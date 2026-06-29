Nghệ An hướng tới GRDP bình quân đầu người 190 triệu đồng vào năm 2030

Không chỉ hướng đến tăng trưởng GRDP bình quân 11 - 12% mỗi năm, Nghệ An còn được Chính phủ định hướng nâng GRDP bình quân đầu người lên mức 165-190 triệu đồng vào năm 2030. Mục tiêu này đi cùng nhiều chỉ tiêu cụ thể về phát triển công nghiệp, thương mại, đầu tư và an sinh xã hội...

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Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 27/6/2026 về mục tiêu tăng trưởng của các địa phương năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 nhằm thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương, Nghị quyết số 25/2026/QH16 của Quốc hội và Nghị quyết số 109/NQ-CP của Chính phủ.

Theo nghị quyết, Nghệ An được giao mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt từ 11 - 12% mỗi năm trong giai đoạn 2026 - 2030. Riêng năm 2026, địa phương phấn đấu đạt mức tăng trưởng từ 10,5-11,5%.

Để đạt mục tiêu này, Chính phủ giao các chỉ tiêu cụ thể cho từng khu vực kinh tế. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng bình quân từ 4 - 5,5% mỗi năm.

Khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục được xác định là động lực tăng trưởng với mục tiêu tăng từ 15 - 16% mỗi năm. Riêng ngành công nghiệp tăng từ 17,5 - 18,5%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 20%, còn lĩnh vực xây dựng tăng từ 14 - 15%.

Khu vực dịch vụ được giao tăng trưởng từ 12 - 13% mỗi năm. Nhiều ngành dịch vụ chủ lực cũng được giao chỉ tiêu tăng trưởng cao như bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô tăng 12,5 - 13%; vận tải, kho bãi tăng 13-13,5%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 13,5-14%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 12-12,5%; hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ tăng 12-12,5%.

Theo định hướng, đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người của Nghệ An đạt từ 165-190 triệu đồng. Riêng năm 2026, chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người được đặt ở mức khoảng 77-78 triệu đồng.

Cùng với mục tiêu tăng trưởng GRDP, Chính phủ cũng giao Nghệ An duy trì tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) bình quân từ 19-20% trong giai đoạn 2026-2030. Riêng năm 2026, chỉ tiêu này cũng ở mức 19-20%.

Trong lĩnh vực thương mại, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng được giao tăng bình quân từ 17-18% mỗi năm. Kim ngạch xuất khẩu tăng 14,05%, trong khi kim ngạch nhập khẩu tăng 10,68%.

Đối với đầu tư phát triển, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn giai đoạn 2026-2030 được xác định khoảng 1.150 nghìn tỷ đồng. Riêng năm 2026, mục tiêu vốn đầu tư thực hiện đạt 145 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh các chỉ tiêu kinh tế, nghị quyết cũng đặt ra nhiều mục tiêu về phát triển xã hội. Đến năm 2030, Nghệ An phấn đấu nâng tuổi thọ trung bình của người dân lên từ 75-75,5 tuổi; giảm tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp xuống còn 28%; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ lên 38%; đồng thời bảo đảm 80% lao động có kỹ năng công nghệ thông tin.

Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và an sinh xã hội, địa phương được giao mục tiêu tỷ lệ đào tạo lại, đào tạo thường xuyên cho lực lượng lao động đạt 50%; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều bình quân từ 0,5-1,5% mỗi năm.

Ngành y tế cũng được giao các chỉ tiêu cụ thể, gồm đạt 17 bác sĩ trên một vạn dân, bảo đảm 100% người dân được hưởng chính sách khám sức khỏe hằng năm và nâng tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế lên 97,5%.