Nasdaq giảm 4 phiên liên tiếp vì cổ phiếu công nghệ bị bán mạnh, giá dầu tăng trở lại

Giá dầu thô bật tăng sau mấy phiên giảm sâu, sau khi có tin Iran tấn công tàu bè ở eo biển Hormuz...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm (25/6) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số.

Nasdaq sụt điểm vì các nhà giao dịch bán mạnh các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn, bất chấp báo cáo tài chính vượt xa kỳ vọng của Micron, trong khi Dow Jones lập kỷ lục mới nhờ lực mua tập trung vào các mã blue-chip truyền thống.

Giá dầu thô bật tăng sau mấy phiên giảm sâu liên tiếp, sau khi có tin Iran tấn công tàu bè ở eo biển Hormuz.

Lúc đóng cửa, Nasdaq mất 0,46%, còn 25.358,6 điểm, đánh dấu chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp đầu tiên kể từ tháng 2. Chỉ số S&P 500 giảm 0,01%, còn 7.357,49 điểm.

Riêng chỉ số Dow Jones tăng 71,72 điểm, tương đương tăng 0,14%, chốt ở mức 51.920,62 điểm.

Động lực cho Dow Jones tăng phiên này là xu thế tăng ở các nhóm cổ phiếu y tế, tài chính và công nghiệp, với những cái tên điển hình như Caterpillar với mức tăng 6% hay Johnson & Johnson tăng khoảng 1%. Trong phiên, có lúc Dow Jones lập kỷ lục nội phiên mới.

Trái lại, cổ phiếu Apple - với mức giảm 6% sau khi công ty công bố tăng giá bán các sản phẩm MacBook và iPad - đã gây áp lực giảm mạnh lên Nasdaq. Lý do mà Apple đưa ra cho việc tăng giá này là giá linh kiện, như con chip, tăng.

Ngoài ra, cổ phiếu Microsoft giảm 3,5% sau khi công ty công bố tăng giá bán máy chơi game Xbox.

Cổ phiếu các công ty công nghệ lớn khác - đều là các khách hàng mua chip - đồng loạt giảm theo, do nhà đầu tư lo ngại rằng giá chip tăng có thể bào mỏng biên lợi nhuận của các doanh nghiệp này. Alphabet và Meta Platforms chứng kiến giá cổ phiếu giảm tương ứng gần 1% và hơn 2%.

Trao đổi với hãng tin CNBC, ông Jed Ellerbroek - nhà quản lý danh mục của công ty Argent Capital Management - nhận định các sản phẩm hàng điện tử có linh kiện bán dẫn như TV và ô tô đều sẽ tăng giá. “Tôi cho rằng sẽ có hiệu ứng lan tỏa khá lớn” về mặt lạm phát từ sự tăng giá này, nhưng người tiêu dùng hiện tại “đủ mạnh để hấp thụ sự tăng giá đó”, ông nói thêm.

Theo báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ưa chuộng - tăng 0,4% trong tháng 5 so với tháng trước, thấp hơn mức dự báo tăng 0,5% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. So với cùng kỳ năm trước, chỉ số tăng 4,1%, phù hợp với dự báo nhưng là mức cao nhất kể từ tháng 4/2023.

Loại trừ giá năng lượng và thực phẩm, PCE lõi tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, đều phù hợp với dự báo. Trong đó, mức tăng theo năm là cao nhất kể từ tháng 10/2023.

Nhà đầu tư cảm thấy yên tâm phần nào khi giá năng lượng tăng cao do xung đột ở Trung Đông thời gian quan đã không gây ra một cú tăng bất ngờ ở chỉ số PCE.

“Lạm phát còn rất cao, nhưng không vượt khỏi tầm kiểm soát”, ông Ellerbroek nói.

Cổ phiếu chip Micron giúp cho thị trường tránh được sự sụt giảm sâu hơn trong phiên này. Micron tăng 16% sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh quý tài khóa thứ ba tốt hơn kỳ vọng của giới phân tích, cả về doanh thu và lợi nhuận. Loạt cổ phiếu chip khác như Qualcomm, Sandisk, AMD… đồng loạt tăng theo.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô tăng hơn 2% sau khi có tin một tàu chở hàng đang đi qua eo biển Hormuz đã bị Iran tấn công. Một quan chức Mỹ nói với trang tin MS Now rằng Iran đứng sau vụ tấn công vào con tàu chở hàng gần khu vực Dahit của Oman. Cũng theo vị này, việc vụ tấn công này có vi phạm bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran hay không sẽ tùy thuộc vào đánh giá của Nhà Trắng.

Theo hãng tin Reuters, vụ tấn công có nguy cơ làm căng thẳng leo thang trở lại, đồng thời khiến nỗ lực giải phóng tàu bè bị mắc kẹt xung quanh eo biển Hormuz phải dừng lại. Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thuộc Liên hiệp quốc vào ngày thứ Năm đã phải tạm dừng chiến dịch hộ tống tàu thuyền và các thủy thủ bị mắc kẹt đi qua eo biển Hormuz.

Lúc đóng cửa, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 1,52 USD/thùng, tương đương tăng 2,1%, chốt ở mức 75,26 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 1,58 USD/thùng, tương đương tăng 2,3%, chốt ở mức 71,92 USD/thùng.

Trước phiên tăng này, giá dầu đóng cửa phiên ngày thứ Tư ở mức thấp nhất kể từ hôm 27/2, một ngày trước khi chiến tranh nổ ra giữa Mỹ và Iran.

Theo các nhà phân tích của công ty tư vấn năng lượng Rystad Energy, các bể chứa dầu ở Vùng Vịnh đang đầy khoảng 50-60%, nên nếu giao thông tàu chở dầu qua eo biển Hormuz không tăng trong ngắn hạn, các nước sản xuất dầu trong khu vực sẽ phải giảm sản lượng, khiến sự phục hồi sản lượng hoàn toàn có thể bị đẩy lùi sang năm 2026.