham chiếu. Chỉ riêng 4 mã nhóm Vin đã đem về gần 34 điểm
trong khi chỉ số tăng tổng cộng 24,27 điểm.
Thống kê rổ VN30 cho thấy chiều nay có 17 mã tụt giá so với
phiên sáng, 10 mã có cải thiện. Độ rộng sàn HoSE cuối ngày ghi nhận 90 mã tăng/205
mã giảm, kém hơn hẳn phiên sáng (100 mã tăng/156 mã giảm). Điều này phản ánh vào
biên độ chỉ số, VN-Index đóng cửa tăng 1,34% trong khi chốt phiên sáng tăng
1,62%.
Dù độ rộng nhóm blue-chips kém, nhiều mã hạ độ cao về cuối, nhưng
may mắn là những cổ phiếu giảm sâu nhất có tác động vốn hóa hạn chế. VJC giảm
3,82%, STB giảm 1,66%, TPB giảm 1,52%, HPG giảm 1,46%, SAB giảm 1,23%, CTG giảm
1,02% là những mã yếu nhất. Trong số này chỉ có CTG và HPG là thuộc Top 10 vốn
hóa của VN-Index.
Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cổ phiếu nói
chung suy yếu phiên chiều là dòng tiền đã giảm cường độ. Giao dịch tại rổ VN30
giảm tới 23% so với phiên sáng trong khi toàn sàn HoSE giảm 8,9%. Buổi sáng tiền
chạy vào VIC, VRE và VHM rất lớn nhưng đến chiều giá đã kịch trần nên không tăng
thêm được. VIC giảm thanh khoản khoảng 25% so với phiên sáng trong khi VHM chỉ giao
dịch bằng khoảng 8%, VRE giao dịch khoảng 9%.
Các cổ phiếu vừa và nhỏ điều chỉnh diện rộng, trong 205 mã đỏ
có 88 mã giảm quá 1% (VN30 chỉ đóng góp 6 mã). Sức ép bán ra xuất hiện ở khá
nhiều cổ phiếu như GEX giảm 1,77% với 329,8 tỷ đồng; VND giảm 1,65% với 238,5 tỷ;
CII giảm 1,12% với 188,8 tỷ; VCK giảm 1,61% với 143 tỷ; GEE giảm 1,25% với
142,5 tỷ; VSC giảm 1,73% với 118,4 tỷ; KDH giảm 1,29% với 101,7 tỷ.
Dù vậy đại đa số cổ phiếu giảm dưới ngưỡng 2%, số yếu hơn chủ
đạo là thanh khoản kém. Dù vậy nhóm hàng đầu vẫn có giao dịch cả trăm tỷ đồng mỗi
cổ phiếu như mới liệt kê ở trên, khiến giao dịch ở nhóm yếu nhất này vẫn chiếm
hơn 30% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.
Ở phía tăng giá, dĩ nhiên nhóm Vin là xuất sắc nhất. Bất ngờ
là dầu khí có một số phục hồi mạnh như GAS tăng 1,11%, PVD tăng 2,98%, PVT tăng
1,01%. Số còn lại đa phần tăng giá một cách đơn lẻ do cung cầu riêng. Chẳng hạn
nhóm chứng khoán phần lớn đỏ, nhưng HCM vẫn tăng 3,45%, thanh khoản rất tốt
190,7 tỷ đồng. Hay DCM tăng 1,24%, HVN tăng 1,33%, OCB tăng 1,21%, VVS tăng
3,%, HHP tăng 1,07%...
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay tăng mua nhẹ gần 3% so với
phiên sáng nhưng bán vẫn vượt trội. Vị thế ròng của khối này đạt -900 tỷ đồng
so với -988 tỷ của phiên sáng. Mức bán ròng tính chung cả ngày khoảng 1888 tỷ đồng,
thấp hơn hôm qua nhưng không có giao dịch thỏa thuận đột biến. Khối này đang
trong tuần tái cơ cấu và tỷ trọng bán ra hôm nay chiếm 17,8% tổng giao dịch sàn
HoSE là cao nhất 5 phiên nếu không tính hôm qua (có thỏa thuận VIC). Các cổ phiếu
bị bán ròng lớn là FPT -501 tỷ, VHM -181,8 tỷ, TCB -159,3 tỷ, VCB -126,8 tỷ,
VPB -93,3 tỷ, SHB -87,5 tỷ, CTG -73 tỷ. Phía mua ròng có VIC +74 tỷ, PC1 +33,4
tỷ, MBB +23,1 tỷ.
Điểm danh 3 cổ phiếu ngân hàng được đánh giá tiềm năng nhất khi lãi suất đi ngang
14:09, 18/06/2026
Dự báo FED giữ nguyên lãi suất trong năm 2026
13:56, 18/06/2026
Trụ “kích” chỉ số tăng bùng nổ, thị trường vẫn “thờ ơ”
Điểm danh 3 cổ phiếu ngân hàng được đánh giá tiềm năng nhất khi lãi suất đi ngang
Mặt bằng lãi suất nhiều khả năng tiếp tục đi ngang trong vài tháng tới. Khả năng giảm là khó vì nhu cầu vốn hiện hữu vẫn cao, nhưng rủi ro tăng cũng được hạn chế nhờ định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước.
Dự báo FED giữ nguyên lãi suất trong năm 2026
KBSV nghiêng về khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong năm 2026 và có thể tăng lãi suất vào năm 2027, dựa trên hai lý do.
Trụ “kích” chỉ số tăng bùng nổ, thị trường vẫn “thờ ơ”
Diễn biến sụt giảm mạnh của chứng khoán thế giới đêm qua ảnh hưởng đáng kể đến giao dịch sáng nay, nhưng không ảnh hưởng tới VN-Index. Chỉ số kết phiên tăng bùng nổ 1,62%, tiếc rằng hầu hết do các trụ kéo lên. Trong khi đó độ rộng xác nhận phần còn lại sụt giảm áp đảo.
Gần 31.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong quý 3/2026
Ước khoảng 30,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong quý 3/2026.
IEA: Thế giới sắp chuyển từ cú sốc nguồn cung dầu sang thừa mứa dầu?
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thị trường dầu toàn cầu sẽ chuyển sang trạng thái thừa cung trong năm 2027, sau khi phục hồi từ cú sốc gián đoạn cung ứng do việc eo biển Hormuz đóng cửa gây ra...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: