Nắng nóng cực đoan khiến Pháp phải tạm dừng một số lò phản ứng hạt nhân

Pháp phải tạm dừng hoạt động của một số lò phản ứng hạt nhân khi nắng nóng cực đoan bao trùm nước này...

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Quyết định này không xuất phát từ lý do an toàn hạt nhân, mà nhằm tuân thủ các quy định về môi trường để bảo vệ hệ sinh thái sông ngòi đang chịu áp lực từ nhiệt độ cao.

Theo tin từ trang Euronews, công ty năng lượng quốc gia EDF của Pháp đã thông báo về việc tạm thời ngừng hoạt động 3 lò phản ứng hạt nhân vào cuối tuần vừa rồi. Đồng thời, công ty cũng cảnh báo rằng 7 lò phản ứng khác có thể phải điều chỉnh công suất hoạt động khi đợt nắng nóng tiếp tục lan rộng khắp đất nước. Theo EDF, biện pháp này là cần thiết để tránh việc xả nước quá nóng vào các con sông vốn đã bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao.

Các nhà máy điện hạt nhân thường sử dụng nước sông để làm mát các lò phản ứng, rồi xả nước thải nóng trở lại sông. Tuy nhiên, trong điều kiện nhiệt độ cao, việc xả nước nóng có thể gây hại cho hệ sinh thái dưới nước. "Không có nguy cơ an toàn hạt nhân nào. Các lò phản ứng có khả năng hoạt động trong điều kiện nhiệt độ cao. Những hạn chế này nhằm bảo vệ hệ thực vật và động vật dưới nước”, một phát ngôn viên của EDF nói với Euronews.

Hiện tại, ba lò phản ứng hạt nhân đã ngừng hoạt động bao gồm Đơn vị số 2 tại Golfech có công suất 1.300 MW, Đơn vị số 3 tại Bugey (900 MW) và Đơn vị số 2 tại Chooz (1.450 MW). Ba lò phản ứng này có tổng công suất 3,65GW, tương đương khoảng 6% tổng công suất lắp đặt điện hạt nhân của Pháp là khoảng 61GW.

Khi được hỏi về khả năng thiếu hụt công suất, EDF cho biết các lò phản ứng hạt nhân có thể tối ưu hóa sản xuất trong khi vẫn tuân thủ các giới hạn quy định. Lịch trình và thời gian ngừng hoạt động của các lò phản ứng này sẽ được điều chỉnh theo dự báo thời tiết. Cũng theo EDF, 7 lò phản ứng hạt nhân khác có thể phải điều chỉnh công suất hoạt động, vốn thay đổi trong suốt cả ngày.

Cuối tuần trước, Bộ Kinh tế Pháp tuyên bố miễn hạn chế nhiệt độ đối với việc làm nóng sông Rhone xung quanh nhà máy Bugey "để đảm bảo an ninh của lưới điện", có hiệu lực đến ngày 20/7.

Đợt nắng nóng thứ ba kể từ tháng 5 đến nay đã khiến hơn 1/3 nước Pháp nằm trong cảnh báo nhiệt độ cao nhất của dịch vụ thời tiết quốc gia vào ngày Chủ nhật vừa rồi. Đây là lần thứ hai trong những tuần gần đây EDF phải ngừng hoạt động một số lò phản ứng hạt nhân do nhiệt độ cực đoan, sau đợt nắng nóng bao trùm nước Pháp trong tháng 6 vừa qua.

EDF cho biết tác động của hạn hán và nắng nóng đối với sản xuất điện hạt nhân vẫn rất hạn chế. "Kể từ năm 2000, tổn thất sản lượng điện hạt nhân do nhiệt độ nước sông cao và lưu lượng nước sông thấp chỉ tương đương trung bình 0,3% sản lượng điện hạt nhân hàng năm của Pháp”, công ty cho biết.

Nhìn về tương lai, EDF cho biết công ty có một kế hoạch thích ứng để chuẩn bị cho những hệ quả của biến đổi khí hậu, bao trùm các lĩnh vực điện hạt nhân, thủy điện và năng lượng đảo tại Pháp. Chi phí ước tính của kế hoạch này là 8,7 tỷ euro trong 15 năm tới.

Kế hoạch này bao gồm các biện pháp để cải thiện khả năng chống chịu của sản xuất điện hạt nhân trong các giai đoạn nhiệt độ cực đoan. Theo phát ngôn viên của EDF, một lựa chọn đang được xem xét là làm mát nước thải từ quá trình xả của các tháp làm mát hiện có trước khi xả ra môi trường. Hệ thống như vậy đã được triển khai tại nhà máy điện hạt nhân Civaux.

Đối với hoạt động thủy điện, EDF tập trung vào việc cải thiện quản lý lũ lụt, duy trì sản xuất điện trong các giai đoạn lưu lượng nước sông thấp, và hỗ trợ nhiều mục đích sử dụng tài nguyên nước.

Đối với các hệ thống năng lượng đảo, công ty đang củng cố các mạng lưới điện cao, trung và thấp áp, đồng thời cải thiện sự chuẩn bị sẵn sàng cho các sự kiện mưa bão có thể làm gián đoạn cơ sở hạ tầng điện.