Thanh khoản lại giảm sốc, dòng tiền đang kiểm tra áp lực bán?

Thị trường quay đầu điều chỉnh trong phiên sáng nay với thanh khoản cực nhỏ. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết chỉ đạt 4.653 tỷ đồng, giảm 44% so với sáng hôm qua, thấp kỷ lục 7 tuần.

Các cổ phiếu lớn giảm nhẹ sáng nay.

VN-Index chốt phiên sáng giảm nhẹ 0,42% (-7,56 điểm) với độ rộng kém: 92 mã tăng/197 mã giảm. Chỉ số lùi xuống 1796,68 điểm, lại một lần nữa thấp hơn mốc tâm lý 1800 điểm. Tuy vậy với các diễn biến dao động biên độ lớn 4 phiên vừa qua, vùng hỗ trợ được chấp nhận có thể xuống tới tận 1760 điểm. Do đó mức giảm sáng nay không có gì đặc biệt.

Nhóm blue-chips vẫn là nguyên nhân khiến điểm số suy yếu. Sau phiên dẫn dắt chiều qua, rổ VN30 một lần nữa “hụt hơi”. Chỉ số VN30-Index giảm 0,11% với 7 mã tăng/23 mã giảm, trong đó 12 mã giảm quá 1%.

Top 10 vốn hóa chỉ có duy nhất 2 mã xanh là BID tăng 0,26% và VPB tăng 1,92%, còn lại toàn đỏ. Điểm tích cực là biên độ giảm ở các mã còn lại không nhiều: VIC giảm 0,04%, VHM giảm 0,28%, VCB giảm 0,67%, CTG giảm 0,77%, TCB giảm 0,31%, HPG giảm 0,45%. Duy nhất MBB giảm 1,24% là mạnh.

Nhóm dầu khí đang yếu nhất rổ VN30 với BSR bốc hơi 3,46%, GAS giảm 1,68% và PLX giảm 1,81%. Cổ phiếu dầu khí đang hình thành “bull-trap” sau khi xung đột Mỹ - Iran bùng phát trở lại, nhiều cổ phiếu hiện đã giảm còn thấp hơn cả mức trước xung đột nổ ra. Nhóm mạnh nhất có VNM tăng 3,2%, LPB tăng 2,31%, VPB tăng 1,92%, STB tăng 1,39%.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Phần còn lại của thị trường khá yếu, không chỉ ở độ rộng hẹp mà còn có tới 100 mã giảm quá 1%, chiếm 32,4% thanh khoản sàn HoSE. Dù vậy thanh khoản sàn này cực thấp với 4.402 tỷ đồng, giảm 42% so với sáng hôm qua, thấp kỷ lục 5 tuần. Giao dịch nhỏ, biên độ giảm rộng xuất phát từ nguyên nhân thiếu lực cầu hơn là bán tháo quá mạnh.

Thực vậy, phần lớn thanh khoản ở nhóm yếu nhất nói trên tập trung vào các mã VN30. SHB khớp 160,6 tỷ, giá giảm 1,18%; ACB khớp 111,6 tỷ, giá giảm 1,05%; SSI khớp 105,1 tỷ, giá giảm 1,6%; BSR khớp 94,9 tỷ, giá giảm 3,46%; MBB khớp 83,8 tỷ, giá giảm 1,24%; VJC khớp 77,4 tỷ, giá giảm 1,36%... 39 cổ phiếu trong nhóm này giảm quá 2% thì thanh khoản cao nhất cũng chỉ 68 tỷ ở GEX (giá giảm 2,56%).

Với nhóm ngược dòng, các blue-chips VNM, LPB, VPB, STB cũng là tâm điểm thanh khoản. Ngoài ra có HCM khớp 152,3 tỷ, giá tăng 3,01%; HHP khớp 40,3 tỷ, giá tăng 1,02%; VVS khớp 15,1 tỷ, giá tăng 5,15% là đáng kể nhất.

Thị trường “hụt cầu” ngay từ những phút đầu tiên. Tuy VN-Index giảm không nhiều nhưng độ rộng rất kém: Lúc 9h30 sàn HoSE chỉ có 71 mã tăng/135 mã giảm, lúc 10h30 là 74 mã tăng/181 mã giảm và kết phiên là 92 mã tăng/197 mã giảm. Thanh khoản cũng suy yếu rất rõ ngay từ đầu cho thấy bên mua đã “buông” có chủ ý.

Sau phiên đảo chiều ấn tượng hôm qua dòng tiền vẫn tỏ ra kiên nhẫn khác thường, nhường sân cho bên bán. Nếu áp lực bán thực sự mạnh, biên độ giá sẽ mở rộng theo chiều giảm do lực cầu rất kém. Nếu dao động giá hẹp, đây sẽ là tín hiệu tốt vì áp lực bán không mạnh.

Nhà đầu tư nước ngoài đang ghi nhận bán ròng 367 tỷ đồng trên HoSE nhưng không có mã nào bị bán lớn đáng chú ý. Nhiều nhất là VPB -39,2 tỷ, BSR -30,5 tỷ, TCB -30 tỷ. Phía mua ròng có VNM +130,2 tỷ, VIC +37,9 tỷ, LPB +18,2 tỷ.