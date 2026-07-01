7 chương trình phi lợi nhuận đưa lao động Việt ra nước ngoài làm việc

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang giao Trung tâm lao động ngoài nước triển khai 7 chương trình phi lợi nhuận đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại 4 thị trường trọng điểm, bao gồm: Hàn Quốc, Nhật Bản, Cộng hòa Liên bang Đức và Đài Loan (Trung Quốc)…

Ảnh minh họa.

Các chương trình này hoạt động theo nguyên tắc minh bạch, chi phí thấp, nhiều chương trình hỗ trợ 100% học phí, vé máy bay. Người lao động được hưởng lương và phúc lợi tương đương lao động bản địa.

Mỗi chương trình có tiêu chí tuyển dụng khác nhau, song điểm chung là đều yêu cầu đảm bảo về sức khỏe đủ đi làm việc ở nước ngoài; không có tiền án tiền sự.

Với Chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc (Chương trình EPS), người lao động cần đáp ứng điều kiện từ 18 đến 39 tuổi, không thuộc đối tượng bị hạn chế xuất/nhập cảnh tại Việt Nam và Hàn Quốc, không có người thân đang cư trú bất hợp pháp tại nước này.

Khi sang Hàn Quốc, họ sẽ làm việc trong ngành sản xuất chế tạo, xây dựng, nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp, dịch vụ. Thời gian làm việc tối đa 4 năm 10 tháng. Người lao động sẽ nhận mức lương tối thiểu năm 2026 là 2.156.000 won/tháng (khoảng 40 triệu đồng/tháng), chưa bao gồm lương làm thêm giờ; được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của Hàn Quốc.

Người lao động tham gia chương trình chỉ đóng khoản chi phí tương đương 630 USD (bao gồm chi phí hành chính, phí xin cấp visa, đào tạo định hướng, vé máy bay).

Lớp đào tạo tiếng Hàn cho lao động sang Hàn Quốc làm việc. Ảnh: Khoa Trường.

Ba chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản, bao gồm: Chương trình We are Asian (thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản); Chương trình Osaka (thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản); Chương trình IM Japan (thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản).

Trong đó, với Chương trình We are Asian, điều kiện tham gia là người lao động từ 19 đến 35 tuổi, đã tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng hệ trung cấp trở lên; chưa từng tham gia chương trình thực tập sinh kỹ năng Nhật Bản.

Tại Nhật Bản, người lao động làm việc trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi tại các viện dưỡng lão, cơ sở chăm sóc sức khỏe. Mức lương dao động từ 185.000 đến 194.000 Yên/tháng (khoảng 31 đến 33 triệu đồng/tháng). Người lao động tham gia chương trình chỉ đóng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước 100.000 đồng.

Với Chương trình Osaka, tuyển chọn lao động từ 19 đến 35 tuổi, đã tốt nghiệp trung học phổ thông, hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng hệ trung cấp trở lên; chưa từng tham gia chương trình thực tập sinh kỹ năng Nhật Bản.

Người lao động sẽ làm việc trong ngành chăm sóc người cao tuổi tại các bệnh viện, viện dưỡng lão của Nhật Bản, với mức lương khoảng 35 triệu đồng/tháng. Sau khi hoàn thành hợp đồng 3 năm về nước, người lao động được hỗ trợ khoản tiền phát triển sự nghiệp 200.000 Yên (khoảng 40 triệu đồng).

Chương trình IM Japan dành cho lao động từ 18 đến 30 tuổi, đã tốt nghiệp trung học phổ thông, không mắc bệnh truyền nhiễm, không dị tật, sẹo lớn ảnh hưởng đến vận động, không xăm hình (chấp nhận hình xăm dưới 5cm từ cổ trở xuống). Với chương trình này, người lao động làm việc trong ngành sản xuất chế tạo, xây dựng (nam); sản xuất chế tạo, chế biến thực phẩm (nữ).

Mức lương theo hợp đồng, dao động từ 26 đến 35 triệu đồng/tháng (chưa trừ thuế, bảo hiểm, tiền nhà và chưa bao gồm tiền làm thêm giờ). Nhận khoản tiền bảo hiểm xã hội đã tham gia tại Nhật Bản (khoảng 80 triệu đồng).

Sau khi kết thúc hợp đồng 3 năm thực tập trở về nước, người lao động được hỗ trợ tiền khuyến khích phát triển sự nghiệp 600.000 Yên (tương đương 100 triệu đồng).

Giáo dục định hướng cho người lao động trước khi xuất cảnh. Ảnh: Nhật Dương.

Chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc), tuyển chọn cả nam, nữ với độ tuổi tùy theo từng đơn hàng cụ thể. Người lao động cần đảm bảo điều kiện không bị dị tật, không nghiện rượu, cờ bạc, chất kích thích; chưa từng vi phạm thời hạn làm việc hay vi phạm pháp luật Đài Loan.

Tại đây, họ sẽ làm việc trong ngành sản xuất chế tạo, chăm sóc người bệnh, người già. Hợp đồng lao động thường là 3 năm, có thể gia hạn tối đa là 12 năm. Lương cơ bản theo luật là 29.500 Đài tệ/tháng (khoảng 25 triệu đồng/tháng), chưa kể lương làm thêm giờ.

Người lao động được đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định; điều kiện ăn ở do công ty sắp xếp. Khi tham gia chương trình, người lao động tạm ứng đóng chi phí hành chính 11,15 triệu đồng, tiền vé máy bay, lệ phí visa và học phí đào tạo định hướng. Toàn bộ các chi phí này sẽ được công ty tiếp nhận hỗ trợ, hoàn trả cho người lao động sau khi nhập cảnh.

Chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức, dành cho cả lao động nam và nữ từ 21 tuổi, tốt nghiệp ngành điều dưỡng (đào tạo tối thiểu 3 năm) tại trường cao đẳng hoặc đại học công lập; đã hoàn thành 6-9 tháng thực tập tại bệnh viện và có chứng chỉ hành nghề. Người lao động làm việc tại các viện dưỡng lão với vai trò trợ lý điều dưỡng.

Tham gia chương trình, lao động được phía đối tác đài thọ toàn bộ học phí học tiếng Đức, sinh hoạt phí trong 12 tháng đến 18 tháng đào tạo tại Việt Nam đến trình độ B2 (được cấp sinh hoạt phí khoảng 9 triệu đồng/tháng); được hỗ trợ lệ phí thi tiếng Đức (1 lần).

Được hỗ trợ chi phí công nhận văn bằng, làm hộ chiếu, xin visa, khám sức khỏe, tiêm phòng trước xuất cảnh, vé máy bay, bảo hiểm du lịch.

Tại Đức, họ được ký hợp đồng lao động không thời hạn vị trí trợ lý điều dưỡng, mức lương 3.200 EUR/tháng (khoảng 96 triệu đồng/tháng). Đồng thời, có cơ hội tham gia khóa đào tạo 12 tháng tại Đức để thi chứng chỉ điều dưỡng viên, sau đó hưởng lương sẽ tăng lên 4.100 EUR/tháng (khoảng 123 triệu đồng/tháng).

Người lao động được hưởng 30 ngày phép/năm, nhận nguyên lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các quyền lợi như công dân Đức; cũng như hỗ trợ tìm chỗ ở và hòa nhập cuộc sống.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, Bộ Nội vụ xác định các chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức phi lợi nhuận, thực hiện các thỏa thuận quốc tế, là một giải pháp thiết thực để tạo việc làm, nâng cao thu nhập, đồng thời gắn với đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bền vững.