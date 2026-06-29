Nghệ An hướng tới GRDP bình quân đầu người 190 triệu đồng vào năm 2030

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 27/6/2026 về mục tiêu tăng trưởng của các địa phương năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 nhằm thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương, Nghị quyết số 25/2026/QH16 của Quốc hội và Nghị quyết số 109/NQ-CP của Chính phủ.
Theo nghị quyết, Nghệ An được giao mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt từ 11 - 12% mỗi năm trong giai đoạn 2026 - 2030. Riêng năm 2026, địa phương phấn đấu đạt mức tăng trưởng từ 10,5-11,5%.
Để đạt mục tiêu này, Chính phủ giao các chỉ tiêu cụ thể cho từng khu vực kinh tế. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng bình quân từ 4 - 5,5% mỗi năm.
Khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục được xác định là động lực tăng trưởng với mục tiêu tăng từ 15 - 16% mỗi năm. Riêng ngành công nghiệp tăng từ 17,5 - 18,5%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 20%, còn lĩnh vực xây dựng tăng từ 14 - 15%.
Khu vực dịch vụ được giao tăng trưởng từ 12 - 13% mỗi năm. Nhiều ngành dịch vụ chủ lực cũng được giao chỉ tiêu tăng trưởng cao như bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô tăng 12,5 - 13%; vận tải, kho bãi tăng 13-13,5%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 13,5-14%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 12-12,5%; hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ tăng 12-12,5%.
Theo định hướng, đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người của Nghệ An đạt từ 165-190 triệu đồng. Riêng năm 2026, chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người được đặt ở mức khoảng 77-78 triệu đồng.
Cùng với mục tiêu tăng trưởng GRDP, Chính phủ cũng giao Nghệ An duy trì tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) bình quân từ 19-20% trong giai đoạn 2026-2030. Riêng năm 2026, chỉ tiêu này cũng ở mức 19-20%.
Trong lĩnh vực thương mại, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng được giao tăng bình quân từ 17-18% mỗi năm. Kim ngạch xuất khẩu tăng 14,05%, trong khi kim ngạch nhập khẩu tăng 10,68%.
Đối với đầu tư phát triển, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn giai đoạn 2026-2030 được xác định khoảng 1.150 nghìn tỷ đồng. Riêng năm 2026, mục tiêu vốn đầu tư thực hiện đạt 145 nghìn tỷ đồng.
Bên cạnh các chỉ tiêu kinh tế, nghị quyết cũng đặt ra nhiều mục tiêu về phát triển xã hội. Đến năm 2030, Nghệ An phấn đấu nâng tuổi thọ trung bình của người dân lên từ 75-75,5 tuổi; giảm tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp xuống còn 28%; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ lên 38%; đồng thời bảo đảm 80% lao động có kỹ năng công nghệ thông tin.
Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và an sinh xã hội, địa phương được giao mục tiêu tỷ lệ đào tạo lại, đào tạo thường xuyên cho lực lượng lao động đạt 50%; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều bình quân từ 0,5-1,5% mỗi năm.
Ngành y tế cũng được giao các chỉ tiêu cụ thể, gồm đạt 17 bác sĩ trên một vạn dân, bảo đảm 100% người dân được hưởng chính sách khám sức khỏe hằng năm và nâng tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế lên 97,5%.
Với mục tiêu nâng cao chất lượng hội nhập kinh tế quốc tế, thành phố Huế sẽ tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển hạ tầng logistics, thúc đẩy chuyển đổi số và mở rộng cơ hội xuất khẩu cho doanh nghiệp trong giai đoạn 2026 – 2030.
Hải Phòng xác định phát triển phân khúc nhà ở cho thuê là định hướng chiến lược trọng tâm với mục tiêu sẽ hình thành 15.000 – 17.000 căn hộ…
Nghệ An đang tăng tốc xử lý các dự án tồn đọng kéo dài nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư, sử dụng hiệu quả đất đai và tạo động lực phát triển kinh tế. Tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn nhưng phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, không hợp thức hóa sai phạm và xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan...
Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, thành phố Huế đang xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn theo hướng ưu tiên các công trình hạ tầng trọng điểm, dự án tạo nguồn thu và nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần tạo dư địa phát triển lâu dài...
Từ tăng trưởng công nghiệp, thương mại, dịch vụ đến thu ngân sách và du lịch, bức tranh kinh tế Nghệ An trong nửa đầu năm 2026 tiếp tục ghi nhận nhiều gam màu sáng. Đặc biệt, thu hút đầu tư bứt phá với tổng vốn hơn 74.353 tỷ đồng, tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng trong những tháng cuối năm...
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển tin tưởng VnEconomy/Tạp chí Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu trở thành tổ hợp truyền thông đa nền tảng, hiện đại, chất lượng cao, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...