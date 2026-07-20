Hà Nội cảnh báo thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người hưởng lương hưu

Lợi dụng đợt cao điểm liên ngành hỗ trợ người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bổ sung văn bản ủy quyền, các đối tượng đã mạo danh càn bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội để thực hiện các hành vi lừa đảo, nhằm chiếm đoạt tài sản...

Chi trả chế độ cho người hưởng lương hưu tại Hà Nội. Ảnh: Thu Hằng.

Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về triển khai đợt cao điểm liên ngành hỗ trợ người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bổ sung văn bản ủy quyền theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội đang phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố, các xã, phường và Bưu điện Hà Nội triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân.

Hoạt động này được thực hiện theo đúng danh sách do cơ quan Bảo hiểm xã hội rà soát, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng đối tượng.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội cho biết đã ghi nhận phản ánh của người dân, về việc xuất hiện các đối tượng mạo danh cán bộ của Trung tâm để lừa đảo, với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, các đối tượng đã gọi điện với nội dung yêu cầu người dân ra phường bổ sung thông tin bảo hiểm, tải ứng dụng (app) lấy số thứ tự trực tuyến, hoặc khai báo, bổ sung hồ sơ bảo hiểm xã hội. Một số trường hợp còn yêu cầu cung cấp số căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP, hoặc thực hiện các thao tác điều khiển trên điện thoại.

Ngày 19/7, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội cũng tiếp nhận phản ánh của một công dân cao tuổi đang cư trú tại phường Đại Mỗ, về việc nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cán bộ của Trung tâm. Đối tượng thông báo công dân phải đến Ủy ban nhân dân phường để bổ sung thông tin bảo hiểm xã hội nhằm hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Qua rà soát, Trung tâm xác định công dân này không thuộc danh sách người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cần thực hiện bổ sung văn bản ủy quyền trong đợt cao điểm liên ngành đang triển khai.

Điều này cho thấy các đối tượng đã lợi dụng thông tin về chương trình hỗ trợ của thành phố để tạo dựng lòng tin, phát tán thông tin sai sự thật và tiếp cận người dân.

Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội khẳng định, không gọi điện đại trà yêu cầu người dân đến xã, phường để bổ sung thông tin bảo hiểm xã hội.

Chỉ những trường hợp thuộc danh sách cần bổ sung văn bản ủy quyền theo kế hoạch, mới được các cơ quan chức năng phối hợp liên hệ và hỗ trợ theo quy trình đã được phê duyệt.

Cán bộ Trung tâm không yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng, chuyển tiền, cung cấp số căn cước công dân, mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng, hoặc truy cập các đường dẫn lạ thông qua điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội.

Đối với các trường hợp người cao tuổi, người yếu thế, người khuyết tật hoặc không có khả năng đi lại thuộc diện cần hỗ trợ, cán bộ Trung tâm sẽ phối hợp với các xã, phường trực tiếp đến nơi cư trú để thực hiện miễn phí.

Để bảo đảm quyền lợi và phòng ngừa các hành vi lừa đảo, Trung tâm lưu ý người dân không tải ứng dụng, phần mềm hoặc truy cập các đường dẫn qua điện thoại với lý do đăng ký, lấy số thứ tự hoặc bổ sung hồ sơ bảo hiểm xã hội.

Không cung cấp số căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP, mật khẩu hoặc các thông tin cá nhân khác cho bất kỳ cá nhân nào khi chưa xác minh rõ danh tính.

Đại diện Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội, cho biết toàn bộ hoạt động hỗ trợ người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong đợt cao điểm đều được triển khai theo cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm, Bảo hiểm xã hội thành phố, các xã, phường và hệ thống Tổ hành chính công xung kích.

Danh sách người dân thuộc diện cần hỗ trợ được rà soát, xác minh theo quy trình thống nhất trước khi tổ chức hướng dẫn, hoặc đến tận nơi hỗ trợ đối với các trường hợp người cao tuổi, người yếu thế, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng đi lại.

Vì vậy, Trung tâm khuyến cáo, khi nhận được các cuộc gọi thông báo phải bổ sung hồ sơ hoặc thực hiện thủ tục bảo hiểm xã hội, người dân không nên vội vàng làm theo yêu cầu của người gọi. Trước hết, có thể liên hệ Tổ trưởng tổ dân phố, chính quyền địa phương hoặc Điểm Phục vụ hành chính công nơi gần nhất để kiểm tra thông tin.