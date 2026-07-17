Dòng tiền “đóng băng”, thị trường “lịm” dần

Kịch bản tốt của phiên chiều qua đã không lặp lại, giao dịch chiều nay rất yếu khi dòng tiền không chịu mua. Trái lại áp lực bán có tín hiệu dâng cao ở nhóm blue-chips, ép VN-Index rơi sâu hơn, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý chung.

VN-Index vẫn đang nỗ lực neo giữ quanh vùng hỗ trợ.

Chỉ số đóng cửa giảm 0,93% (-16,79 điểm), kém hơn đáng kể so với phiên sáng (-0,42%/-7,56 điểm). Độ rộng cũng tệ với 95 mã tăng/216 mã giảm (phiên sáng 92 mã tăng/197 mã giảm).

Đặc biệt mặt bằng giá cũng thấp xuống nhiều: 140 cổ phiếu đóng cửa giảm từ 1% trở lên, so với 100 mã buổi sáng. Diễn biến giá này kết hợp với thanh khoản tăng hơn 39% xác nhận bên bán đã hạ giá và xả nhiều hơn.

Giao dịch rổ VN30 tăng gần 49% so với phiên sáng đồng thời 19/30 mã tụt giá sâu thêm, chỉ 10 mã cải thiện. Nhóm còn tăng trên tham chiếu đã thiếu VPB, trong khi nhóm còn xanh vẫn tiến triển khá tốt. VNM đặc biệt ấn tượng khi chiều nay bay cao thêm 1,72% nữa, đóng cửa trên tham chiếu 4,98%. Cổ phiếu này có ngày tăng mạnh nhất kể từ phiên 10/3/2026. Thanh khoản phiên chiều của VNM cũng tăng 55% so với buổi sáng, xác lập kỷ lục giao dịch kể từ ngày 9/3/2026, đạt 756,3 tỷ đồng. STB cũng có một phiên chiều khá thuận lợi nhờ dòng tiền mua tích cực, tạo thanh khoản tăng 3,8 lần so với phiên sáng và kéo giá lên cao thêm 0,96% nữa, chốt phiên tăng chung cuộc 2,37%.

Dù vậy đây chỉ là những điểm sáng hiếm hoi. Ngay trong rổ VN30 số cổ phiếu trượt giá sâu thêm hoàn toàn áp đảo. VN30-Index giảm 0,52% với 15 cổ phiếu giảm quá 1% (phiên sáng là 12 mã). VIC lao dốc riêng chiều nay tới -1,3% so với giá chốt buổi sáng, đóng cửa giảm 1,35%. VHM giảm thêm 1,33%, mất tổng cộng 1,61%. VCB rơi tiếp 0,85%, mở rộng biên độ lên -1,52%. TCB mất thêm 1,1% thành -1,41%... Đây đều là các cổ phiếu vốn hóa rất lớn của VN-Index.

Chiều qua nhóm blue-chips đảo chiều rất ấn tượng, là động lực cho toàn thị trường phục hồi. Hôm nay sức mạnh không còn, thậm chí các trụ gây sức ép lên điểm số tạo tâm lý bất an. Toàn bộ 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index đều đỏ lúc đóng cửa, trong đó 7 mã giảm quá 1%.

Nhìn vào độ rộng, thị trường đã có không có bất kỳ thay đổi nào, thậm chí số mã đỏ càng lúc càng nhiều lên. Tới 40 cổ phiếu mới gia nhập vào nhóm giảm sâu (từ 1%) chiều nay bổ sung thêm tín hiệu về sự chủ động từ bên bán. Khoảng 20 mã mới gia nhập nhóm giảm mạnh quá 2%.

Midcap hứng chịu phần lớn mức giảm mạnh này (VN30 chỉ có 3 mã giảm quá 2%). DPM giảm 5,05%, BCE giảm 4,54%, HDC giảm 4,35%, VDS giảm 4,35%, CII giảm 4,06%, CTS giảm 4,04%, NKG giảm 3,46%, FTS giảm 3,39%, DIG giảm 3,21%, VCG giảm 3,17%... là các cổ phiếu thanh khoản khá lớn.

Ở phía tăng, thanh khoản tốt hơn giúp nhiều mã sôi động hơn và có độ tin cậy về giá. VNM dẫn đầu thị trường về thanh khoản với 756,3 tỷ đồng, STB thứ 3 với 522,1 tỷ, LPB kế tiếp với 420,6 tỷ. Midcap có PNJ tăng 5,13% với 310,2 tỷ, HCM tăng 2,01% với 221,1 tỷ, VND tăng 1,13% với 193,7 tỷ, HHP tăng 2,72% với 50,5 tỷ…

Dù vậy về tỷ lệ, số cổ phiếu tăng vẫn rất kém so với số giảm, thậm chí ngay trong số tăng đại đa số thanh khoản tập trung vào duy nhất các cổ phiếu nói trên. Trong khi đó nhóm giảm sâu quá 1% có tới 15 mã thanh khoản trên trăm tỷ đồng. Tính chung thanh khoản nhóm yếu nhất này chiếm khoảng 48,2% giá trị khớp lệnh sàn HoSE.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay bán ròng thêm khoảng 312 tỷ đồng nữa, tương đương phiên sáng. VNM được mua ròng thêm 125 tỷ đồng nữa, nâng tổng cả ngày lên +255,9 tỷ. LPB +35,5 tỷ, VND +35,3 tỷ là hai mã duy nhất đáng kể. Phía bán ròng có TCB -90,7 tỷ, PNJ -75,2 tỷ, MBB -71,4 tỷ, VPB -64,3 tỷ, CTG -49,1 tỷ, VRE -49 tỷ, VHM -48 tỷ, ACB -41 tỷ, VIX -41 tỷ.