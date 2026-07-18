Không chỉ cá nhân, 56 quỹ cổ phiếu cũng báo lỗ nặng trong 6 tháng đầu năm 2026

Hiệu suất suy yếu xuất hiện ở cả ba loại hình quỹ cổ phiếu trong 6 tháng đầu năm 2026, với 37/53 quỹ mở, 16/27 quỹ ETF và 3/6 quỹ đóng ghi nhận hiệu suất âm.

Trong nửa đầu năm 2026, hiệu suất của nhóm quỹ cổ phiếu suy yếu rõ rệt so với nhóm quỹ trái phiếu, theo dữ liệu của FiinTrade.

Cụ thể, ở nhóm quỹ cổ phiếu, hiệu suất đảo chiều giảm 2,7% trong 6 tháng đầu năm 2026, từ mức tăng bình quân 0,8% trong cùng kỳ năm 2025. Ngược lại, hiệu suất của nhóm quỹ trái phiếu nhích nhẹ lên 3,1% (so với 2,97% cùng kỳ), trong khi nhóm quỹ cân bằng chỉ đạt 0,3% (so với 2,4%).

Hiệu suất nửa đầu năm 2026 của nhóm quỹ cổ phiếu thấp hơn đáng kể so với mức sinh lời bình quân 3 năm (12,6%) và 5 năm (5,6%), trong bối cảnh thị trường chứng khoán kém thuận lợi hơn so với các năm trước.

Trong khi đó, nhóm quỹ trái phiếu vẫn duy trì mức lợi nhuận ổn định, với hiệu suất nửa đầu năm 2026 tương đương lãi suất tiết kiệm và mức bình quân trong 3 - 5 năm gần đây.

Với riêng nhóm cổ phiếu, hiệu suất của nhóm quỹ cổ phiếu đã đảo chiều từ mức bình quân 0,75% trong 6 tháng đầu năm 2025 xuống -2,7% trong nửa đầu năm 2026.

Trong bối cảnh thị trường nửa đầu năm 2026 diễn biến kém tích cực với khoảng 70% số mã cổ phiếu giảm điểm, phần lớn các công ty quản lý quỹ gặp khó khăn trong việc tạo ra lợi nhuận. Có 56/88 quỹ ghi nhận hiệu suất âm trong nửa đầu năm 2026, tương đương khoảng 64%, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025 (khoảng 35%).

Đáng chú ý, có 14/88 quỹ duy trì hiệu suất âm trong 4 tháng liên tiếp (từ tháng 3 đến tháng 6/2026), bao gồm một số quỹ quy mô vừa và nhỏ thuộc VinaCapital và Dragon Capital.

Riêng trong tháng 6, tỷ lệ quỹ ghi nhận hiệu suất âm giảm xuống còn 49/88 quỹ (khoảng 56%), từ mức 72/84 quỹ (khoảng 86%) của tháng trước, khi có 28 quỹ chuyển từ hiệu suất âm trong tháng 5 sang hiệu suất dương trong tháng 6. Nổi bật là quỹ VINACAPITAL-VVF với hiệu suất đạt 0,9% so với tháng trước, đảo chiều sau 3 tháng liên tiếp suy giảm nhờ nắm giữ các cổ phiếu tăng giá như ACB, MWG, QNS.

Hiệu suất suy yếu xuất hiện ở cả ba loại hình quỹ cổ phiếu trong 6 tháng đầu năm 2026, với 37/53 quỹ mở, 16/27 quỹ ETF và 3/6 quỹ đóng ghi nhận hiệu suất âm.

Chỉ một số ít quỹ duy trì được hiệu suất dương trong quý II và nửa đầu năm 2026, nổi bật là EVESG, Fubon FTSE Vietnam ETF và Xtrackers Vietnam ETF. Điểm chung của các quỹ này là danh mục tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM, STB - những mã có diễn biến tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026.

Trong khi đó, hiệu suất của nhóm quỹ trái phiếu duy trì ổn định trong 6 tháng đầu năm 2026, bình quân đạt 3,1%, cải thiện nhẹ so với mức 2,97% của cùng kỳ năm 2025 và cao hơn lãi suất tiết kiệm bình quân kỳ hạn 12 tháng tại 4 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước chi phối (khoảng 2,9%).

Có 15/27 quỹ trái phiếu ghi nhận mức sinh lời cao hơn lãi suất tiết kiệm bình quân, dao động từ 3,1% - 4,7%. Dẫn đầu là Quỹ Đầu tư Trái phiếu VCBF (VCBF-FIF) với hiệu suất 4,7%, nhờ nắm giữ tỷ trọng lớn trái phiếu doanh nghiệp của Masan (MSN), Coteccons (CTD) và Vinhomes (VHM).

Tuy nhiên, xu hướng rút ròng vẫn tiếp diễn trên diện rộng ở nhóm quỹ trái phiếu trong 6 tháng đầu năm 2026 (20/28 quỹ), cho thấy mức sinh lời hiện tại chưa tạo được lợi thế cạnh tranh rõ rệt so với kênh tiền gửi. Trên thực tế, lãi suất tiết kiệm tại nhiều ngân hàng thương mại tư nhân cao hơn đáng kể so với nhóm ngân hàng thương mại có vốn nhà nước chi phối, trong khi nhà đầu tư còn phải cân nhắc thêm chi phí quản lý và rủi ro biến động giá trị tài sản của quỹ.

Trong tháng 6/2026, 16/27 quỹ trái phiếu đạt hiệu suất cao hơn tháng 5. Nổi bật là VCBF-FIF, khi hiệu suất cải thiện tháng thứ hai liên tiếp, đạt 1,3% trong tháng 6/2026.

Ở chiều ngược lại, hiệu suất chững lại tại một số quỹ trái phiếu có giá trị tài sản ròng (NAV) lớn như Quỹ Trái phiếu Techcom (TCBF), Quỹ Trái phiếu Bảo Thịnh VinaCapital (VINACAPITAL-VFF) và Quỹ Trái phiếu DC (DCBF). Đây cũng là những quỹ ghi nhận dòng vốn rút ròng liên tục từ đầu năm 2026, trong đó đáng chú ý nhất là TCBF.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, hiệu suất bình quân của nhóm quỹ cân bằng đạt 0,3%, thấp hơn mức sinh lời 2,4% của cùng kỳ năm 2025. Xu hướng này xuất hiện ở 9/11 quỹ, chủ yếu là các quỹ có tỷ trọng cổ phiếu trên 51%. Điều này cho thấy trong giai đoạn chỉ số VN-Index phân hóa với độ rộng thị trường kém tích cực, hiệu quả của nhóm quỹ cân bằng phụ thuộc nhiều vào tỷ trọng phân bổ cổ phiếu cũng như khả năng kiểm soát rủi ro danh mục.

Ở chiều ngược lại, Quỹ Cân bằng Linh hoạt Techcom (TCFF) ghi nhận kết quả vượt trội với mức sinh lời 6,3% trong 6 tháng đầu năm 2026 nhờ phân bổ danh mục vào các cổ phiếu tăng giá mạnh từ đầu năm như ACB, MSB, POW và VIC.