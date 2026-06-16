Xét xử vụ án 1.258 nhà đầu tư sập bẫy “hệ sinh thái GMT”

Các bị cáo đã lôi kéo 1.258 cá nhân tham gia các khóa học, hợp tác, góp vốn vào Công ty GMT nhằm thành lập công ty và trở thành nhà thương mại, nhà sản xuất nước ion kiềm nhằm chiếm đoạt hơn 89,8 tỷ đồng.

Ngày 16/6, Tòa án nhân dân TP Hà Nội bắt đầu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với 3 bị cáo trong vụ án 1.258 nhà đầu tư sập bẫy “hệ sinh thái GMT”.

Các bị cáo Sỹ Anh Tuyên (SN 1976, trú tại xã Phú Cát, TP Hà Nội), Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1967, trú tại phường Đại Mỗ, TP Hà Nội), Trần Trí Trung (SN 1983, trú tại phường Tích Lương, TP Thái Nguyên) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, Công ty GMT do bị cáo Sỹ Anh Tuyên thành lập và làm Chủ tịch HĐQT, ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết đóng chai.

Để chiếm đoạt tài sản của người khác, bị cáo Tuyên đã thống nhất với bị cáo Nhung và Trung (cùng là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty GMT) xây dựng doanh nghiệp này hoạt động theo mô hình “hệ sinh thái GMT”.

Bị cáo Nhung được giao phụ trách tài chính, quản lý thu, chi toàn bộ hệ sinh thái. Bị can Trung làm giám đốc chi nhánh miền Nam phụ trách kinh doanh và pháp lý, có trách nhiệm liên hệ thành lập các công ty tham gia hệ sinh thái GMT.

Đến năm 2025, hệ sinh thái GMT có 7 chi nhánh và 316 công ty thành viên trên cả nước để huy động vốn nhưng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, không có doanh thu.

Các bị cáo đưa ra thông tin gian dối về việc công ty có có nguồn tiền 40.000 tỷ đồng, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của các công ty trong hệ sinh thái GMT luôn ở mức cao.

Các thành viên tham gia vào công ty sẽ được lắp đặt hệ thống nước ion kiềm, được bố trí công ăn việc làm cho người nhà, được trả công, tiền lương, thưởng. Các nhà đầu tư góp vốn thành lập các công ty thành viên sẽ được nhận lợi nhuận cao theo tuần.

Còn cá nhân muốn trở thành thành viên trong “hệ sinh thái GMT” thì phải tham gia khóa học đào tạo “Chương trình kiến tạo giải pháp về nước” do bị cáo Tuyên trực tiếp giảng dạy. Thời gian của khóa học là 30 ngày, chủ yếu học dưới hình thức online hoặc tập trung tại các địa điểm do Công ty GMT tổ chức…

Ngoài ra, các cá nhân tham gia khóa học còn được hưởng các quyền lợi như: sau thời gian học tập, thành viên sẽ được cấp chứng chỉ tốt nghiệp và được nhận 1 nhẫn 1,5 chỉ vàng 18k, được sắp xếp công việc, có thu nhập tối thiểu là 1,7 triệu đồng /tuần... nhưng thực tế, các học việc không được hỗ trợ như trên.

Kết thúc khóa học, nếu cá nhân tiếp tục đồng hành cùng Công ty GMT để thành lập các Công ty thành viên thì cá nhân phải đóng 30% vốn điều lệ, Công ty GMT sẽ đầu tư 70% vốn điều lệ.

Đồng thời, các bị cáo hứa hẹn triển khai lắp đặt hệ thống sản xuất nước ion kiềm đóng chai tại các công ty thành viên, các thành viên tham gia góp vốn sẽ hưởng lợi nhuận với tiền lãi 38%/năm.

Với cách thức trên, các bị cáo đã lôi kéo 1.258 cá nhân tham gia các khóa học, hợp tác, góp vốn vào Công ty GMT nhằm thành lập công ty và trở thành nhà thương mại, nhà sản xuất nước ion kiềm nhằm chiếm đoạt hơn 89,8 tỷ đồng.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi. Bị cáo Nhung khai bị cáo Tuyên là người khởi xướng kế hoạch và chính bị cáo Tuyên là người phân công cho Nhung phụ trách tài chính thu chi, phân công bị cáo Trung tổ chức các lớp học. Bản thân bị cáo Nhung không được hưởng lợi khi tham gia các công việc trên.

Bị cáo Trung thì khai bị cáo Tuyên là người đưa ra thông tin có nguồn tiền 40.000 tỷ đồng. Vì tin tưởng thông tin này, bị cáo Trung đã hỗ trợ thành lập doanh nghiệp, quản lý ứng dụng zoom đào tạo online, tổ chức hội thảo hội nghị…

Một số bị hại yêu cầu các bị cáo phải bồi thường thêm khoản phát sinh là lãi vay bởi nhiều bị hại vay tiền ngân hàng để đầu tư vào GMT.