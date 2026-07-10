Lễ an táng 235 liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy không chỉ giúp vơi đi nỗi mong ngóng của thân nhân các gia đình liệt sĩ mà còn là minh chứng sinh động cho đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", lòng biết ơn và trách nhiệm của dân tộc Việt Nam đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả...

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu di chuyển hài cốt liệt sĩ trước khi thực hiện nghi thức an táng. Ảnh: VGP.

Ngày 9/7, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Campuchia tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang.

Đây là những hài cốt liệt sĩ do các Đội K90, K92 và K93 quy tập trong giai đoạn XXV, mùa khô 2025-2026.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước Campuchia.

Từ năm 2001 đến nay, cán bộ, chiến sĩ các Đội K90, K92 và K93 đã tìm kiếm, quy tập được 6.871 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, tại Campuchia quy tập được 4.414 hài cốt, đã xác định danh tính 368 liệt sĩ; trên địa bàn tỉnh An Giang quy tập được 2.457 hài cốt, xác định danh tính 214 liệt sĩ.

Đến nay, Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc là nơi yên nghỉ của 9.417 liệt sĩ, trong đó có 5.795 phần mộ chưa xác định được thông tin. Đây là nghĩa trang liệt sĩ có quy mô lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng khẳng định, mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy không chỉ giúp vơi đi nỗi mong ngóng của thân nhân các gia đình liệt sĩ mà còn là minh chứng sinh động cho đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", lòng biết ơn và trách nhiệm của dân tộc Việt Nam đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trân trọng cảm ơn Chính phủ, Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9, các bộ, ngành Trung ương; Chính phủ, Quân đội Hoàng gia, chính quyền và nhân dân Vương quốc Campuchia cùng các cơ quan, đơn vị hai nước đã luôn phối hợp, hỗ trợ hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Sau lễ truy điệu, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 9 và tỉnh An Giang đã thực hiện nghi thức di quan, an táng 235 hài cốt liệt sĩ, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.