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Kỹ năng mềm là yếu tố quan trọng giúp người lao động thích nghi với kỷ nguyên AI

Đ Đức Anh

Trong kỷ nguyên AI, biết sử dụng công cụ công nghệ là lợi thế, nhưng chưa đủ để người trẻ nổi bật trên thị trường lao động...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty Images
Ảnh minh họa - Ảnh: Getty Images

Trong bối cảnh thị trường lao động Mỹ ít sa thải nhưng cũng ít tuyển mới, nhiều người trẻ đang tìm cách tạo khác biệt so với các ứng viên cùng lứa. Một số người cho rằng việc thành thạo các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ giúp họ nổi bật hơn trong quá trình xin việc.

Tuy nhiên, bà Sylvia Kwan, CEO của công ty Ellevest, cho rằng kỹ năng mềm mới là yếu tố quan trọng giúp người lao động thích nghi với môi trường làm việc trong kỷ nguyên AI. Theo bà, với các ứng viên trẻ, khả năng trình bày ý tưởng rõ ràng và tương tác hiệu quả với khách hàng, đồng nghiệp đang ngày càng trở nên cần thiết.

“Tôi luôn nói với người trẻ rằng, bất cứ khi nào có cơ hội thuyết trình, đặc biệt là trình bày bằng lời nói, dù trước một người hay 100 người, hãy giơ tay và làm. Nếu bạn không bao giờ phải tương tác với người nghe và học cách đọc phản ứng của họ, AI sẽ không thể dạy bạn điều đó”, bà Kwan nói với trang tin MarketWatch.

Theo bà Kwan, biết cách thuyết phục người khác về ý tưởng của mình là kỹ năng quan trọng để tiến xa trong công việc.

“Có rất nhiều người thông minh, thậm chí xuất sắc, với những ý tưởng tuyệt vời. Nhưng nếu bạn không thể truyền đạt hiệu quả, điều đó cũng không còn nhiều ý nghĩa”, bà Kwan nói.

Một khảo sát gần đây của Gallup cho thấy 48% người thuộc thế hệ Z, tức nhóm người sinh khoảng từ cuối thập niên 1990 đến đầu thập niên 2010, tin rằng kỹ năng sử dụng AI sẽ cần thiết cho công việc trong tương lai. Tuy vậy, theo ông Thomas A. Kochan, giáo sư tại Trường Quản lý MIT Sloan, biết dùng AI thôi là chưa đủ để trở thành ứng viên nổi bật.

“Tôi nghĩ không kỹ năng nào có thể giúp bạn hoàn toàn miễn nhiễm trước tác động của AI trong thị trường lao động hiện nay. Nhưng nếu một ứng viên có kỹ năng diễn đạt tốt và biết sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ, họ sẽ có vị thế tốt hơn nhiều so với người chỉ có một trong hai kỹ năng đó”, ông Kochan nói.

Theo bà Kwan, một trong những cách hiệu quả nhất để cải thiện kỹ năng giao tiếp là quan sát những người có khả năng truyền đạt tốt, sau đó học theo cách họ trình bày. Bà cho biết trước đây bà thường tham dự các buổi thuyết trình cùng đội ngũ bán hàng, rồi luyện lại những gì quan sát được trước gương nhiều lần cho đến khi kỹ năng này trở thành phản xạ tự nhiên.

Theo bà Priya Rathod, biên tập viên phụ trách xu hướng nơi làm việc tại trang tuyển dụng Indeed, những tương tác hàng ngày cũng là cơ hội để rèn luyện kỹ năng giao tiếp.

“Việc viết email rõ ràng hơn, đặt câu hỏi làm rõ vấn đề tốt hơn, lắng nghe kỹ hơn và điều chỉnh thông điệp cho từng nhóm người nghe đều góp phần củng cố cùng một kỹ năng: giao tiếp hiệu quả”, bà Rathod nói. Theo bà, giao tiếp không chỉ là nói hay, mà còn là khiến người khác cảm thấy được thấu hiểu và giúp họ dễ dàng nắm bắt điều bạn muốn nói.

Bà Rathod cũng lưu ý rằng người giao tiếp tốt không phải là người nói dài dòng. Người lao động cũng có thể tận dụng phản hồi từ những người thường xuyên làm việc với mình.

“Hãy hỏi quản lý, người hướng dẫn hoặc một đồng nghiệp đáng tin cậy xem bạn đang làm tốt ở điểm nào, và đâu là những chỗ bạn có thể diễn đạt rõ ràng, ngắn gọn hoặc thuyết phục hơn”, bà Rathod nói.

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