Hà Nội cảnh báo thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người hưởng lương hưu
TThu Hằng
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Lợi dụng đợt cao điểm liên ngành hỗ trợ người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bổ sung văn bản ủy quyền, các đối tượng đã mạo danh càn bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội để thực hiện các hành vi lừa đảo, nhằm chiếm đoạt tài sản...
Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban
nhân dân Thành phố Hà Nội
về triển khai đợt cao điểm liên ngành hỗ trợ người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo
hiểm xã hội bổ sung văn bản ủy quyền theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm
2024, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội đang phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố, các xã, phường và Bưu điện Hà Nội triển
khai các hoạt động hỗ trợ người dân.
Hoạt động này được thực hiện theo
đúng danh sách do cơ quan Bảo
hiểm xã hội rà soát, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng đối tượng.
Tuy nhiên, trong quá trình triển
khai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội cho
biết đã ghi nhận phản ánh của người dân, về việc xuất hiện các đối tượng mạo
danh cán bộ của Trung tâm để lừa
đảo, với mục đích chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, các đối tượng đã gọi điện với nội
dung yêu cầu người dân ra phường bổ sung thông tin bảo hiểm, tải ứng dụng (app)
lấy số thứ tự trực tuyến,
hoặc khai báo, bổ sung hồ sơ bảo hiểm xã hội. Một số trường hợp còn yêu cầu
cung cấp số căn cước
công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP, hoặc thực hiện các thao tác điều khiển
trên điện thoại.
Ngày 19/7, Trung tâm Phục vụ hành chính
công Thành phố Hà Nội cũng tiếp nhận phản ánh của một
công dân cao tuổi đang cư trú tại phường Đại Mỗ, về việc nhận được cuộc gọi từ
một đối tượng tự xưng là cán bộ của Trung tâm. Đối tượng thông báo công dân phải
đến Ủy ban nhân dân phường
để bổ sung thông tin bảo hiểm xã hội nhằm hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Qua rà soát, Trung tâm xác định
công dân này không thuộc danh sách người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội
cần thực hiện bổ sung văn bản ủy quyền trong đợt cao điểm liên ngành đang triển
khai.
Điều này cho thấy các đối tượng
đã lợi dụng thông tin về chương trình hỗ trợ của thành phố để tạo dựng lòng tin, phát tán
thông tin sai sự thật và tiếp cận người dân.
Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội khẳng
định, không gọi điện đại trà yêu cầu người dân đến xã, phường để bổ sung
thông tin bảo hiểm xã hội.
Chỉ những trường hợp thuộc danh
sách cần bổ sung văn bản ủy quyền theo kế hoạch,mới được các cơ quan chức năng phối hợp liên hệ và hỗ trợ
theo quy trình đã được phê duyệt.
Cán bộ Trung tâm không yêu cầu
người dân cài đặt ứng dụng, chuyển tiền, cung cấp số căn cước công dân, mã OTP, mật khẩu,
thông tin tài khoản ngân hàng,
hoặc truy cập các đường dẫn lạ thông qua điện thoại, tin nhắn hay mạng
xã hội.
Đối với các trường hợp người cao
tuổi, người yếu thế, người khuyết tật hoặc không có khả năng đi lại thuộc diện
cần hỗ trợ, cán bộ Trung tâm sẽ phối hợp với các xã, phường trực tiếp đến nơi cư trú để thực hiện miễn phí.
Để bảo đảm quyền lợi và phòng ngừa
các hành vi lừa đảo, Trung tâm lưu ý người dân không tải ứng dụng, phần mềm hoặc truy cập các đường dẫn
qua điện thoại với lý do đăng ký, lấy số thứ tự hoặc bổ sung hồ sơ bảo hiểm xã
hội.
Không cung cấp số căn cước công dân, thông tin tài khoản
ngân hàng, mã OTP, mật khẩu hoặc các thông tin cá nhân khác cho bất kỳ cá nhân
nào khi chưa xác minh rõ danh tính.
Đại diện Trung tâm Phục vụ hành
chính công Thành phố Hà
Nội, cho biết toàn bộ
hoạt động hỗ trợ người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong đợt cao
điểm đều được triển khai theo cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm, Bảo hiểm
xã hội thành phố, các xã, phường và hệ thống Tổ hành chính công xung kích.
Danh sách người dân thuộc diện cần
hỗ trợ được rà soát, xác minh theo quy trình thống nhất trước khi tổ chức hướng
dẫn, hoặc đến tận nơi hỗ
trợ đối với các trường hợp người cao tuổi, người yếu thế, người khuyết tật, người
có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng đi lại.
Vì vậy, Trung tâm khuyến cáo, khi nhận
được các cuộc gọi thông báo phải bổ sung hồ sơ hoặc thực hiện thủ tục bảo hiểm
xã hội, người dân không nên vội vàng làm theo yêu cầu của người gọi. Trước hết,
có thể liên hệ Tổ trưởng tổ dân phố, chính quyền địa phương hoặc Điểm Phục vụ
hành chính công nơi gần nhất để kiểm tra thông tin.
Trường hợp cần hỗ trợ thực hiện thủ tục ủy
quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, người dân có thể lựa chọn một
trong các hình thức sau: Liên hệ Tổng đài 024 1022, nhánh phím 7; đến Điểm hỗ trợ Dịch vụ
công số gần nhất để được tiếp nhận, hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện thủ tục.
Mọi trường hợp nghi ngờ có dấu hiệu
giả mạo hoặc phát hiện hành vi lợi dụng danh nghĩa Trung tâm Phục vụ hành chính
công Thành phố Hà Nội để
lừa đảo, người dân có thể phản ánh ngay qua Tổng
đài 024 1022, nhánh phím 7,
hoặc thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo
quy định của pháp luật.
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