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Dòng tiền “co lại”, thanh khoản cực thấp, khối ngoại rút ròng ngàn tỷ

Kim Phong

18/06/2026, 15:35

Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.

VN-Index và các đường MA 20 ngày, MA 50 ngày.
VN-Index và các đường MA 20 ngày, MA 50 ngày.

VN-Index suy yếu không nhiều trong phiên chiều do khả năng nâng đỡ mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu Vin. VHM, VRE, VIC kịch trần chắc chắn đã là một đảm bảo tốt. Không chỉ vậy, VPL còn mạnh thêm 1,11% so với giá chốt buổi sáng, đóng cửa tăng 1,9% so với tham chiếu. Chỉ riêng 4 mã nhóm Vin đã đem về gần 34 điểm trong khi chỉ số tăng tổng cộng 24,27 điểm.

Thống kê rổ VN30 cho thấy chiều nay có 17 mã tụt giá so với phiên sáng, 10 mã có cải thiện. Độ rộng sàn HoSE cuối ngày ghi nhận 90 mã tăng/205 mã giảm, kém hơn hẳn phiên sáng (100 mã tăng/156 mã giảm). Điều này phản ánh vào biên độ chỉ số, VN-Index đóng cửa tăng 1,34% trong khi chốt phiên sáng tăng 1,62%.

Dù độ rộng nhóm blue-chips kém, nhiều mã hạ độ cao về cuối, nhưng may mắn là những cổ phiếu giảm sâu nhất có tác động vốn hóa hạn chế. VJC giảm 3,82%, STB giảm 1,66%, TPB giảm 1,52%, HPG giảm 1,46%, SAB giảm 1,23%, CTG giảm 1,02% là những mã yếu nhất. Trong số này chỉ có CTG và HPG là thuộc Top 10 vốn hóa của VN-Index.

Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cổ phiếu nói chung suy yếu phiên chiều là dòng tiền đã giảm cường độ. Giao dịch tại rổ VN30 giảm tới 23% so với phiên sáng trong khi toàn sàn HoSE giảm 8,9%. Buổi sáng tiền chạy vào VIC, VRE và VHM rất lớn nhưng đến chiều giá đã kịch trần nên không tăng thêm được. VIC giảm thanh khoản khoảng 25% so với phiên sáng trong khi VHM chỉ giao dịch bằng khoảng 8%, VRE giao dịch khoảng 9%.

Từ góc độ thanh khoản, những mã giao dịch lớn nhất hầu hết là giảm giá.
Từ góc độ thanh khoản, những mã giao dịch lớn nhất hầu hết là giảm giá.

Các cổ phiếu vừa và nhỏ điều chỉnh diện rộng, trong 205 mã đỏ có 88 mã giảm quá 1% (VN30 chỉ đóng góp 6 mã). Sức ép bán ra xuất hiện ở khá nhiều cổ phiếu như GEX giảm 1,77% với 329,8 tỷ đồng; VND giảm 1,65% với 238,5 tỷ; CII giảm 1,12% với 188,8 tỷ; VCK giảm 1,61% với 143 tỷ; GEE giảm 1,25% với 142,5 tỷ; VSC giảm 1,73% với 118,4 tỷ; KDH giảm 1,29% với 101,7 tỷ.

Dù vậy đại đa số cổ phiếu giảm dưới ngưỡng 2%, số yếu hơn chủ đạo là thanh khoản kém. Dù vậy nhóm hàng đầu vẫn có giao dịch cả trăm tỷ đồng mỗi cổ phiếu như mới liệt kê ở trên, khiến giao dịch ở nhóm yếu nhất này vẫn chiếm hơn 30% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.

Ở phía tăng giá, dĩ nhiên nhóm Vin là xuất sắc nhất. Bất ngờ là dầu khí có một số phục hồi mạnh như GAS tăng 1,11%, PVD tăng 2,98%, PVT tăng 1,01%. Số còn lại đa phần tăng giá một cách đơn lẻ do cung cầu riêng. Chẳng hạn nhóm chứng khoán phần lớn đỏ, nhưng HCM vẫn tăng 3,45%, thanh khoản rất tốt 190,7 tỷ đồng. Hay DCM tăng 1,24%, HVN tăng 1,33%, OCB tăng 1,21%, VVS tăng 3,%, HHP tăng 1,07%...

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay tăng mua nhẹ gần 3% so với phiên sáng nhưng bán vẫn vượt trội. Vị thế ròng của khối này đạt -900 tỷ đồng so với -988 tỷ của phiên sáng. Mức bán ròng tính chung cả ngày khoảng 1888 tỷ đồng, thấp hơn hôm qua nhưng không có giao dịch thỏa thuận đột biến. Khối này đang trong tuần tái cơ cấu và tỷ trọng bán ra hôm nay chiếm 17,8% tổng giao dịch sàn HoSE là cao nhất 5 phiên nếu không tính hôm qua (có thỏa thuận VIC). Các cổ phiếu bị bán ròng lớn là FPT -501 tỷ, VHM -181,8 tỷ, TCB -159,3 tỷ, VCB -126,8 tỷ, VPB -93,3 tỷ, SHB -87,5 tỷ, CTG -73 tỷ. Phía mua ròng có VIC +74 tỷ, PC1 +33,4 tỷ, MBB +23,1 tỷ.

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